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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Adam Glaser Trio - Wide Awake



Adam Glaser Trio - Wide Awake
Это дебютный джазовый альбом в качестве лидера человека, за плечами которого уже большая и успешная карьера в академической музыке. Адам Глэйзер – пианист, композитор, но прежде всего – дирижер. Глэйзер дал более пятидесяти концертов в Линкольн-центре, возглавляя Juilliard Pre-College Orchestra, он дирижировал многими другими американскими оркестрами, работал с такими знаменитостями, как Ицхак Перлман, Тимо Андрес, Конрад Тао. Он выступал на фестивале в Зальцбурге и руководил Vienna Philharmonic’s Attergau Orchestra Institute. Музыку Адама исполняли более 30 оркестров в США и Канаде. В 2019 году Глэйзер дирижировал на премьере джазовой оперы Теда Розенталя Dear Erich в Нью-Йоркской опере, и это была не первая его встреча с джазом. Глэйзер охотно участвует в разнообразных проектах, не связанных с академической музыкой – это и джаз, и поп-музыка, и world music.

И вот в альбоме Wide Awake мы встречаем Глэйзера в традиционном для джаза фортепьянном трио, где его партнерами выступают басист Пит Коко и ударник Крис Смит. В программе из десяти треков всего два кавера: стандарты My Romance от Роджерса и Харта и I Got a Name Гимбеля и Фокса. Все остальное – собственные сочинения Глэйзера. Здесь есть и баллады, например, Lullaby for a Little Boy, и джазовые вальсы (November и True to You), но разумеется Адам припас и нечто, чем можно удивить искушенную джазовую публику. Этот академический музыкант в своей вылазке в джазовый мир, опирался на свой солидный бэкграунд. Глэйзер предлагает нашему вниманию Sacrificial Rhumba, написанную под влиянием «Весны священной» Игоря Стравинского, одного из любимых композиторов Адама и Day Trip to Cologne, при сочинении которой автор вдохновлялся «Рейнской симфонией» Роберта Шумана.

Обе пьесы вписались в программу альбома весьма органично, и вместе с четкой работой лидера за фортепьяно при поддержке его коллег делают прослушивание Wide Awake занятием весьма приятным. Вот такой дебют весьма и весьма искушенного музыканта «из другого лагеря», еще раз показавшего, что по сути нет никаких лагерей, а есть просто Музыка, великая и разная.

© & (p) 2020 Adam Glaser

9 tks / 53 mins

(Adam Glaser – p; Pete Coco- b; Chris Smith – dr;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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