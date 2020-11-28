The Nimmons Tribute - Volume 1 - To the Nth

Сын и внук композиторов, даже имя свое получивший в честь Бена Уэбстера, датчанин Бенджамин Коппель не мог не стать музыкантом. Начинал он с ударных, но с 13 лет играет на саксофоне. Как рассказывает сам Коппель, список его любимых ...