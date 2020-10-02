Akenathon - Como Hormigas

С огромным интересом приступал к прослушиванию этого альбома. Дело в том, что на страницах нашего сайта мне неоднократно доводилось писать о работах аргентинских музыкантов, исполняющих танго (чаще – в варианте танго нуэво), были исполнители мэйнстрим-джаза, импровизационного авангарда, но вот прог-роковый коллектив из Аргентины встречается впервые.
Итак, Akenathon или «Эхнатон» в русском переводе. Громкое название по имени древнеегипетского фараона-реформатора, сделавшего неудачную попытку ввести монотеистическую религию. Akenathon – это трио из Ла-Платы, возглавляемое гитаристом и автором всех текстов альбома Como Hormigas Анибалом Акуаро. Музыка всех композиций альбома – плод совместного творчества Акуаро и его коллег – басиста Пабло Олио и ударника Гильермо Рокка. Como Hormigas – второй альбом группы, записывался он в 2017 и 2019 годах в Ла-Плате и Буэнос-Айресе. Группа существует уже давно, поскольку первый альбом Peregrino был выпущен еще в 2010 году, и я не уверен, что Akenathon работал в нынешнем составе и десять лет назад.
Это, так сказать, исходная информация. Дальше только об альбоме. Восемь композиций, из них две – с вокалом, но и инструментальным трекам в буклете преподана короткая текстовая часть, а всему альбому - афоризм выдающегося аргентинского писателя Эрнесто Сабато: «Мир ничего не может сделать с человеком, который поет в нищете». Музыка. Заметно, что Анибал Акуаро и его коллеги много слушали британскую классику прог-рока: Floyd, Crimson, да и всю кентерберийскую школу. Стартует альбом очень красивой титульной композицией с вокалом. Следующий трек Irresistible Tic развивается гораздо более бурно, с резкими поворотами темы. При солирующей гитаре нельзя не отметить отличную сыгранносать музыкантов. Akenathon и здесь, и в других треках действует, как единый организм. Punta del Diablo
– пьеса несколько менее темповая, и вновь приходится говорить о высоком мастерстве лидера трио. Следующая композиция с вокалом Vuelos стала моим персональным фаворитом альбома: классное вступление, пьеса выглядит еще более лиричной, чем стартовая, а Акуаро играет удивительно чувственно – и, пожалуй, только в этом можно усмотреть некоторое влияние неизбежной для любого аргентинца музыки танго. Совершенно неожиданно, особенно для русскоязычного слушателя и читателя этих строк, выглядит следующий трек. Он называется Vanka и музыкантов здесь вдохновил тот самый, полузабытый со времен школьной программы рассказ Антона Павловича Чехова про несчастного Ваньку Жукова. В прог-роковом варианте я себе эту историю просто не мог представить! В басовой интерлюдии и красивых переходах пьесы Sopa de Hueso
мне почудилось что-то очень флойдовское, а нежнейшая основная тема финальной пьесы Zumac напомнила кентербери-рок. Альбом сильный, альбом интересный, он заставляет снять шляпу перед мастерством Акуаро и его коллег, и остается только пожелать, чтобы Akenathon радовал своей музыкой слушателей чаще, чем раз в десять лет…
© & (p) 2020 Viajero Inmovil Records
8 tks / 55 mins
(Anibal Acuaro – g, voc; Pablo Olio – b, voc; Guillermo Rocca – dr, voc;)
Линк предоставил Anibal Acuaro
Леонид АУСКЕРН