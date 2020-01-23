Bob Gluck - Early Morning Star

Боб Глюк (р.1955) – крупный мастер в сфере джазового авангарда и электронной музыки. Как пианиста Карл Аккерман из All About Jazz ставит его в один ряд с Эндрю Хиллом и Сесилом Тейлором. В ряду его партнеров значатся такие громкие имена, как Джейн Айра Блум, Эдди Хендерсон или Нил Рольник. Среди оказавших на него влияние музыкантов Бах соседствует с Джими Хендриксом, а Колтрейн с Штокгаузеном. Представляемый нами альбом Early Morning Star – уже одиннадцатый в его дискографии и пятый на лейбле FMR Records. Правда, карьера этого музыканта достаточно необычна. Музыкой и экспериментами с электроникой он начал заниматься в родном Нью-Йорке, совмещая музыку со значительной социальной активностью левого толка. А потом Боб резко отошел от музыки и стал раввином, сочетая это почтенное занятие с преподаванием и литературной деятельностью. Лишь в 1996 году он вновь начал сочинять электронную музыку, а в 2005 году вновь сел за фортепьяно. Надо сказать, именно после камбэка его карьера стала развиваться особенно удачно.
Early Morning Star Глюк записал в формате квинтета, где вокальные партии были доверены очень многогранной вокалистке Андреа Вольпер, хорошо известный в академических кругах сирийский музыкант Кинан Азмех играл на кларнете, а мощную ритм-группу составили Кен Филиано и Тани Таббал. Почти все композиции написал он сам, за исключением финального трека Tzur Mishelo/Los Bilbilicos, где Глюк аранжировал попурри из двух старинных сефардских песен. Духовное прошлое мастера нашло отражение и в программе альбома. Открывает его композиция A Time of Singing, текст которой взят из библейской «Песни песен» царя Соломона, а титульная Early Morning Star – парафраз изречений пророка Исайи. А рядом с этими вещами стоят современная песня протеста Never Ceasing или Friday Song, посвященная проблемам защиты окружающей среды. Вот так сочетаются в Глюке раввин и политический активист.
Ну, и, разумеется, музыкант высокого класса. Музыка альбома преимущественно атональная, совсем не похожая на привычный многим мэйнстрим. Много коллективной импровизации, много и «вкусно» солируют Азмех и Филиано, выше всяких похвал вокальное мастерство Андреа Вольпер, которая в каждом треке блестяще перевоплощается сообразно контексту композиции. Так что, если вам интересен такой своеобразный мастер, как Боб Глюк, - не пропустите этот альбом.
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