RJ & Assignment - Hybrid Harmony

Для пианиста, клавишника и композитора Ар-Джея Hybrid Harmony – это четвертый по счету альбом. И, наверное, именно сейчас он нашел для своего проекта название, лучше всего отражающее суть его музыки. Это действительно «Гибридная гармония» , где в весьма привлекательной звуковой упаковке тщательно перемешаны элементы ритм-энд-блюза, соул, джаза и госпел. К такому «коктейлю» Реджинальд Джонсон (так звучит настоящее имя Ар-Джея) начал путь из Чикаго, из корневого для блюза района Саутсайд, где он родился. Первые уроки музыки прозвучали для него в церкви, где наслушавшись вдохновенных псалмопений, он потом подбирал музыку на слух. Но уже пятнадцать лет в качестве студийного и концертного музыканта Ар-Джей трудится на профессиональной сцене, где ему удалось поработать, между прочим, с такими людьми, как Бадди Гай или Отис Клэй. Музыкальное мастерство Ар-Джей шлифовал в Университете Невады в Лас-Вегасе и сейчас работает в этом городе развлечений, где хорошие музыканты всегда востребованы. Ар-Джей постоянно выступает здесь и гастролирует с группой Boys II Men в качестве пианиста, сочиняет он музыку и делает аранжировки и для других артистов, а с некоторых пор выступает и записывается также с собственной группой RJ & Assignment, первый альбом которой был издан в 2011 году.
В Hybrid Harmony вошло десять композиций, семь из которых – оригинальные вещи самого Ар-Джея. Надо отдать ему должное: гибридная гармония весьма привлекательна. Достаточно много солирует и сам лидер на своей Yamaha, и его партнеры, особенно саксофонист Танака. Джазовые элементы в этой музыке очевидны. Понятно, это не интеллектуальный «джаз для яйцеголовых», который играют в продвинутых клубах обоих побережий Америки, но зато он парадоксально, несмотря на отличие в музыкальном языке, близок к изначальному джазу – музыке для танцев и шумного веселья. А вот присутствие в треках вокалистов, их манера пения и делают альбом наиболее близким к ритм-энд-блюзу, хотя, скажем, Кьяра Браун выдает образцовый скэт в Everybody Wants To Rule The World. Что ж, такая уж музыка у Ар-Джея, тут компоненты друг от друга не отделишь!
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