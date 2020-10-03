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A.G.A. Trio - Meeting
03.10.2020
Так уж получилось, что в момент, когда я пишу эти строки, на Южном Кавказе льется кровь: вновь обострился конфликт в Нагорном Карабахе. И пусть кому-то это может показаться смешным, но альбом этнической музыки со скромным названием Meeting, который записали совместно турок, армянин и грузин, назвавшие свой проект A.G.A. Trio, указывает один из альтернативных путей к миру в этом регионе. Это путь взаимного уважения культурных традиций всех народов региона, традиций, в которых, как показывает A.G.A. Trio, так много общего.
Проект берет начало с того момента, как уроженец Стамбула, турецкий музыкант-мультиинструменталист Дениз Махир Картал (р.1987), с 2013 года живущий в Германии, приехал в Ереван летом 2017 года для изучения общих корней армянской и турецкой музыки. Здесь играющий на кавале Картал начал сотрудничать с молодым, но уже весьма известным дудукистом Арсеном Петросяном (р.1994). В процессе работы выяснилось, что корни семьи Петросяна связаны с Грузией, куда его предки бежали их Эрзерума, а на чероморском побережье Турции сильно влияние грузинской культуры. Тогда и было решено привлечь к проекту также уроженца Турции и также ныне живущего в Германии аккордеониста грузинского происхождения Микаила Якута (р.1987). Так появилось A.G.A. Trio.
В альбом Meeting, записанный в Германии и изданный британским лейблом ARC Music, вошло 12 композиций. Здесь есть пьесы, который каждый из участников играет соло: Kara Koyun играет на кавале Картал, Siretsi Yars Taran на дудуке исполняет Петросян, Dzveli Kartuli Satsekvao играет на аккордеоне Якут. Но в большинстве пьес мы слышим музыкантов, играющих вместе. Они исполняют Erzrumi Shoror, Adanayi Voghpe / Adana Ağıdı , Bingyol – горькие армянские песни памяти замученных в этих некогда бывших родными местах, в Tal Tala / Daldalan и Tamzara показывают насколько схожи народные танцы турок и армян, а в Naz Barı & Nazpar & Halay – еще и азербайджанцев, играют фрагмент из классической грузинской оперы-комедии Tsekva Kartuli ‘Keto da Kote’. Каждую из мелодий сопровождает ее история. Иногда это очень важно, как, например, в случае с Adanayi Voghpe / Adana Ağıdı. В начале ХХI века эта мелодия стала в Турции популярной лирической песней, но на самом деле это песнь скорби о тысячах армян, живших в этом городе, когда-то столице Киликийского армянского царства, и ставших в 1909 году жертвами погрома, учиненного младотурками. Музыканты специально подчеркивают, что таким образом они восстанавливают историческую справедливость и историческую память. Альбом чисто инструментальный, но в буклет включены также тексты, с которыми обычно исполняются четыре мелодии – три армянские и одна грузинская. В двух случаях это стихи известного армянского поэта Аветика Исаакяна. Все тексты даны на языке оригинала и в английском переводе.
Удивительный альбом! Дудук, кавал и аккордеон прекрасно звучат вместе. Музыканты нашли общий язык гораздо быстрее политиков. Но, может быть, их пример послужит для политиков уроком?
© & (p) 2020 ARC Music
12 tks / 47 mins
(Deniz Mahir Kartal – kaval (tks 1-5,9,10,12), g (tks 7,11); Mikail Yakut – acc (tks 1-7,9,11,12); Arsen Petrosyan – duduk (tks 1-5, 7-9, 11,12);)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения,
Грузия,
Турция
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