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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Xavier Reija - Dreamscape Room

28.05.2020

Xavier Reija - Dreamscape Room
Каталонский джазовый барабанщик и композитор Ксави Рейха больше известен нашим читателям по изданным Moonjune Records авторским альбомам и совместному проекту с сербским гитаристом Душаном Евтовичем XaDu, о которых писал jazzquad.ru. Но у обладателя дипломов бостонского колледжа Беркли (США) и консерватории в Перпиньяне (Франция) немало и проектов иных, один из которых мы представляем сегодня. Это тоже трио, но принципиально иное – вместо гитары (как в случае с Евтовичем) здесь звучит фортепьяно. Партнерами Ксави по этому трио стали испанские музыканты – пианист Хосе Карра и басист Хосе Мануэль Посада «Попо».

Альбом Dreamscape Room Рейха и его коллеги записывали в уже ставшей знаменитой студии Каса Мурада под Барселоной, которую давно облюбовал также «клан мунджунистов» - большинство последних работ, изданных Moonjune Records, записывалось именно здесь. Но вот издал Dreamscape Room Рейха, взявший на себя и функции продюсера проекта, самостоятельно, без помощи нью-йоркского лейбла.

Восемь композиций, очень разных по настроению – от энергичной Two steps ahead до трогательно-лиричной Mom – сделаны в стилистике, лежащей где-то в пограничье между современным фьюжн и нео-боповым мэйнстримом. С первых же тактов стартовой Remembrance обращаешь внимание на безупречную, близкую к академической традиции, несколько романтичную манеру игры пианиста Карры. В дальнейшем этот музыкант показывает, что и с джазовым feeling у него тоже все в порядке. Хосе Карра стал для меня приятным открытием – пианист хоть родом из Малаги, но я бы назвал его достойным продолжателем традиций самого известного каталонского джазового пианиста Тете Монтолиу. Хорош, а, например, в A lifetime with you просто очень хорош и басист Попо. Ну, и конечно, самые добрые слова можно адресовать самому Ксави Рейхе, умело координирующего звучание партнеров, и словно умелый лоцман, направляющего движение своего музыкального «корабля» то по спокойной равнинной, то по бурной горной музыкальной «реке». Незаурядное мастерство Рейхи-барабанщика здесь в полной мере дополняется искусством мудрого и отлично чувствующего своих партнеров бэнд-лидера. Очень приятный альбом, который я с удовольствием рекомендую всем, кто читает эти строки!



© & (p) 2020 Xavier Reija

8 tks / 41 mins

(José Carra – p; José Manuel Posada "Popo" – b; Xavi Reija – dr;)

Линк предоставил Xavier Reija

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Испания
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн

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