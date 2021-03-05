Юрий Логутенок - Трио

От редакции: Предлагаемый ниже текст - это и книга, и комментарии к иллюстрациям. Ветеран ленинградского (именно так, поскольку речь идет о советских временах) традиционного джаза, барабанщик Юрий Логутенок создал прекрасный фотоальбом, рассказывающий историю трех весьма известных в свое время диксилендовых ансамблей. В своем письме в редакцию Юрий, профессиональный художник по рекламе, рассказал, что этот фотоальбом отпечатан в Нидерландах ограниченным тиражом для музыкантов этих ансамблей, как память о совместном творчестве. Нам показалось, что весь текст книги-альбома будет интересен нашим читателям, а желающие смогут еще и воочию увидеть страницы альбома, благодаря YouTube.
"Трио" это не совсем книга, и не совсем фотоальбом, - это фото книга, где есть и текст, и история, и хроника событий, а, главное память. Память о трёх диксилендах имеющих много общего: музыкантов, музыку и слово джаз в своих названиях "Гамма джаз", "Джаз парад" и "Мистер джаз". Джаз это было то главное, чему они всегда поклонялись, служили и то, что они играли. И играли, надо отметить, всегда с большим удовольствием и желанием отдавая этому искусству всё своё свободное время. Другими словами, джаз в их жизни стал для них тем, что навсегда соединило их судьбы.
Получилось так, что два из них, "Мистер джаз" и "Гамма джаз", больше связаны с музыкальной жизнью города на Неве, хотя и "Гамма джаз у" довелось прочувствовать прелесть гастрольной романтики, зато" Джаз парад", в силу обстоятельств переименованный в джаз-ансамбль "Диапазон", был более известен на просторах нашей необъятной родины Союза Советских Социалистических Республик, чем в родном городе. Конечно, и первым двум приходилось подтверждать репутацию Ленинграда, как столицы диксилендов Советского Союза участвуя в фестивалях, но двух,- трехдневные фестивальные и концертные выезды по стране не шли ни в какое сравнение с двух месячными гастролями их профессиональных собратьев по джазовому цеху. Так что встречи были очень редки. Да и как их могло быть много, когда во всех трёх ансамблях играли одни и те же музыканты, дополненные джазменами свободными от участия в других музыкальных проектах. Надоела кочевая жизнь - играй в "Гамма джазе", или у "Мистера джаза", захотел движения или появилась вакансия "Диапазон" к вашим услугам.
Музыкальная жизнь штука очень подвижная и меняющаяся, поэтому чтобы сохранить в памяти её моменты, надо остановится, хотя бы на минуту, и зафиксировать их словом, щелчком фотоаппарат а или на ленте магнитофона.
А началось всё в 1963 году, когда тромбонист Александр Петров собрал на ЛПО "Вибратор" небольшой джаз-оркестр из шести человек. Он же и стал первым и бессменны м руководителем ансамбля. Кто предложил назвать диксиленд "Гамма джаз", по прошествии стольких лет, установить не удалось. Время шло, часы репетиций складывались в дни, месяцы, годы повышая мастерство и сыгранность оркестра, а желание достичь ycпexa на концертной площадке, превзойти другие коллективы всегда было сильной его стороной. Творческая деятельность оркестра "Гамма джаз" на ряду с "Ленинградским диксилендом", ансамблем А.Канунникова и "Невской восьмёркой" В. Григорьева, оставила заметный след в истории традиционного джаза Ленинграда.
Спустя более тридцати лет после его роспуска в 1985 году история оркестра обросла множеством неточностей, мифов и выдумок, и тогда А. П етров решил открыть в интернете сайт gamma-jazz.narod.ru, на котором он излагает документально верную историю ycпexa ансамбля, репертуар и имена музыкантов принимавших участие в его творческой деятельности на протяжении почти четверти века. Фрагменты этих материалов и используются далее, чтобы познакомится с "Гамма джазом".
1965 год - лауреат (Диплом 1 степени) пятого ленинградского фестиваля молодежи.
