Event Horizon Jazz Quartet - Event Horizon

Город Ветров Чикаго подтверждает свое реноме одного из главных джазовых центров Америки наряду с Большим Яблоком Нью-Йорком и Западным побережьем. Примером тому вполне может послужить и дебютный альбом квартета Event Horizon с одноименным названием. Увы, я раньше никогда не слышал никого из участников этого ансамбля, что говорит лишь об ограниченности кругозора автора этих строк, но никак не о профессиональных качествах музыкантов Event Horizon, каждый из которых работал со многими видными мастерами джаза и поп-музыки.
В квартете музыку пишут саксофонист / флейтист Джим Качмарек и пианист / клавишник Скотт Мертенс. Программа альбома составлена из их произведений. При этом тот же Качмарек настойчиво подчеркивает равество всех участников квартета: «Хотя Скотт и я отвечаем за наш репертуар, мы – настоящий коллектив. Важен каждый участник ансамбля, у каждого свой уникальный голос, что украшает каждую аранжировку. Часто Рик или Донн генерируют идеи, которые существенно меняют мою оригинальную концепцию и заставляют импровизировать.»
При прослушивании альбома внутренне соглашаешься с Джимом. В Event Horizon каждый достоин добрых слов. Сам Качмарек очень техничен и тонко чувствует нить пьесы, независимо от того, это его вещь или Мертенса. Он очень хорош в своих соло на теноре и особенно на сопрано-саксофоне. Мертенс же немного напоминает Кориа, когда садится за клавишные и по части виртуозности исполнения может дать сто очков вперед очень многим коллегам по инструменту. Мне очень понравились две пьесы из середины альбома: лиричный и элегантный . Dark Waltz: When Sadness Comes, где в равной степени хороши все музыканты и латинская Black Samba с яркими соло от Десанто, Мертенса (он автор этой пьесы) и Качмарека на сопрано-саксе. К латинским, точнее афро-кубинским мотивам музыканты еще вернутся в финальной композиции We Would Love to Have You. Хорош Strut с фанковым ритмом от Витека и саксофонным соло Качмарека. И, наконец, моя любимая композиция в этом богатом на интересную музыку альбоме – грустный и очень красивый джазовый вальс Evening Mist Качмарека. Думаю, что «свою» музыку в Event Horizon найдет каждый, кто услышит этот неординарный дебют четверки музыкантов из Чикаго.
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