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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Yulia Musayelyan - Unsaid

23.05.2020

Yulia Musayelyan - Unsaid
С юности полюбил звучание флейты. Наверное, «виной» тому блистательный Ян Андерсон и его Jethro Tull. Позже, когда в моих вкусах джаз занял место рядом с роком, понял, как разнообразно и изобретательно может звучать флейта в джазе: Кирк и Дольфи, Лоус и Латиф, Табакин и Мэнн… Уже в годы работы с Jazz-Квадратом открыл для себя такого прекрасного флейтиста, как канадец Билл МакБирни. И вот – новое открытие, которым спешу поделиться с нашими читателями: Юлия Мусаэлян.

Уже второй в сольной фонографической карьере Юлии альбом под названием Unsaid издает NextLevel Records, импринт лейбла Outside in Music, предназначенный специально для тех музыкантов, которые только стартуют в джазе. Юлию Мусаэлян, однако, новичком никак не назовешь. Родилась она в Москве и музыкой начала заниматься с четырех лет, окончила престижную Гнесинку. Стремление к совершенствованию привело ее в Штаты, где она получила две степени: в Manhattan School of Music и в Нью-йоркском университете. Сейчас она сама преподает в знаменитой джазовой школе Беркли в Бостоне. Мусаэлян участвовала во многих джазовых фестивалях, выступала с целым рядом известных ансамблей и принимала участие в записи более, чем тридцати альбомов. Как исполнителя и композитора, Юлию привлекает музыка Латинской Америки, тут она идет по стопам одного из первых флейтистов, поженивших джаз и босса-нову, знаменитого Херби Мэнна. Но, конечно же, у нее свой, особый путь, и Unsaid – это, своего рода творческий отчет композитора и исполнителя Юлии Мусаэлян за последние десять лет работы.

Российское происхождение, армянские корни и любовь к латинским ритмам нашли отражение в программе этого полностью авторского альбома. Почти все композиции здесь Юлия исполняла ранее в различных концертах, единственное исключение – финальный трек The Raven, чья аранжировка окончательно сложилась непосредственно при записи в студии,: это знаменитая русский (а точнее, казачий) жестокий романс «Черный ворон», для которого Юлия нашла очень интересное джазовое решение. Но до «Ворона» путь далек: альбом не короткий, и вы, уверен, с неменьшим удовольствием прослушаете и оцените до него и романтичный Fevral', и пронизанную армянским колоритом Tamzara, и огненное джазовое танго Tango Trece, и вариацию на тему русского фольклора Na Gorushke, Na Gore, и Landscapes, навеянную полотном Левитана «Владимирка» (эту пьесу, правда, в несколько ином, более камерном варианте, можно посмотреть на видео)… Название альбома Unsaid не случайно: музыка Юлии отлично передает то, что трудно выразить словами, в нее вложено много эмоций, труда и таланта.

Для участия в записи этого альбома Мусаэлян пригласила своих коллег – преподавателей Беркли. Состав получился таким же интернациональным, как эта всемирная кузница джазовых кадров: на рояле здесь играет еще один выходец с пост-советского пространства, одессит Максим Любарский, на басу – аргентинец Фернандо Уэрго, а на ударных – американец Марк Уокер. И вклад этих музыкантов в потенциальный успех альбома трудно переоценить: вы услышите именно ансамбль, а отнюдь не солирующую флейту с безликим аккомпанементом. Это настоящий, полнокровный, яркий джаз, точнее даже, пожалуй, этно-джаз, который создали Юлия Мусаэлян и ее коллеги. Рекомендую!



© & (p) 2020 NextLevel Records

14 tks / 79 mins

(Yulia Musayelyan – fl; Maxim Lubarsky – p; Fernando Huergo – b; Mark Walker – dr;)

Линк предоставлен Outside in Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Россия, США, Украина
музыкальный стиль
этно-джаз

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