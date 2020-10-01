Tony Koch and the AltNews Band - Groove Rangers

Два года назад мы познакомили наших читателей с ансамблем Tony Koch and the AltNews Band из канадского Ванкувера, что в провинции Британская Колумбия. То был второй альбом этого существующего с 2016 года коллектива под названием Funk Jazz from Planet Earth (обзор легко можно найти на сайте). Для выходящего осенью этого года третьего своего альбома Тони Кох и его музыканты придумали не менее броское название: Groove Rangers.
Сразу отмечу, что состав AltNews Band не изменился и, если воспользоваться уместным для канадского ансамбля хоккейным сравнением, это все таже сыгранная команда с парой надежных «защитников» (читай – ритм-группа), состоящей из басиста Майлса Хилла и ударника Бобби Руджьеро, и острой тройкой «нападающих» (читай – солистов) – основателя коллектива, гитариста и синтезаторщика Тони Коха, саксофониста Кемпбелла Риги и пианиста / органиста Майлса Блэка. В программе нового альбома, как и ранее, десять новых композиций Тони Коха, все как одна пятиминутные с секундами по времени звучания.
Изменилась ли музыка? Мне показалось, что она стала несколько мягче и, одновременно, глубже. Нет, и сейчас в программе хватает вещей с мощным драйвом, например, стартовая Q или Swamp Jazz, но такие пьесы, как Forgotten или Where The Heart Lies с удовольствием послушает и любитель нео-бопа: они более лиричны, хотя и здесь клавишные, гитара и саксофон играют отменные соло. Лично для меня наиболее интересными в этом альбоме показались Swamp Jazz и финальная Chunky Funk с отменной партией органа. А в целом Кох пишет такую музыку, которая дает возможность продемонстрировать свое мастерство всем пяти музыкантам. Если говорить о ярлычках, то я, пожалуй, отнесу эту работу к чему-то среднему между нео-бопом и фьюжн, тогда как в предыдущей акцент был явно в сторону фьюжн и смус-джаза. Впрочем, это дело вкусов и слушатель с удовольствием, надеюсь, прослушав Groove Rangers, сделает вывод сам.
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