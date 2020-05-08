Yaroslav Likhachev Quartet - Crumbling

Перефразируя известное высказывание Михаила Ломоносова, можно сказать, что сегодня европейский джаз прирастает Сибирью. Наглядный пример тому – творческий путь тенор-саксофониста Ярослава Лихачева. Этот музыкант – представитель поколения, которое уже не знало, что такое Советский Союз, а росло и формировалось именно в России. Ярослав родился в Новокузнецке в 1991 году. Музыкой он занимался с детства, но было это классическое фортепьяно. Джазовый «переворот» произошел, когда Лихачев стал свидетелем выступления в его родном городе Бенни Гольсона – согласитесь, в советскую эпоху американские саксофонисты в Сибирь практически не добирались. Тонкости игры на саксофоне Ярослав осваивал уже в Новосибирске, проявив и большой энтузиазм, и недюжинный талант. Следующим этапом стал переезд в Германию, в Кельн, где он продолжил обучение в местной Hochschule für Musik und Tanz у опытных педагогов с европейскими именами и, одновременно, активно включился в местную джазовую жизнь.
В 2015 году Лихачев основал классический для джаза квартет (солирующий саксофонист плюс ритм-группа) под своим именем и уже успел добиться с ним немалых успехов. Его стремительный рост как инструменталиста был отмечен в 2019 году наградами на фестивалях во Франции и Польше. А 2020-й год знаменует собой следующий важный этап в карьере музыканта: в апреле кельнский лейбл JazzHausMusik издал дебютный альбом Yaroslav Likhachev Quartet под названием Crumbling.
Запись альбома была осуществлена в 2019 году. Это полностью авторская музыка Ярослава: программу составили восемь его пьес, написанных в 2016 – 2019 годах. Стилистически эта музыка ближе всего к тому, что сегодня называют пост-боп или современный мэйнстрим. Она глубоко укоренена в традициях американского джаза, да и по игре самого Ярослава чувствуется, что он много слушал Колтрейна и его более поздних последователей. Но альбом не случайно называется Crumbling, что можно приблизительно перевести, как «Раскрошение» или «Разрушение»: анализируя привычные джазовые идиомы, Ярослав разбирает их на кирпичики-атомы, из которых вырастает, синтезируется уже его собственная музыка, на своем, индивидуальном джазовом языке. Это развитие перманентно, что хорошо понимает сам Ярослав. По его словам «… процесс не остановим, и развивается все дальше и дальше. Этот альбом – только фотография, деталь самого процесса». Но и на данном этапе заметна зрелость Лихачева и как инструменталиста, и как композитора, и как бэнд-лидера. Я особо отметил бы такие пьесы, как November Tune, Crumbling, Traceless Rails, Traceless Waters и, конечно же, Ballad For Eli. Эта пьеса стала моим персональным фаворитом альбома. Именно на балладном репертуаре, где не спрячешься за скоростью извлечения нот в единицу времени, поверяется мастерство исполнителя, и Ballad For Eli в этом плане выглядит весьма показательно. Не подвели Ярослава и партнеры: слушаешь именно квартет, а не солиста с аккомпанементом. Особенно отметил бы пианиста Яниса Анфта, очень удачно взаимодействующего со своим лидером. Ну, а развивая мысль Лихачева, можно сказать, что «фотография» получилась весьма удачной, и «альбом» ждет пополнения новыми «снимками».
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