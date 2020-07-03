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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Viktar Siamaška dy Kumpanija - ЮР

03.07.2020

Viktar Siamaška dy Kumpanija - ЮР
Свежий сетевой альбом от «Виктора Семашко и Компании», изданный в Чехии местным нет-лейблом Signals From Arkaim. Альбом новый, а вот запись на нем достаточно старая. Это запись концерта, состоявшегося на самой гостеприимной для белорусского авангарда площадке – Музее-мастерской Заира Азгура 24 апреля 2015 года. В тот вечер «Компания» собралась разнообразная. К Виктору присоединились музыканты, часто и много работавшие с ним – такие, как басист Эрик Орлов-Шимкус (до сих пор помню их прекрасный дуэтный альбом 2012 года Shetar dy Petar), гитарист Денис «Синие Горы» Кудрявцев или саксофонист Фридрих Самотны, а также вокалисты-фольклористы из группы "Кудмень" Ирина Мазюк и Павел Силивончик, которых я раньше в проектах с Семашко не слышал.

Уже этот неполный перечень участников много говорит о характере звучавшей в тот вечер музыки: да, это была встреча авангардной импровизации с этникой. Довольно продолжительную по времени звучания программу под названием «ЮР» при издании разделили на две условные части, как две стороны лонгплей-диска: сторона «Ю» и сторона «Р», в каждой по пять треков. Не сразу и не идеально стыковались этника и авангард, возможно, поэтому мне сторона «Ю» понравилась меньше. Но и здесь впечатлили Prelude с царством ударных, основанная на белорусской традиционной песне Lake и исполненный с хорошим драйвом Interlude. А вот сторона «Р» показалась более удачной: то ли музыканты разогрелись и притерлись друг к другу, то ли просто я привык к этой необычной музыке. Здесь звучит много мелодекламации от Семашко, отменно играл на гитаре Кудрявцев в Skull, а духовые Виктора органично сочетались с голосами вокалистов, а всю программу логично подытоживает Postlude. Сам Семашко говорит о важности этого проекта для его участников: "Для нас это по-своему монументальная работа, почти симфония на перекрестке этно, фри-джаза, эмбиента, которая сочетает традиционные весенние песни с экспериментальной поэзией, акустику с электроникой, сольную и коллективную импровизацию." При таком количестве "стыков" неизбежны какие-то потери. Но и сами музыканты, и их чешский издатель посчитали важным донести до слушателя эту работу пятилетней давности. Оцените ее и вы: https://signalsfromarkaim.blogspot.com/2020/06/sfa085-viktar-siamaska-dy-kumpanija-jur.html?m=1&fbclid=IwAR3UIjLkK7vXoRNiQw8OvGYGNrnaewEXqIXKV3GzSLlh6tPjpOJC8ODPc_E

© 2020

10 tks / 68 mins

(Iryna Maziuk, Pavał Silivončyk – voc; Dzianis Kudraŭcaŭ – g; Eryk Arłoŭ-Šymkus – b; Frydrych Samotny – ts; Uładzisłava Chaŭratovič – hapi drum; Vasil Pankrataŭ – perc, Korg monotron; Viktar Siamaška – text, declamation, winds, perc;)

Линк предоставил Виктор Семашко

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард

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