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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Esbe - Saqqara

23.10.2020

Esbe - Saqqara
Она предпочитает, чтобы ее называли просто Эсбе. В ее жилах смешалась кровь арабов Северной Африки и евреев Польши и Литвы, да еще с цыганской добавкой. Она с успехом закончила Королевскую Академию музыки в Лондоне. В своей студии в Северном Лондоне она сочиняет музыку, поет и играет на разных инструментах. Она любит музыку Индии и Востока, раннюю европейскую музыку и английский фолк, джаз и электронику. Она выпустила несколько оригинальных альбомов, а мы встречаемся с ней на ее пятом альбоме под названием Saqqara.

Саккара – первая древнеегипетская пирамида, еще ступенчатого типа, построенная примерно 4700 лет назад зодчим Имхотепом для фараона Джосера. Новый проект Эсбе приглашает нас в путешествие в Египет разных времен. Тут есть и песня юной рабыни, занятой на постройке великой пирамиды (I’ll Fly), и песня Клеопатры, гадающей о судьбе их любви с Марком Антонием (Carry Me Away), и вдохновленные мистицизмом средневековых исламских суфиев композиции Qawaali Dance и Qawaali Siesta, и апокалиптические библейские образы кровавой луны (Paint The Moon).

Арсенал средств, которыми пользуется Эсбе, огромен. Она использует самые разные инструменты и звучания для создания ярких, живых образов. И погружению в атмосферу античного Египта времен Клеопатры только способствует, скажем, звук летящего вертолета. Особо надо отметить вокал Эсбе. Иногда это песни с текстом, иногда – песни без слов. Как отмечает сама Эсбе, тексты ее песен – английские, но для создания музыки она широко использует неевропейские размеры и гармонии. Композиции альбома пропитаны прежде всего ориентальным, ближневосточным колоритом и оказывают на слушателя завораживающе-гипнотическое воздействие. Это очень своеобразная работа, где world music встречается с электроникой и конкретными звучаниями, авангардная этника, если хотите. Образцы такого искусства встречаются не часто, так что рекомендую Saqqara прежде всего любителям всего необычного.

© & (p) 2020 New Cat Records

10 tks / 38 mins

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
ориентальная музыка, кроссовер

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