1965 год - первый ленинградский фестиваль джаза, Грамота ЛДХС
1966 год - второй ленинградский фестиваль джаза (Диплом 3-й степени, Диплом ЛДХС) 1966 год - таллинский фестиваль джаза. Участие в street-parade
1967 год - золотой диплом третьего международного джазового фестиваля в Будапеште
1967 год - международный джазовый фестиваль в Альба — Регии. Венгрия (Серебряные медали) 1967 год - приглашение на джазовый фестиваль в Цюрихе (Швейцария) Отказ в оформлении выезда.
1967 год - запись сольной пластинки (гранд) на фирме Мелодия
1968 год - серия концертов в Финляндии по приглашению комитета защиты мира СССР.
1968 год - конкурс на участие во всемирном фестивале в Софии (Ленинград - Москва)
1968 год — второй московский областной фестиваль джазовой музыки (вне конкурса)
1968 год - гости фестиваля "Донбасс — 67" (Донецк)
1969 год - лауреаты конкурса "100 лет со дня рождения В.И .Ленина" г.Ленинграда и лен. области
1969 год - диплом лауреатов и медали всесоюзного конкурса "100 лет со дня рождения В.И. Ленина"
1969 год - почетная грамота ЦК ВЛКСМ (Москва)
1969 год - фильм «Фас и Профиль» на ленинградском телевидении, прокат в программе "Горизонт"
1970 год - лауреаты телеконкурса «Эфир-70» ленинградской студии телевидения программы "Горизонт"
1971 год - лауреаты телеконкурса «Эфир-71» ленинградской студии телевидения программы "Горизонт"
1971 год - 30 мин. фильм ленинградской студии док. фильмов" Путешествие с "Гамма джазом"
1971 год - переход на работу в леноблфилармонию. Режиссеры Б. Гершт и В. Саруханов.
1972 год - часть коллектива вернулась на ЛПО «Вибратор» не удовлетворённая работой в филармонии 1975 год - присвоение звания "Народный Коллектив"
1977 год - лауреаты 5 —го фестиваля джаза «Донецк-77»
1977 год - джаз фестиваль в Свердловске (Почетная грамота за исполнительское мастерство) 1977 год - лауреаты джазового фестиваля "Фергана-77" (Диплом 2-й степени)
1980 год - лауреаты первого фестиваля «Хибинские Зори» в Аппатитах (Диплом 1-ой степени) 1984 год - парад диксилендов в Витебске
1984 год - участие в фильме "Вместе с Дунаевским" ЛенТелеФильм
1985 год - парад диксилендов в Витебске
В разное время в оркестре играли:
Труба - С.Виноградов, М.Альтшуллер, Ю.Соур
Кларнет- И.Кравчук, А.Драчев, В.Сараев
Рояль - Г.Клеймиц, В.Тоубин, Ю.Руденко
Контрабас- И. Залуцкий, Э.Москалев
Ударные - Э.Орлов, А. Скрыпник, А. Шур , Ю.Логутенок, Г.Локшин
Вокалисты: в Финляндии выступали с Екатериной Шавриной, на ленинградском теле видении с
Таисией Калинченко, на концертах с Инной Варшавской, Еленой Орловой (Ташкент),Светланой
Плотниковой и в областной фила рмонии с Ларисой Шумовой.
Музыканты "Гамма джаза" впоследствии работали в известных коллективах: А. Скрыпник
(ударные) и Ю.Соур (труба) - в "Ленинградском диксиленде", Ю.Руденко (пианист и бывший
руководитель "Доктор джаза") и Ю.Лоryтенок (ударные) в ансамбле М. Альтшуллера "Мистер
джаз", А. Драчев (кларнет) был руководителем ансамбля "Диапазон".
Пианист В.Тоубин уехал в США, трубач М.Альтшуллер и барабанщик Ю. Лоryтенок в ФРГ.
