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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Radha Thomas & Aman Mahajan - Bangalore Blues

17.02.2020

Radha Thomas & Aman Mahajan - Bangalore Blues
Начнем с банальности: музыкальные контакты по линии «Запад – Восток» - это улица с двухсторонним движением. Другой вопрос, что мы лучше осведомлены о европейских и американских музыкантах, которых привлекла, скажем, индийская культура – от Иегуди Менухина до Джорджа Харрисона, Джона МакЛафлина и так далее. А вот об индийцах, увлеченных тем же джазом, мы знаем существенно меньше. Я не имею ввиду тех детей индийских эмигрантов, которые уже родились на Западе и стали сегодня видными фигурами джазовой элиты, вроде Виджая Айера или Рудреша Махантхаппы, а говорю о коренных индийцах, работающих в джазе. Среди них и создатели представляемого здесь альбома Bangalore Blues Радха Томас и Аман Махаджан.

Радха Томас (а тогда еще Радха Шоттам) начинала в одном из самых популярных в Индии в 70-е годы рок-ансамбле Human Bondage, но затем навсегда отдала свое сердце джазу. Перебравшись в Нью-Йорк, она почти 20 лет выступала на самой большой в мире джазовой сцене, в том числе с такими людьми, как Майкл Брекер, Джон Скофилд, Джон Аберкромби, а также участвовала во многих американских, европейских и, конечно, индийских джазовых фестивалях. Активно заниматься джазом она продолжает и на родине: концертирует, записывает диски, ведет свое радио-шоу в Бангалоре, а еще – пишет книги на различные темы. Ее партнер по этому проекту, пианист и композитор Аман Махаджан – тоже живет в Бангалоре и входит в возглавляемую Радхой группу Radha Thomas Ensemble. Кроме того у него есть и еще несколько проектов, в том числе сольный Refuge. Аман также много выступает на джазовых фестивалях и занимается еще преподавательской деятельностью.

Bangalore Blues – небольшой по объему камерный проект, который Радха и Аман сделали в дуэте. Семь композиций этого альбома соавторы написали вместе, а Радха сочинила тексты всех песен. Когда-то свое музыкальное образование она начинала с индийской классической музыке, о чем не забыла, увлекшись джазом. Именно поэтому в ее песнях чисто джазовое импровизационное начало часто сочетается с какими-то не очевидными нам, но вполне понятными профессионалам и знатокам индийской музыки вкраплениями традиционно-индийского характера. Нам же, не знатокам, остается лишь ощущать некую интересную пикантность в подаче материала. Радха поет преимущественно о различных житейских и личных проблемах, в том числе и о проблемах Бангалора. Но заканчивают альбом Радха с Аманом песней давшей название всему альбому: Bangalore Blues – о том, как в зимнем и холодном Нью-Йорке бангалорец с ностальгией вспоминает свой не самый благополучный, но такой родной город…

© & (p) 2020 Subcontinental Records

7 tks / 30 mins

(Radha Thomas – voc; Aman Mahajan - p, Fender Rhodes;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия
музыкальный стиль
мэйнстрим

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