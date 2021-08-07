Билл Кроу "Jazz Anecdotes" Главы из книги: Учителя и ученики

Лишь немногие музыканты обходились без учителей или наставников. Если человек не получил даже школьного образования, всегда находился кто-то, кто помогал ему пойти по пути настоящего джаза. Вот таких людей было немало. Благодарные джазмены охотно рассказывают о своих «музыкальных отцах», тех, которые учили их непосредственно, придавая им вдохновение, либо косвенно – посредством своих выступлений или граммофонных записей. Порой было достаточно отеческого замечания, чтобы убедить молодого музыканта в ошибочности выбранного им пути и указать ему более верное направление.
Эл Холл (19) вспомнил тот день, когда он прекратил свои пароходные шоу со струнным басом и сосредоточился на том, чтобы просто хорошо на нём играть. Он по очереди работал с оркестром трубача Бобби Букера в Филадельфии и с оркестром Чарли Гейнса (20). Басистом Гейнса был мистер Хейз. Ему было около тридцати семи, а мне – семнадцать, и я такой весь из себя модный, мне бы, знаешь, в моей красной шляпе выйти на танцпол, повертеть бас, обхватить его ногами, побарабанить по нему. Мистер Хейз сказал: «Малыш, когда ты его вертишь, ты ведь на нём не играешь». С тех пор я завязал с этим. ♫
Чик Уэбб (21) не был в восторге от ранних попыток Арта Блейки играть на барабанах с эффектными штучками, крутя палочками и размахивая руками. Чик сказал ему: «Музыка, парень, на барабане, а не в воздухе».
Блейки сам осваивал барабаны, и Идрис Сулейман (22) утверждает, что он не стал хорошим барабанщиком, пока Диззи Гиллеспи не объяснил ему, что к чему: Всякий раз, когда он (Арт Блейки) появлялся, ребята с безразличием отворачивались от него. Однажды мы стояли на углу Массачусетс и Коламбус авеню в Бостоне и к нам подошёл Арт: « Привет, парни, мне предложили поехать с оркестром Билли Экстайна». Мы сказали: «Что?! Он собирается взять тебя с собой?»
Говорят, что первое впечатление от его игры было настолько ужасным, что Диззи Гиллеспи не выдержал: «Послушай, чувак, тебе барабанщик там, внизу, покажет, как надо играть на этих инструментах». Он спустился с ним и показал, как расставлять «бомбы» (23), и объяснил, что вообще от него требуется. Говорят, что с той ночи он стал таким, какой он есть сейчас. Стало быть, играть на барабанах его научил трубач Диззи Гиллеспи. Я не мог в это поверить. Оркестр вышел на настоящий уровень, и я как никогда в своей жизни был так потрясён! Мне не верилось, что человек смог настолько измениться к лучшему. Надо признать, что Диззи имел способность объяснять так, что вы сразу усваивали. Правда, когда речь заходила об этой истории, Блейки замечал: «Идрис просто чокнутый. Эти чуваки ещё не слышали, что я уже умел тогда». ♫
Фэтс Уоллер был органистом в Театре Линкольна в Гарлеме, когда Каунт Бэйси впервые услышал его. Бэйси, который охотно проводил там время, сидя в переднем ряду возле скамьи органа, рассказывает: Однажды Фэтс спросил меня, приходилось ли мне играть на органе. «Нет, – ответил я, – но отдал бы правую руку, чтобы научиться». На следующий день он пригласил меня в оркестровую яму и стал работать с педалями. Я сидел на полу, наблюдая за его ногами, и воспроизводил руками их движения. Затем я садился возле него, и он учил меня. Однажды он сделал вид, что у него какое-то срочное дело, и попросил меня немного подождать. Я начал играть сам, а он, оказывается, стоял внизу и слушал. После этого я приезжал на дневные шоу, и он позволял мне играть сопровождение к фильму. В дальнейшем я следовал за ним, где бы он ни играл, слушая его и продолжая у него учиться. ♫
