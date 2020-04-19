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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

BK Trio - Hit It

19.04.2020

BK Trio - Hit It
Энергичное название в повелительном наклонении, энергичная музыка, сорокашестиминутный альбом «проглатывается» на одном дыхании – как в детстве, когда в первый раз в жизни читаешь «Три мушкетера» - отличный альбом получился у Брайана Кукена и его группы BK Trio. Диву даешься: неужели это лишь первый его авторский проект? Что ж, жизнь сложилась именно так. Брайан Кукен родился в Арлингтоне, Вирджиния, рос в 60-е годы и кумирами начинающего гитариста, которому в 11 лет отец показал первые аккорды, стали джазмен Вес Монтгомери и представитель арт-рока, гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор. В 1987 году Кукен закончил Университет Таусон. Всю жизнь Брайан играл самую разную музыку: джаз в университетском ансамбле, госпел, гастролируя с вокалистом Уильямом Бектоном в 1995-98 годах, блюз с Марвой Райт, блюзовой королевой Нового Орлеана в 2005-08 годах. В 2016 году Кукен принял участие в записи альбома органиста Грега Хаццы Diggin Up My Roots – рецензию на эту работу можно найти на нашем сайте, и, слушая тот диск, я впервые познакомился со всеми участниками записи нынешней – не только с органистом и мастером боевых искусств Грегом Хаццей и ударником Робертом Шахидом, но и с самим Брайаном Кукеном.

И вот, в 2020 году, уже Кукен является лидером BK Trio, в которое вошли очень хорошо уже знакомые ему Хацца и Шахид, и автором всех восьми композиций, составивших программу готовящегося к изданию в конце мая альбома Hit It. И тут уже Брайан, естественно, играет то, что он любит. А любит он многое – и джазовую импровизацию, и рок, и блюз – и поэтому трудно отнести его альбом к какому-то определенному направлению. О-о-очень условно я предпочту в отношении Hit It термин «блюз-рок». Но, уверяю, и поклонникам джаза, особенно с фанковым акцентом, здесь будет что послушать. Ветеран Хацца великолепен, импровизируя на Хэммонде, многоопытный Шахид прекрасно держит ритм, а сам Кукен с его акцентированным звучанием и интересными соло демонстрирует весьма высокое мастерство. Впрочем, здесь я могу опереться еще и на авторитетное мнение обладателя титула NEA Jazz Master и владельца клуба Keystone Korner в Балтиморе Тодда Баркана: «Брайан Кукен, несомненно, является одним из наиболее влиятельных голосов в современной джазовой гитаре, в каждом соло говоря со слушателем столь же уникально, сколь и убедительно.»

Уже стартовый Hit It захватывает мощью и темпом, а потом следуют пьесы, названия которых говорят сами за себя: Brazilian Blues, It’s Monday And I’ve Got The Blues, In That Funk Again. Кстати, опять-таки по названиям треков, можно судить о теплой и дружеской атмосфере, царящей в BK Trio – не зря же Брайан посвятил каждому из своих партнеров по композиции в этом альбоме: Hatza’s Groove и Soul For Shahid. Очень надеюсь, что проект получит продолжение и услышу я этих музыкантов еще не раз.

© & (p) 2020 Brian Kooken

8 tks / 46 mins

(Brian Kooken – g; Greg Hatza - Hammond B3 org; Robert Shahid – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
блюз-рок, фанк

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