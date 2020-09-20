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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

A Moving Sound - Songs Beyond Words

20.09.2020

A Moving Sound - Songs Beyond Words
История ансамбля A Moving Sound (Шен Дон по-китайски) началась в Нью-Йорке в 2000 году, когда приехавшая сюда по стипендии Фулбрайта учиться экспериментальной музыке и танцу Миа Хсе с Тайваня встретилась со своим будущим мужем Скоттом Прейри. Вернувшись вместе на Тайвань, супруги основали коллектив под названием A Moving Sound, в рамках которого Скотт получил возможность развить свои музыкальные идеи, сочетая западные и традиционные китайские инструменты в инструментовках с вокалом Миа. Рецепт оказался весьма удачным. Сегодня A Moving Sound гастролирует по всему миру, принимает участие в различных фестивалях world music, включая WOMAD, и собирает множество восторженных отзывов в прессе. Сами музыканты говорят о своем коллективе так: «Наша музыка - это поток сознания, свободно ассоциирующий и переосмысливающий все музыкальные идиомы, которые только можно найти на Тайване».

От себя добавлю: не только на Тайване, судя по альбому Songs Beyond Words, переизданию британской фирмой ARC Music выпущенного в свое время на Тайване альбома. Скажем, композиция Sleepless Night с ее мистическим звучанием уносит нас во Внутреннюю Монголию, Ganesh – обращение к одному из богов индуистского пантеона, а Calming the Storm - прекрасная, очень бережная стилизация старинного стиля музыки нан гуан, где Миа поет текст поэта времен династии Сун (1036-1101) Су Ши, а бас-гитара Скотта имитирует тембр древнего струнного инструмента гукин. Но, конечно же, основная часть альбома связана с тайваньскими реалиями. Тут и Wedding Celebration с интересной сменой энергичных и лирических частей, и Market Songs – очень живая зарисовка будней вечно погруженных в работу тайваньцев, и Ghost Lake, песня, написанная по мотивам фольклора рукаи, одного из 16 аборигенных племен, живущих на острове, где Миа поет на языке этого народа.

Наряду с вполне современными гитарами и бас-гитарами, в аранжировках Скотта (он – автор всех композиций) широко применяются эрху (тайваньская скрипка) и жонгруан (инструмент семейства лютневых). Смесь западных и дальневосточных приемов и инструментов в исполнении A Moving Sound обладает необычайной экспрессией и изяществом. Кстати, и выступает группа на своих концертах в стилизованных этнических костюмах, что придает дополнительный эффект. Но и просто слушая альбом, вы словно окажетесь на древнем шелковом пути (одна из композиций так и называется - Silk Road), соединяющем условный Восток с условным Западом.

℗2006, A Moving Sound

© 2020 ARC Music Productions

11 tks / 60 mins

(Scott Prairie - zhongruan, bass g, gong, voc; Mia Hsieh – voc; Zheng-Jun Wu - perc, erhu, fl; Chang-Chin Lo – erhu; Hua-Zhou Hsieh - g, zhongruan; Hsin-Hai Yang - suona horn (tk7); Han-Sheng Hsu - sheng fl (tk3);)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Тайвань

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