Однажды вечером Арт Блейки получил урок от Сида Кэтлетта (24).Когда я играл с Флетчером Хендерсоном, однажды вечером я положил в карман своего пиджака бутылку виски, и через соломинку потягивал из неё во время выступления. Мне казалось, что я крутой. На сцене были девочки из кордебалета, и я работал шоу как надо. Когда я сошёл со сцены, Сид Кэтлетт схватил меня в объятия и приподнял. Но тут он почувствовал бутылку, отпустил меня и влепил такую затрещину, что я растянулся на полу, а он произнёс: «Овладей своим инструментом, прежде чем учиться пить. В следующий раз, если я застукаю тебя, сверну тебе шею». Это помогло мне уберечься от пьянства, и я никогда не держал зла на Сида. Но если бы вы так поступили сегодня, судебный иск вам был бы обеспечен. ♫
Луи Армстронг давал советы Эрскину Хокинсу (25)по игре на трубе в верхнем регистре: Это далось мне без затруднений, потому что я уже пользовался такими приёмами даже в молодые годы Моего первого учителя называли «Фостер-Верхнее-До» (26). Поэтому я играл легко и свободно. Мне не нравилось тужиться и делать вид, как мне трудно. А вот что Луи посоветовал мне: – Так, ты своего добился. А теперь пусть они думают, что тебе нелегко. У тебя же это выглядит пустяшным занятием». ♫
Отец Джонни Гварнери (27), последний в поколении семьи скрипичных мастеров Гварнери из Кремоны, Италия, питал надежду, что его сын станет профессиональным скрипачом: К сожалению для отца приятель дал мне послушать несколько записей Фэтса Уоллера, когда мне было пятнадцать, и его отеческие надежды рухнули. Когда я услышал Фэтса, удержать меня от желания научиться играть, как он, было невозможно. Я не мог думать о чём-то другом, не мог слушать ничего, кроме этих записей. Я слушал записи Уоллера и всё время пытался копировать его стиль игры и его пение. Но не я один был зачарован им. В то время я в здешних краях был известен как «Фэтс Уоллер Тремонт-авеню» [в Бронксе], мой двоюродный брат, Фрэнк Баркер, был «Фэтсом Уоллером Бернсайд-авеню», а Гарри Рааб, позже известный как Харри «Хипстер» Гибсон (28), был «Фэтсом Уоллером Фордем-роуд». ♫
Арт Тэйтум был настоящим источником вдохновения для пианистов как по технике, так и по гармоническим решениям. У него учились и другие инструменталисты. Рассказывает саксофонист Эдди Барфилд (29). Дон Байес (30) покупал все записи Тейтума. Он и вправду копировал соло Тэйтума, исполняя их на саксофоне. Он сказал, что именно слушая Тейтума он получил самое высокое гармоническое образование. ♫
Ещё неоперившийся Аллен Игер (31) получил несколько уроков у своего кумира Бена Уэбстера: Бен играл на Бродвее с Дюком [Эллингтоном]. Я подошёл к нему и сказал: – Уважаемый Бен, мне нравится, как вы играете, вы мой любимый саксофонист. Не могли бы вы позаниматься со мной? Я ведь только учусь играть. Он ответил: – Ну, я прямо даже и не знаю. Вот Коулман Хокинс – музыкант посерьёзнее. – Прекрасно, но могли бы именно вы дать мне уроки? – Ну, ладно, – согласился он и дал мне свой адрес. За час я добрался до него. Первый раз в жизни я попал в Гарлем. Там был расположен небольшой отель рядом с Минтон'с [Плейхауз] (32). Я постучал в дверь, и большая рука открыла её. Номер Уэбстера был таким маленьким, что кровать занимала большую его часть. Чтобы открыть дверь, стоило только приподняться с постели и протянуть руку.Я настроился и сыграл его квадрат на "Cottontail". Это его зацепило. Он выскочил из комнатыи разбудил Рассела Прокопа (33), Рэя Нэнса (34), всех, кто ещё там был. «Вы должны послушать этого белого малыша, этого белого ребёнка!» (Смеётся) Мне было пятнадцать или что-то около того. Уэбстеру было удивительно, что молодой белый парень сумел усвоить его манеру игры и даже копировать его соло. Он провёл со мной три или четыре урока и дал множество советов, причём никакой платы не потребовал. Однако, как часто случается, возникают и неожиданности. Здесь я был настоящим Беном Уэбстером, а потом поехал на Побережье, примерно в то время, когда там объявился и играл Чарли Паркер.