Весьма тесное сотрудничество коллектива было с музыковедом и замечательным знатоком
зарубежного и советского джаза Владимиром Фейертагом, лекции которого ансамбль
сопровождал по всему Советскому Союзу, а также с председателем джаз клуба "Квадрат"
Натаном Лейтесом. Более двух десятков телепередач с участием "Гамма джаза" было выпущено
на ленинградской студии телевидения, не зря его называли придворным оркестром телепередачи "Горизонт", где тон задавали поклонники джаза режиссёры Борис Гершт и Григорий Франк.
Многолетняя дружба связывала оркестр с С. Домбровским и В. Юрченковым из джаз клуба
"Камертон", с которыми "Гамма-джаз" выезжал на концерты в Таллин, Донецк, Омск, Киев,
Куйбышев (Самара), Мончегорск, Свердловск (Екатеринбург), Москву, Ташкент и другие города
СССР.
Из воспоминаний Александра Петрова:
- После выступления на телевидении Финляндии в 1968 г. нам было предложено поработать полгода в одном из ресторанов г. Хельсинки. И кто 6ы нам позволил это осуществить в то время! Повторился результат приглашения оркестра на фестиваль в Цюрих в Швейцарию, после успеха на фестивалях в Венгрии. Четыре приглашения от оргкомитета прислали на моё имя и одно, по моей просьбе, в Обком ВЛКСМ г. Ленинграда. Не помогло. А поездка могла изменить нашу судьбу, т.к. призом на фестивале в Цюрихе были бесплатные гостевые путевки на Все мирный джаз-фестиваль в г.Ньюпорт в Соединённых Штатах Америки. О6 этом нам рассказали в 1970г. наши чехословацкие друзья, музыканты диксиленда «Revival jazz band», когда они приехали в Ленинград. При нашем отсутствии они взяли этот приз, записали пластинку в Швейцарии и подписали контракт на полгода работы в ресторане в Берне.
Кстати, они всё-таки выступили в Ленинграде (следует поблагодарить джаз-клуб «КВАДРАТ» и Н.Лейтеса), в почти пустом зале ДК им. Кирова, так как афиши в городе отсутствовали. Записав пластинку в Швейцарии, каждый из них получил такую сумму денег, что вполне мог купить машину, правда, родную «Шкоду», как они нам рассказали. Для сравнения: мы получили за запись своей пластинки на фирме «Мелодия» по 47 рублей (как любители), а "Ленинградский диксиленд" - 120 рублей (как профессионалы). В 1968 году, благодаря дружеским отношениям с музыкантами«Revival jazz band», ими была сделана протекция на нашу месячную работу в чехословацком молодежном лагере, но... события 68-го года. И все отменилось. Вот такие были времена, как говорит В.В.Познер.
После ухода оркестра О.О.Кандата из штата круизного лайнера "Александр Пушкин", мы были приглашены на их место. Для справки: Орест Оскарович Кандат - знаменитый, в свое время, саксофонист оркестра Л.О.Утесова.. Снялся в кинофильме "Веселые ребята". Кстати, мы играли на вечере, посвященном 60-летию ОРеста Оскаровича в кафе "Золотая рыбка" ДК им. Первой Пятилетки, в вотчине джаз-клуба "Камертон". Подойдя к нам, он попросил инструмент у нашего кларнетиста и сыграл с нами Come back to home in Indiana ("Возвращайся домой в Индиану). Как он играл..! Воспользовавшись моим знакомством с О.О.Кандатом, я отправился к нему домой за советом. После обсуждения этого предложения, я понял бессмысленность нашего перехода в штат команды на должности матросов с окладом 1230 руб. в месяц, т.к. должностей музыкантов не существовало. Музыканты были, а должностей не было.
В 1968 году мы успешно прошли отборочный конкурс в зале ленинградской консерватории для поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Софии. Отборочный тур проходил в зале ДК им. Лихачева. Конкуренция была жесткая. Не получилось. Нас попросили аккомпанировать певице из оркестра Л.О.Утесова, исполнявшей песню протеста против войны во Вьетнаме. Кажется, абсурд? Нет! Справимся. Но иногда слова становятся весомее музыки. "Кое-кто" из наших конкурентов шепнул товарищу из ЦК ВЛКСМ, что один из наших музыкантов подвержен обычной склонности музыкантов того времени. Нет, наркотиков тогда еще не было, а была обычная русская беда... Поехали домой вместо солнечной Болгарии. "Кое-кто" через пару лет сам поведал нам об этом во время застолья. Вот так мы не справились с "войной во Вьетнаме".
