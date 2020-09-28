3D Jazz Trio - Christmas in 3D

Еще один альбом из серии рождественских. Но, поглядите только на обложку: какой он изначально жизнерадостный и оптимистичный. 3D Jazz Trio словно напоминает нам, каким веселым и долгожданным был этот праздник в детстве. Джеки Уоррен, Эми Шук и Шерри Мэрикл познакомились в 2014 году, выступая в женском джазовом биг-бэнде The DIVA Jazz Orchestra, и с тех пор не расстаются, организовав джазовое трио. Первый альбом трио записало в 2016 году, выступало на многочисленных джазовых фестивалях, преимущественно в США, но также и на Кубе и является желанным гостем на сценах самых престижных клубов, включая The Blue Note, Dizzy’s Club и, Mezzrow в Нью-Йорке.
Для своего рождественского альбома 3D Jazz Trio подобрало программу в основном из хорошо известной обоймы рождественских стандартов, но при этом сделало довольно оригинальные аранжировки. Стартовая. Winter Wonderland – это энергичный свинг, искрящийся бодростью и весельем. Up on the Housetop в арандировке Эми отправляет нас на Карибы с партией ударных в духе популярных на островах металлических барабанов стил-пэн..Старую американскую фолк-мелодию I Wonder As I Wander джазовые дамы превратили в бразильскую мелодию в духе босса-новы от Жобима, а английский кэрол God Rest Ye Merry Gentlemen пропитался в их исполнении духом зажигательного свинга. Более традиционно звучат в их исполнении такие стандарты, как Greensleeves, и . Silent Night, а отменное чувство юмора продемонстрировано в инструментальной версии впервые исполненной Джоном Денвером в начале 70-х песни Please Daddy (Don’t Get Drunk This Christmas) – «Папочка, пожалуйста, не напивайся в это Рождество».
Christmas in 3D должен прийтись по вкусу поклонникам добротного свингового джаза. Джеки, Эми и Шерри сделали все, чтобы Рождество с их музыкой оказалось действительно веселым.
© & (p) 2020 DIVA Jazz
10 tks / 49 mins
(Jackie Warren – p; Amy Shook – b, fiddle; Sherrie Maricle – dr;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН