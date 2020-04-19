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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Wanderlei Pereira and the Blindfold Test - Vision For Rhythm

19.04.2020

Wanderlei Pereira and the Blindfold Test - Vision For Rhythm
Новое имя на «бразильской» страничке нашего сайта. Барабанщик и композитор Вандерлей Перейра родился в небольшом городе Макаэ к северу от Рио-де-Жанейро и стал самым млалшим в семье, где было семеро детей. Семья была музыкальной, и уже в восемь лет Вандерлей сам соорудил себе ударную установку из пустых канистр и именно на ней освоил азы искусства ударника. Понятно, дальнейшее совершенствование шло на уже профессиональном уровне, и в результате Перейра шесть лет проработал в Бразильском симфоническом оркестре. Однако, по мере ухудшения зрения (сегодня Вандерлей Перейра практически не видит), Вандерлей отказался от академической карьеры и стал играть джаз и бразильскую популярную музыку. Последние тридцать лет музыкант живет и работает в США, где стал весьма квалифицированным сайдменом, которому довелось поработать со многими известными людьми – Айрто Морейрой и Флорой Пурим, Тито Пуэнте, Тутсом Тилемансом, Клаудио Родити и другими.

Vision For Rhythm – дебютный альбом Перейры в качестве лидера ансамбля Blindfold Test, составленного из бразильских джазовых музыкантов. Имена их лично для меня столь же новы, как и сам Вандерлей Перейра. А вот если говорить о двенадцати треках, из которых состоит программа альбома, то тут знакомцев явно побольше. Стартует альбом с пьесы музыканта, который во многом служил образцом для подражания лидеру ансамбля: Misturada (Mixing) Айрто Морейры. Есть тут пьесы таких бразильских композиторов, как Эду Лобо или хорошо известный нашим читателям по собственным альбомам Антонио Адольфо (Partido Leve) – одна из самых интересных на диске, а также, можно сказать, квинт-эссенция всего проекта - Alma Brasileira (Brazilian Soul) от Зеки Фрейташа. Треть программы, включая титульную Vision For Rhythm – собственные композиции Вандерлея Перейры, и они впечатляют ничуть не меньше. Вандерлей прекрасно владеет всем богатством языка бразильского джаза, где самба и босса-нова слиты с пришедшей с севера идиоматикой. Жизнерадостность и красочность этой очень богатой ритмически музыки не может оставить равнодушным. Да и исполнение – на уровне! Хороша вокалистка Сюзан Перейра (особенно в Chapéu Palheta (Straw Hat), гитарист Пол Майерс, пианистка Диана Витковски и, конечно, основной духовик Хорхе Континентинью. А сам Вандерлей за ударной установкой умело направляет музыкальное движение, координирует своих солистов и «подгоняет» их постоянно генерируемыми ритмическими «задачками». Так выглядит «Видение ритма» (вариант перевода названия альбома) от Вандерлея Перейры.

© & (p) 2020 Jazzheads Records

12 tks / 70 mins

(Jorge Continentino – ts, fl, alto fl, pifano; Susan Pereira – voice, perc; Deanna Witkowski – p; Paul Meyers – ac.g; Gustavo Amarante – el.b; Vanderlei Pereira – dr; Rodrigo Ursaia – ts (tks 6,9,10); Itaiguara Brandão – el.b (tks 6,9,10);)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз

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