- После перехода на профессиональную работу в областную филармонию, мы столкнулись со всеми «прелестями» гастрольной работы. Поскольку окупаемость у такого ансамбля очень высокая (малые затраты на зарплату, мизерные командировочные, дешевые номера в гостиницах и пр.) нас можно было посылать в любые богом забытые места, куда нельзя послать большой коллектив, который себя не окупит.. Вспоминаются знаменитые «чёсы» за 3 «палки» в день, когда из 2-х часового концерта с выверенной режиссурой, нас заставляли (иногда даже без рояля), делать укороченную программу на 45 минут. Были, конечно, и хорошие площадки, и хорошие гостиницы, но не так часто, как хотелось. Мы столкнулись даже с тем, что расписывались в ведомостях за одни деньги, а получали значительно меньшие. Энтузиазма становилось меньше и в июне 1972 г из областной филармонии уволились три музыканта «Гамма джаза» из шести: тромбонист, он же руководитель, пианист и контрабасист. Музыканты вернулись на ЛПО «Вибратор», руководство которого потребовало у областной филармонии снятия рекламы с именем «Гамма джаз» . С этим требованием согласилось и Управление культур ы, благодаря поддержке обкома КПСС, обкома профсоюзов и Ленинградского дома художественной самодеятельности. В 1973 году Управлением культуры было отдано распоряжение о запрещении использования этого названия областной филармонией, тем более, что к этому времени ещё двое музыкантов вернулись на ЛПО «Вибратор». Однако А. Драчев будучи руководителем профессионального состава, используя свои личные отношения с директором обл. филармонии Мухиным АМ., какое-то время ещё продолжал эксплуатировать наше раскрученное название. За это время там успели поиграть не менее десятка музыкантов. Очень хорошо описал наши злоключения В.Б.Фейертаг в своей книге «Джаз от Ленинграда до Петербурга», стр. 162 и стр.222. В результате снятия названия А.Драчев вынужден был придумать для своего ансамбля название «Джаз парад», а по прошествии некоторого времени переименовать его в «Диапазон» и пригласить замечательных музыкантов: тромбониста А.Канунникова и трубача Р.Паузера. Музыканты, вероятно, испытывают чувство гордости, когда говорят что играли в «Гамма-джазе». Приятно, что Ю.Руденко пишет в интернете, что он пианист «Гамма джаза», а не руководитель «Доктор джаза». Приятно, что «Мистер джаз» М.Альтшуллера записывает кассету с шестью пьесами, из которых пять-являются базовыми из репертуара «Гамма джаза», но, к сожалению забыв отметить этот факт в аннотации. Приятно, что Ю.Логутенок (ударные) живя в ФРГ, собирает наши записи и интересуется историей оркестра. Он был приглашён в оркестр после трагической гибели Эдуарда Орлова в 1967 г. после возвращения «Гамма Джаза» из Венгрии. Приятно, что Даже уважаемый И.Бутман пристроил своего отца М. Бутмана в одном из своих интервью (с которым у меня были хорошие приятельские отношения) также в «Гамма-джаз». И еще: меня удивляет, когда встречаю иногда фразу-«Гамма джаз» имеет любительский статус, хотя на всех фестивалях, кроме Будапешта, нас нигде не спрашивали и не уточняли в каком «статусе» мы приехали на выступление. Оперу «Князь Игорь» написал химик, любитель-музыкант А.П.Бородин, а «Садко» - морской офицер, также любитель-музыкант Н.А.Римский-Корсаков. Как же быть с их «статусом» ...?
