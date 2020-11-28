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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

The Nimmons Tribute - Volume 1 - To the Nth

28.11.2020

The Nimmons Tribute - Volume 1 - To the Nth
Если задать европейцу или американцу вопрос: «Кто самый знаменитый канадский джазмен?», то почти наверняка вы услышите имя Оскара Питерсона. А вот если задать канадцу чуть видоизмененный вопрос: «Кто больше всех сделал для развития канадского джаза?», то тоже почти наверняка ответ будет иной: «Фил Ниммонс». Этот музыкант начинал еще в 40-е годы в Ванкувере, играя на кларнете в квинтете Рэя Норриса. Впоследствии он окончил Джульярд и Королевскую Консерваторию музыки, руководил собственными ансамблями, из которых наиболее известны Nimmons ‘N’ Nine и Nimmons ‘N’ Nine Plus Six. Ниммонс сделал блестящую карьеоу как кларнетист, композитор, аранжировщик, бэнд-лидер и педагог. Он – автор более 400 джазовых композиций. Когда в 1977 году в Канаде учредили премию Джюно, первая премия за лучший джазовый альбом досталась ему. Но особенно много Фил Ниммонс сделал для развития джазового образования в стране. Во многих университетах именно он основал джазовые программы, у него учились многие и многие канадские джазмены (в своем письме, содержавшем этот линк, Эрнесто Червини признался, что и он – ученик Фила Ниммонса. Лишь в 2018 году в возрасте 96 лет Ниммонс, кавалер Ордена Канады, кавалер Ордена Онтарио, член Международного Зала Славы джазовых педагогов (с 2001 года), лауреат Премии Генерал-губернатора Канады за достижения в течение всей жизни, отошел от преподавательской деятельности. Он еще жив и можно только пожелать ему крепкого здоровья.

И прекрасно, что он еще сможет услышать этот альбом. В проекте The Nimmons Tribute объединились музыканты, составляющие цвет канадского джаза, бывшие студенты Фила Ниммонса, записавшие альбом Volume 1 - To the Nth. Есть среди них и внук Фила – пианист и клавишник Шон Ниммонс. Именно он сделал аранжировки семи пьес деда и добавил к ним одну свою собственную (Rista’s Vista), он же и продюсировал этот проект. По составу вы видите, что это октет, где мощную духовую пачку поддерживает ритм-группа во главе с Шоном. А по музыке – добротный, классический, если можно так выразиться, мэйнстрим-джаз, который звучит в честь Фила Ниммонса.

© & (p) 2020

8 tks / 56 mins

(Kevin Turcotte – tp, flg; Tara Davidson – as, ss, cl; Mike Murley – ts; William Carn – tb; Perry White – bars, bas cl; Sean Nimmons – p,Fender Rhodes; Jon Maharaj – b; Ethan Ardelli – dr;)

Линк предоставил Ernesto Cervini,Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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