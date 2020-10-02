Akenathon - Como Hormigas

«Я люблю этого человека! Он – непревзойденный профессионал с безупречной интонацией. Он – настоящий импровизатор, придающий глубину всему, что он делает. Мы все любим Кенни. Если вы любите музыку, вы должны полюбить Кенни!» Лестные слова, ...