Александр Петров, продолжение:
- В 1973 году, за две недели до выезда, нас не пустили в Норвегию. Объяснения дали в отделе культуры Обкома Профсоюзов: "оказалось", что Норвегия - страна, член НАТО, что барабанщик А.Шур был в не адекватном состоянии на государственном концерте в Аджарии в таком-то году (всё фиксировалось), у кларнетиста В. Сараева много штампов в трудовой книжке -"летун", согласно понятиям того времени (не помогло объяснение, что он музыкант и работал в разных оркестрах),давайте, ограничимся соцстранами. Вот так мы не завоевали страну НАТО. Следует отметить наши частые выступления в Доме Дружбы на р. Фонтанке для зарубежных делегаций. В 1968 г., в мой день рождения, мы выступали там для австралийской делегации, с частью которой и вернулся вместе с оркестром к себе домой отметить этот день. Поэтому и запомнил.
С 1966 года много работали на ленинградской студии телевидения, например, в программе "Горизонт" в передачах «Музыкальной лаборатории» Г.Я.Франка (портрет которого изображающего из себя пограничника с верным Джульбарсом вы можете посмотреть на странице с фотографиями телепередач), участвовали в циклах о музыкантах раннего джаза - С.Фостера, В.Хэнди, Ф.Уоллера, Л,Армстронга и др. Надо отдать должное смелости руководства "Горизонта" и Г.Я.Франка в трансляции таких передач на сотни тысяч зрителей в то время. Помню, среди сотрудников "Горизонта" ходил такой стишок, положенный на музыку А. Колкера: Когда в эфир выходит "Горизонт", не дремлет в Смольном целый гарнизон. Ведь это, братцы, вам не песни петь, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть! Сняли два музыкальных фильма: "Фас и профиль" на телевидении и "Путешествие с Гамма джазом" на студии документальных фильмов.
В циклах эстрадной музыки мы исполняли и музыку И.О.Дунаевского, В.П.Соловьева-Седого, А.Петрова, О.Н. Хромушина, И.Цветкова, Колмановского и др., а также обработки русских народных песен. Надеюсь, что эти записи, а также клипы и кинофильм «Фас и профиль» сохранились в архивах студии телевидения и радио.
- В 1967 г., в Будапеште, руководство фестиваля спросило меня, какой ленинградский коллектив стоит пригласить на фестиваль песни. Я не раздумывая ответил-ансамбль "Дружба" А.Броневицкого и на аналогичный вопрос в Альба-Регия (г.Секешфехервар) ответил - «Ленинградский диксиленд». Оба коллектива поехали в Венгрию.
В 1970-1972 г.г. мы часто выступали в цикле концертов «Музыка от А до Я», а также в сборных концертах Большого концертного зала «Октябрьский». Зимой 1972 г. наша солистка Лариса Шутова на дневном прогоне программы исполнила американскую лирическую песню "5tars fе11 оп А1аЬаmа" (Звёзды падали на Алабаму) на английском языке. Песня и исполнение понравились, но английского языка не должно быть! Илья Резник пригласил меня к себе домой, и вече ром Л.Шугова с успехом исполнила песню "Где ты?", талантливо переделанную песню жаркого штата в лирическую зимнюю песню холодного города. Это было первое выступление Л.Шутовой в БКЗ "Октябрьский".
Могут сказать, спустя столько лет можно врать что угодно. Нет! Поскольку я был назначен ответственным руководителем нашей группы, я писал отчёт о поездке для первого отдела нашего завода (читай в КГБ). Копию я, естественно, оставил себе.. Храню.Врать было нельзя, так как я знал, что была "подстраховка". Как пример : в 1968 г. на записи нашей программы финским теле видением, присутствовал "сопровождающий нас товарищ", и во время интервью, на вопросы ведущего программы, обращенные ко мне, как руководителю оркестра, всё пытался отвечать за меня. У ведущего лопнуло терпение (а ведь это был финн) и он сделал ему резкое замечание. Конечно, не всё было мрачно и плохо. Не бывает минусов без плюсов и наоборот. Были и хорошие залы и благодарная публика, приятные моменты, такие, как поздравление с Новым Годом из далёкой Индии (г.Дели) от нашей поклонницы. До сих пор храню это письмо с Буддой. Или,например, один из неординарных случаев : из-за задержки вылета самолета, наш оркестр с музоковедом В.Б. Фейертагом опаздывал на концерт в г. Киев. Публика в Киеве ждала нас в зале около двух часов и не расходилась. Можно представить наши чувства и как мы для них играли в тот вечер. Несмотря на сложные времена и порядки, несмотря на мизерные деньги, мы продолжали играть эту музыку, потому, что она нам нравилась и мы её очень ЛЮБИЛИ !
