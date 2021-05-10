Вiктар Сямашка - Псэÿдапраÿда

Cкромный ЕР на пять треков знакомит нас с незаурядной вокалисткой из Чикаго Одри Фокс. Впрочем, не только вокалисткой: вместе со своим пианистом Крисом Уайтом, а также с Клейтоном Айви, Одри выполнила аранжировки для всех пяти песен, а три ...