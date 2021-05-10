Вiктар Сямашка - Псэÿдапраÿда

В 1936 году, незадолго до того, как по радиостанциям страны прозвучал сигнал «Над всей Испанией безоблачное небо», давший старт военному мятежу против республиканского правительства, Сальвадор Дали пишет свое знаменитое полотно «Мягкая конструкция с вареными бобами (Предчувствие гражданской войны)». В июле 2020 года в польском Белостоке Виктор Семашко, известный белорусский авангардный музыкант и поэт, записывает свой новый альбом «Псэÿдапраÿда». В Беларуси в это время еще вовсю идет предвыборная кампания. До президентских выборов, ввергших страну в жестокий политический кризис, остается еще три недели. Я не провожу никаких сравнений, я о другом. Художнику в широком смысле слова ниспослан свыше дар улавливать из пространства некие флюиды, воплощать их в своем творчестве – и люди, не имеющие такого дара, потом называют это предсказаниями.
Заранее оговариваюсь: возможно, это мои фантазии, не имеющие отношения к идеям автора: я-то пишу эти строки postfactum, уже зная, что произойдет. Но, на мой взгляд, титульная композиция нового альбома, девятиминутная «Псэÿдапраÿда», относится к вышеупомянутым явлениям, хотя речь в ней идет вроде бы совсем о других вещах. Как, впрочем, и в остальных пяти треках альбома, который более важен для Семашко-поэта, чем для музыканта. Весь альбом – это мелодекламация автором своих текстов. Музыка (Виктор сопровождает чтение стихов игрой на фортепьяно) играет в этом проекте явно вспомогательную роль, акцентируя те или иные строки. Так что, в музыкальном плане здесь комментировать собственно нечего. А вот поэзия Виктора – дело другое, но она пусть подождет комментариев людей, более сведущих в этом – я себя к таковым не отношу. А вот обложку альбома считаю очень удачной: это, судя по всему, фрагмент газетной публикации 1939-1941 годов, того периода, когда Белосток был советским, и к ключевому понятию, давшему название альбому, она очень даже подходит. А вам как кажется?
© 2020
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(Вiктар Сямашка – voc, p;)
Линк предоставил Вiктар Сямашка
Леонид АУСКЕРН