"Тяжела и неказиста жизнь советского артиста". В этой некогда популярной среди работников сферы искусств шутки , конечно, была доля правды; и по полсотни часов перелётов за пару месяцев гастролей, и дороги уничтожающие аппаратуру, и восьмиместные "люксы" где-нибудь на БАМе, и каша на плитке, так как в ближайшей столовой , если она была, "язва прямо по поверхности борща плавала", как однажды выразился Марк Апьтшуллер. Всё было. Но были и аншлаги, и цветы на сцене, и признательность публики, и полный театр оперы и балета в Свердловске, дворцы культуры от Калининграда до Владивостока, и отТашкента до Норильска. И был концерт в шахтёрском посёлке на Сахалине, когда в середине выступления выключилось электричество и пришлось солисткам петь без микрофонов в сопровождении только акустической гитары, пианино и контрабаса, и при свечах. Зато какая тишина стояла в зале, и как благодарны были слушатели сидящие в зале.
Не найдётся ни одной республики Советского Союза, ни одной области, где 6ы не пришлось расчехлять инстструменты музыкантам ансабля. Минус 55 в Сибири и Ухте, плюс 45 в узбекском Термезе, на границе с Афганистаном и в таджикском Ашхабаде, красота Байкала и дымящиеся вулканы Камчатки, ширина Волги и степи Казахстана, холодность Таллина и тепло пляжей Одессы, то есть всё многообразие природы, культуры и образа жизни того многонационального государства, которым был когда-то СССР, пришлось почувствовать и увидеть артистам ансамбля за время работы в Ленинградской государственной областной филармонии.
По мере приобретения сценического и гастрольного опыта программа ансамбля постоянно совершенствовалась и видоизменялась, даже от концерта к концерту. Особенно запоминающаяся была эпическая 45-минугная джазовая композиция 'В1асk and Ыие" ("Чёрный и такой печальный") о творчестве джазмена Фэтса Уоллера в исполнении Даниила Дандышева, солисток и оркестра, а для публики, предпочитающей менее рафинированную музыку, всегда были готовы весёлые джазовые мелодии-картинки.
Оркестру начинающему свою профессиональную деятельность, как "Гамма джаз", пришлось в силу известых обстоятельств поменять своё название на "Джаз парад"в 1975 году, а в 1977 он был очередной раз переименован в "Диапазон".
