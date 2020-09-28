3D Jazz Trio - Christmas in 3D

Вот и еще один рождественский альбом попал в нашу почту. Для вокалистки из Лос-Анджелеса Амбер Уикис это первый опыт в этой сфере, но не первый в ее дискографии. Родившись в семье вокалистов, юная Амбер просто не могла не запеть. На ...