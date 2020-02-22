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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Al Gold - Al Gold’s Paradise

22.02.2020

Al Gold - Al Gold’s Paradise
Блюз Дельты, блюз Чикаго, пидмонтский блюз – у каждого из этих направлений четкая географическая привязка. А на что может быть похож блюз из Нью-Джерси? Таким вопросом, оценивая собственную работу, задался гитарист и вокалист Эл Голд, которого угораздило заниматься блюзом именно в этом штате. Давайте послушаем его собственные рассуждения: «На что может быть похоже звучание блюзовой и корневой музыки родом из Нью-Джерси? Наверное, тут очень сложно дать определение ее уникальности. Мир сузился, музыкальные границы смещаются и характерный звук того или иного региона размывается. Я не называю свой проект БЛЮЗОВЫМ альбомом, но он возник и укоренен именно в БЛЮЗЕ. Его параметры открыты и вне каких-то границ. Думаю, я просто написал несколько тем и попросил нескольких друзей прийти сыграть их вместе со мной – и понять, кто мы такие».

Что ж, скромно, честно и … субъективно. Автор имеет на это право. Так же, как все, кому предстоит услышать альбом, имеют право на мнение свое, как и автор этого текста. И с первого же трека That‘s My Baby я ощутил, что это настоящий БЛЮЗ – музыка, которая сразу берет тебя за живое и не отпускает уже до конца. Песни Эла Голда (он напис ал здесь все десять, лишь одну – в соавторстве) отличаются друг от друга по стилистике, темпу, настроению, Эл действительно не заморачивается на верности какому-то определенному направлению, но все его вещи – это современный блюз, который живет в любой точке земного шара, где его любят, в Нью-Джерси в том числе. А когда я услышал обе версии Paradise, я понял, почему Голд назвал свой альбом Al Gold’s Paradise и почему он подобрал для обложки не самый презентабельный фрагмент фасада дома – потому, что ему хорошо в нем, потому что он его любит, и для него это действительно Рай (он же Paradise). И настоящий блюз можно петь и об этом. А вот блюзмен Джонни Баргин нашел музыке Голда очень эффектное, на мой взгляд, определение: «Ты попадаешь в приятное местечко между чикагским блюзом и фанком Нового Орлеана, приблизительно где-то в районе 61-го хайвэя». Можно и так!

Эл Голд играет такую музыку уже много лет со своей группой Suburban Rhythm Kings. Естественно, его партнеры по этой команде – ударник Джерри Кордаско, гитарист Том Райз и басист Терри Хеммер – приняли участие в записи Al Gold’s Paradise. А кроме них на клич Эла Голда откликнулось немало музыкальных друзей автора, в том числе и весьма именитых: в списке участников видим имена известного гитариста Дэйва Страйкера, обладателя Blues Award Джонни Сэнсона, органиста Джареда Голда. Все вместе они и записали очень приятный и непретенциозный альбом Al Gold’s Paradise, который я искренне рекомендую всем поклонникам блюза.

© & (p) 2020 Al Gold

10 tks / 36 mins

(Al Gold – voc, el.g, slide g, mandolin; Jerry Cordasco – dr, perc; Mitch Eisenberg – el.g, ac.g, baritone g; Jared Gold – org; Eric Helner – p, org; Terry Hemmer – bass g; Vd King – b, g; Cassidy Rain – voc, ac.g; Baron Raymonde – sax; Tom Rice – el.g; Johnny Sansone – harm; Dave Stryker – g; Anthony Tamburro – ac.g;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный блюз

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