Ю.Логутёнок (ударные) К. Кун (контрабас) В. Прокопеу (гитара)
А. Кулешов (фортепьяно) Н. Изюмнов (туба)
В. Антонов (радиооператор) Т. Синёва (костюмер)
В. Елистратов (тромбон) Р. Паузер (труба) А. Драчёв (кларнет)
Г. Смучинская (вокал) Д. Дандышев (конферанс)
Менялись города, менялись имена ансамбля и менялись сами музыканты. Одни уходили, другие приходили на их место и насколько разные они были, настолько и разными были причины их появления. Марка Апьтшуллера заменил Роберт Паузер, Симу Островского-Михаил Кавлелашвили, Юрия Руденко-Александр Кулешов. Пришли Владимир Принцев (туба), Владимир Сомов (контрабас). Нормальная жизнь профессионального, гастролирующего оркестра. И всегда было уважение друг к другу и дружественные отношения между музыкантами. Рейс Ленинград-Владивосток задерживался по метеоусловиям на маршруте (турбовинтовой ИЛ-18, девятнадцать часов полёта и пять посадок) и все двенадцать человек на несколько часов отправились в гости на квартиру ближе всех живущего Юрия Логутёнка; и тепло, и сытно, и связь с аэропортом поддерживается. Петропавловск-Камчатский поразил не только высотой снежных сугробов на улицах, полосатых от извержений вулканов и снегопадов, но и обилием красной рыбы. Все послали посылки домой, которые после месячного путешествия через весь Союз пришлось, увы, выбросить. Ещё один опыт насыщения пришёл в Находке, когда накупили по 30-40 банок минтаевой икры, которая, после пребывания в тепле чемоданов со временем начинала увеличиваться в объёме, расти, срывая крышки с банок. Бутербродов с минтаевой икрой наелись на всю жизнь. Бутылка корейской водки с корнем женьшеня, купленная в Чите и оставшаяся от празднования рождения дочки Наташи в декабре 1972 года, хранится у барабанщика Юрия Логугёнка и сейчас в 2021 году. Вообще, в Советском Союзе было всё, правда надо было знать, где искать. Шубу для маленькой дочки в солнечном Чарджоу, хрустальную люстру в сибирском посёлке, глушитель для автомобиля в городе, которого и на карте не существует.Кстати насчёт тайн, артистам приходилось выступать и на базах подводных лодок, и в домах офицеров частей стратегической авиации, и в Большом доме на Литейном, и в Красноярске-45, городе обнесённом двумя заборами.Остались ещё в памяти и родоновые бассейны с 35 водой на Камчатке, в окружении заснеженных сопок.Вспоминаются ещё аквамариновая синева озера неподалёку от Курган Тюбе в Таджикистане, где загорать можно было только под навесом, Какой-то городок около Бухары, где воду в гостиницё подавали лишь 2 часа в день. Запомнился портрет В.И.Ленина на синагоге в Ужгороде и его же портрет закрывающий чуть ли не половину гостиницы "Москва" на Крещатике в Киеве. Знаменитая Зейская ГЭС, когда они там были, ещё строилась, но река была уже перекрыта и водохранилище заполнено водой. Магадан оказался ни чем не примечательным российским городом с чахлыми ёлками на главном проспекте и великолепным пивом. Оказалось, что в семидесятых там ещё работали сидельцы попавшие сюда с Жиryлёвского пивзавода. И ещё Магадан порадовал артистов огромными порциями шницелей из оленины в столовой рядом с гостиницей. Нельзя забывать при сегодняшнем гастрономическом благополучии проблемы с питанием вте времена на широких просторах Родины для людей месяцами оторванных от вкусной домашней кухни. В Красноярске после прилёта из Норильска, и поселившись в цирковой гостинице, они посетили ближайший ресторан, где, к своему удивлению в меню увидели рябчиков, ну как было не продеryстировать. Хорошую память оставил по себе Саратов вкуснейшим хлебом, молоком и борщом с кильками?! Чего только не пришлось попробовать джазменам и эстонские взбитые сливки, и узбекский лагман, и украинские консервы субпродуктов. Ничего удивительного. На Руси всегда считалось-кто хорошо ест, тот хорошо работает. Работали они весело, с удовольствием и весьма профессионально, играя и серьёзную джазовую музыку и развлекательный репертуар.
