Al Gold - Al Gold’s Paradise

14 февраля 2020 года, день, когда я пишу эти строки, - дата официального релиза альбома Дэна Лумиса Job’s Trials. Не буду заранее раздавать авансы, называя этот альбом выдающимся, эпохальным и так далее – будущее покажет. Но то, что это ...