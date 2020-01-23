Bob Gluck - Early Morning Star

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Сирия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Bob Gluck - Early Morning Star



Bob Gluck - Early Morning Star
Боб Глюк (р.1955) – крупный мастер в сфере джазового авангарда и электронной музыки. Как пианиста Карл Аккерман из All About Jazz ставит его в один ряд с Эндрю Хиллом и Сесилом Тейлором. В ряду его партнеров значатся такие громкие имена, как Джейн Айра Блум, Эдди Хендерсон или Нил Рольник. Среди оказавших на него влияние музыкантов Бах соседствует с Джими Хендриксом, а Колтрейн с Штокгаузеном. Представляемый нами альбом Early Morning Star – уже одиннадцатый в его дискографии и пятый на лейбле FMR Records. Правда, карьера этого музыканта достаточно необычна. Музыкой и экспериментами с электроникой он начал заниматься в родном Нью-Йорке, совмещая музыку со значительной социальной активностью левого толка. А потом Боб резко отошел от музыки и стал раввином, сочетая это почтенное занятие с преподаванием и литературной деятельностью. Лишь в 1996 году он вновь начал сочинять электронную музыку, а в 2005 году вновь сел за фортепьяно. Надо сказать, именно после камбэка его карьера стала развиваться особенно удачно.

Early Morning Star Глюк записал в формате квинтета, где вокальные партии были доверены очень многогранной вокалистке Андреа Вольпер, хорошо известный в академических кругах сирийский музыкант Кинан Азмех играл на кларнете, а мощную ритм-группу составили Кен Филиано и Тани Таббал. Почти все композиции написал он сам, за исключением финального трека Tzur Mishelo/Los Bilbilicos, где Глюк аранжировал попурри из двух старинных сефардских песен. Духовное прошлое мастера нашло отражение и в программе альбома. Открывает его композиция A Time of Singing, текст которой взят из библейской «Песни песен» царя Соломона, а титульная Early Morning Star – парафраз изречений пророка Исайи. А рядом с этими вещами стоят современная песня протеста Never Ceasing или Friday Song, посвященная проблемам защиты окружающей среды. Вот так сочетаются в Глюке раввин и политический активист.

Ну, и, разумеется, музыкант высокого класса. Музыка альбома преимущественно атональная, совсем не похожая на привычный многим мэйнстрим. Много коллективной импровизации, много и «вкусно» солируют Азмех и Филиано, выше всяких похвал вокальное мастерство Андреа Вольпер, которая в каждом треке блестяще перевоплощается сообразно контексту композиции. Так что, если вам интересен такой своеобразный мастер, как Боб Глюк, - не пропустите этот альбом.



© & (p) 2020 FMR Records

11 tks / 54 mins

(Bob Gluck –p; Andrea Wolper –voice; Kinan Azmeh – cl; Ken Filiano – b; Tani Tabbal – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Сирия
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

KyoShinDo - Taiko Do – Echo of the Soul

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Япония
Название этого коллектива звучит по-японски, но на самом деле его участники – итальянцы. Ансамбль KyoShinDo возник в Генуе в начале 2000-х годов на почве увлечения группы музыкантов японской культурой. Как музыкантов, их очаровало ...
подробнее
23.01.2020

Laguerre / Noetinger - DnT

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Франция
  • музыкальный стиль: авангард
Французский барабанщик Антуан Лягерр уже знаком посетителям нашего сайта по своему сольному альбому Myotis (2019) и по дуэту двух барабанщиков Club Cactus (2018). А вот имя его партнера по нынешнему проекту, уроженца Марселя Жерома ...
подробнее
01.03.2020

Lakecia Benjamin - Pursuance: The Coltranes

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Cаксофонистка из Нью-Йорка Лакеция (прямая транскрипция ее имени выглядит чуть иначе: Лакеша) Бенджамин играет и джаз, и фанк, и ритм-энд-блюз. Секреты мастерства ей передавал в свое время такой мастер, как Гэри Бартц. Потом Бенджамин ...
подробнее
18.01.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com