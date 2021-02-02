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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Lisa Hilton - More Than Another Day

02.02.2021

Lisa Hilton - More Than Another Day
Не первый (и, надеюсь, не последний) альбом американской пианистки Лайзы Хилтон, который доводится обозревать. Подобно Oasis (2018) он также сделан в формате фортепьянного трио. Партнерами Лайзы здесь стали басист Люк Кертис и ударник Руди Ройстон, не раз работавшие с ней ранее, так что сыгранность в трио – идеальная. Как и во многих своих программах, Лайза составила ее почти полностью из своих новых композиций с одним кавером – портеровской темой I’ve Got You Under My Skin.

Альбом появился в 2020 году. Этот год навсегда вошел в историю планеты, как год пандемии COVID-19. Наложила она отпечаток и на появление новой работы Лайзы Хилтон. Известие о локдауне заставило пианистку прервать свой концертный тур, который она проводила с вышеупомянутыми музыкантами плюс Джей Ди Аллен. Но природный оптимизм Лайзы вызвал своеобразную реакцию на это грустное событие: «Я выросла в маленьком тихом городке, где, казалось, никогда ничего не происходило. Я всегда старалась направить свою чрезмерную энергию в творчество – и эта ихоляция просто напомнила мне о тех далеких днях. Для меня тишина стимулирует творческую часть моей натуры.» На своем сайте пианистка вспоминает Шопена, переживавшего творческий подъем во время эпидемии холеры в Париже в 1832 году и высказывает крамольную мысль о продуктивности нынешних нелегких времен.

Что ж, если судить по More Than Another Day, то с ней можно согласиться. Очередная крепкая коллекция очень запоминающихся, интересных композиций. Сама Лайза больше всего ценит в ней пьесу Retro Road Trip, а ее партнеры по трио - Blues & Beauty . Я всегда не равнодушен к блюзу, и потому прибавлю к этим композициям проникнутую блюзовыми интонациями титульную пьесу. А вообще, альбом хорош – и по музыке, и по исполнению, и по чувству оптимизма, которым дышит здесь каждая нота. Сегодня это очень важно.



© & (p) 2020 Ruby Slipper Productions

10 tks / 45 mins

(Lisa Hilton – p; Luques Curtis – b; Rudy Royston – dr;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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