Они собрались снова вместе в октябре 1986 года, когда барабанщик Юрий Логутёнок предложил трубачу Марку Апьтшуллеру и кларнетисту Михаилу Ханукову собрать новый оркестр. Снова, потому что все они когда-то, в разное время играли в знаменитом диксиленде "Гамма джаз", в одном из ансамблей, оставивших заметный след в истории ленинградского традиционного джаза. В оркестре, который был лауреатом фестивалей в Секешфехерваре, Будапеште, Ленинграде, Киеве, Свердловске, Донецке, Ташкенте, Фергане. На его концертах побывали жители Москвы, Киева и Сахалина, Сочи и Мурманска, Воркуты и Таллина, Минска и Душанбе, Хельсинки и Аландских островов. В архиве оркестра: выпуск пластинки, когда ещё почти не писали джазменов, победы в телевизионных конкурсах и телевизионных программах, съёмки в теле- и музыкальных фильмах. Но всё это осталось в прошлом. А в восемьдесят шестом всё надо было начинать заново. И они начали с нового имени -"Мистер джаз". Новым лидером нового оркестра стал трубач Марк Апьтшуллер. И появились новые джазовые темы, новые композиции и концерты, концерты... Вновь успехи на фестивалях в Вильнюсе, Ленинграде, Нарве. Вновь телепередачи и съёмки уже в художественном фильме "Когда святые маршируют". Они снова играют. Они проделали долгую дорогу от Нью-Орлеана до свинга и мэйнстрима. В репертуаре традиционные джазовые стандарты и русские народные мелодии, творчество Луи Армстронга и Фэтс Уоллера. Теперь "Мистер джаз" один из любимцев петербургской джазовой публики. Попасть на их концерты в известный "Джаз-Филармоник-Холл" трудная задача. В джазе полноправный сооавтор джазмена слушатель, поэтому на фестивалях и в клубах, в кафе и на джаз парадах"Мистер джаз" всегда играет одинаково с подъёмом. Их творческое кредо-исполнять муз ы ку соответствующую атмосфере зала. Продуманный репертуар и экспрессия игры создают сильное впечатление. Где 6ы они ни выступали их азарт, прекрасное владение инструментами и желание играть для вас любимую музыку делают их концерты незабываемыми.
Текст из рекламного буклета спонсора оркестра "Мистер джаз"
Лайонс Клуба "Эрмитаж" подготовленного к выступлениям коллектива в Германии в 1993 году.
Мы исповедуем в своём исполнении так называемый горячий стиль, который нравится разным людям , потомучто от него исходит сильная энергетика. Эта особая энергетика создаётся на сцене общими усилиями всех музыкантов, поэтому в джазе очень важно хорошо относится к партнёру. И ещё в нашей музыке очень важен свинг, отсутствие его даже уодного музыканта в "Мистер джазе" недопустимо.
Из интервью М. Апьтшуллера газете "Невское время", 1995 год.
За почти десятилетнию историю ансамбля "Мистер джаз" в его рядах играли: Марк Апьтшуллер на трубе, Михаил Хануков, Владимир Сараев и Олег Гребенников на кларнете, Вячеслав Елистратов на тромбоне, Юрий Руденко на фортепиано, Виктор Прокопец и Андрей Косогоров на бас-гитаре, Юрий Логутёнок и Сергей Покровский на барабанах. Оркестр прекратил свою деятельность в 1996 году в связи с эмиграцией Марка Апьтшуллера в ФРГ.
Джаз чем-то похож на клодтовского коня, такой же неистовый, неукротимый, не терпящий ограничений и препятствий. Ему нужна только свобода, никаких поводьев. Только в чистом поле в стремительном полёте-импровизации джаз чувствует себя дома, если только у него может быть дом. И, воистину, счастливы должны быть те люди,которым удалось,нет, не укротить его, но хотя 6ы почувствовать и пережить с ним его стремление оторваться от повседневности бытия.
Я перелетел из мира в мир, из жизни в жизнь, из Москвы в Париж, 14 июля 1978 года. То был день моей собственной Бастилии. Причина была личная, Я был уверен, что вернусь в Россию, так как родиной считал русский язык. Я писал с 14 лет и жил, ...
Завершение главы из книги Владимира Мощенко, посвященной известнейшему московскому музыковеду, ведущему, критику и исследователю джаза Алексею Баташеву. Окончание, начало в #5(19)'99 "JK". Да, говоришь ты, в Кировском районе столицы 4 ...
Мы продолжаем публикации журнальных вариантов глав из будущей книги московского писателя и джазфэна Владимира Николаевича Мощенко. Первая глава выходила в "JK" #9-10 '98 и называлась по строчке из стихотворения Андрея Товмасяна "На ...