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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Wolfgang Muthspiel / Scott Colley / Brian Blade - Angular Blues

04.03.2020

Wolfgang Muthspiel / Scott Colley / Brian Blade - Angular Blues
Австрийский гитарист Вольфганг Мутшпиль, как и его не менее известный старший брат, тромбонист и пианист Кристиан, - яркая фигура не только европейского, но и мирового джаза. Он за свою карьеру переиграл со многими представителями элиты американского джаза, завоевал много престижных наград, а его альбом 2016 года Rising Grace, записанный в формате квинтета с Брэдом Мельдоу, Эмброузом Акинмьюзиром, Лэрри Гренадье и Брайаном Блэйдом удостоился пяти звездочек в таком авторитетном издании, как DownBeat. Тот альбом был издан на ECM Records. Новая работа Вольфганга Мутшпиля Angular Blues вновь выходит с логотипом ECM, и это уже четвертый для австрийского музыканта релиз на всемирно известном мюнхенском лейбле. Играя последние годы в формате трио, и этот проект он сделал только с ритм-группой, где на ударных работал его давний партнер Брайан Блэйд, а вот на басу привычного для Вольфганга Лэрри Гренадье сменил Скотт Колли, с которым, впрочем, Мутшпиль тоже работал ранее, правда, довольно давно, еще в 90-е годы.

В этом составе трио три вечера давало концерты в токийском Cotton Club, после чего перебралось в одну из студий японской столицы, где и был записан Angular Blues. Микшированием альбома шеф ECM Records Манфред Айхер занялся на юге Франции, в известной студии Studios La Buissonne, где были записаны и два предыдущих, квинтетных альбома Вольфганга Мутшпиля на ECM, включая вышеупомянутый Rising Grace. Официальный релиз альбома состоится 20 марта. Не сомневаюсь, что желающих услышать эту музыку будет много.

Фирменное ЕСМ-овское звучание вы ощутите с первых же взятых музыкантами нот. Ну, а потом естественным образом (к хорошему привыкаешь быстро) переключите внимание уже на музыкальное содержание альбома. В его программу вошло девять треков. Семь из них – это пьесы лидера трио, а рстальные два – каверы. При этом, впервые в своих записях для ЕСМ Мутшпиль выбрал стандарты: Everything I Love Коула Портера и I’ll Remember April Джина Де Пола, известный по репертуару Фрэнка Синатры. Другой вопрос, что Мутшпиль с партнерами наполнил эти старые добрые темы новым содержанием: упругим, структурно усложненным и вполне современным пост-бопом в отличном исполнении. Everything I Love я вообще расцениваю, как одну из самых удачных вещей в альбоме. А открывает его пьеса Вольфганга Wondering, где Мутшпиль сразу дает возможность своему новому-старому басисту Колли показать свое мастерство в полном блеске. Сам же Мутшпиль, гитарист – универсал, три первые пьесы играет на акустической гитаре, а всю остальную часть альбома – на электроинструменте. Из первой группы композиций я особо выделил бы Hüttengriffe, где гитара звучит нежно и мягко, как мамина колыбельная, а контрабас и ударные чутко подчеркивают это настроение. В «электрической» ипостаси Мутшпиль ничуть не слабее. Тут я хотел бы обратить внимание в первую очередь на «связку» из двух версий одной композиции. Сначала полным составом трио звучит Kanon in 6/8 – и звучит прекрасно! А затем, поменяв размер и придав исполнению более импровизационный характер, Вольфганг Мутшпиль играет уже соло более короткий вариант: Solo Kanon in 5/4. На мой вкус – это еще один пик альбома, который весь выглядит, как мощная горная гряда. Не пропустите!

© & (p) 2020 ECM Records

9 tks / 48 mins

(Wolfgang Muthspiel – ac.g, el.g; Scott Colley – b; Brian Blade – dr;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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