Покуривая отменную травку, я зашёл в комнату одного приятеля, стал слушать что-то Лестера Янга, и это полностью изменило меня. Я развернулся на сто восемьдесят градусов. На следующий день я появился в клубе, наладил свой мундштук и постарался играть в манере Лестера. Примерно через полтора года, когда я вернулся в Нью-Йорк и работал в клубе "The Three Deuces", Бен зашёл, чтобы послушать меня, надеясь услышать звук полный, сочный и всё такое, а я уже был фанатом Лестера Янга. Это было ужасно. Бен был очень разочарован, а мне было просто не по себе. ♫
Уйдя из оркестра Бенни Гудмана и начав играть на трубе в оркестре для «Эн-би-си» (National Broadcasting Company, сокр. NBC. – Ред.), Джимми Максвелл (35)как-то пошёл в Мэдисон-Сквер-Гарден послушать оркестр волынщиков и был тронут до слёз звучанием инструментов. Тогда жена Джимми купила ему какую-то волынку, и он нашёл учителя, мистера Галлахера. «Бог мой, это был отличный музыкант, – рассказывал Джимми, – и он не брал денег за уроки. Затем через год, примерно в январе, он сказал: "Ну, пришло время примерять килт (шотландская юбка. – Ред.)"».Джимми сказал, что килт ему не нужен. На что м-р Галлахер возразил:– Вы же не сможете без килта участвовать в параде. Джим сказал, что он и не собирался маршировать на параде. Я, между прочим, давал вам бесплатные уроки совсем не для того, чтобы вы отказывались играть – возмутился м-р Галлахер. И несмотря на то, что Джимми не давал каких-либо обещаний, учитель всё-таки заставил его надеть килт и принять участие в шествии.Джимми вспоминал: – Проходя по 5-й авеню мимо «Эн-би-си», я подумал: «Упаси Бог, чтобы меня кто-то увидел из знакомых». Так он вышагивал в День Святого Патрика на протяжении шести лет.-После того, как г-н Галлахер отошёл от дел, он какое-то время путешествовал с мультиинструменталистками Сестрами Ким (36), которые хотели освоить волынки. Но вовлечь их в такой парад ему уже не удалось.
Джим Холл (37) играл неделю где-то на Среднем Западе. Однажды во время перерыва к нему подошёл молодой человек и заговорил с ним об игре на гитаре, проявив глубокие познания относительно инструментов, аппаратуры и выдающихся гитаристов. Джим решил, что перед ним незнакомый ему местный виртуоз. После содержательного разговора на профессиональном уровне Джим извинился – ему надо было играть следующий сет. А возвращаясь к своему столику молодой гитарист как бы в раздумье проговорил: «Знаете, у меня есть проблема в том, как брать ля-бемоль-минорный септаккорд».
Когда колледжи начали включать изучение джаза в свои музыкальные программы, они стали нанимать джазовых музыкантов, чтобы студенты могли получить профессиональные рекомендации на семинарах по джазу. Однако эти рекомендации не всегда были определёнными. На одном курсе Телониус Монк слушал игру студенческого оркестра и серьёзно размышлял над своими возможными комментариями. После томительных раздумий и поглаживания бородки он встал и произнёс: «Ну, что ж, продолжайте!»
Университет Цинциннати пригласил Джейми Аберсолда (38) и Реда Родни (39) на ведение семинара вдвоем. Сначала говорил Аберсолд. Он чётко провёл разбор того, что играли ученики, анализируя музыку в малейших деталях. Когда он передал слово своему партнёру, Ред сказал: «Я полностью согласен с тем, что говорил мой коллега!»Затем он рассмеялся и добавил: «Единственное, что я хотел бы добавить, – смотрите, чем наделил вас Бог», указав при этом на свои уши. «Вот именно на них полагаются люди вроде меня, которые не всегда понимают заумные термины. И заучивайте мелодию, потому что мелодия никогда не ошибается!»
Незадолго до кончины Вуди Германа Ред Келли и его жена провели с ним день в Портленде, штат Орегон. За ужином Ред вспомнил о занятиях Вуди с оркестром одного колледжа. В то время Ред был басистом в «стаде» Германа. На занятиях Вуди давал лишь короткие комментарии. Когда ему что-то не нравилось в студенческой секции труб, он сажал туда своего ведущего трубача, чтобы тот показывал, что надо делать.Как-то раз он обратился к Реду: «Иди, сядь в ритм-секцию и укажи барабанщику на его ошибки».Секции саксофонов Вуди дал лишь один небольшой совет: «Не топайте ногами, вы заглушаете ритм-секцию». Когда Ред напомнил Вуди об этом, тот сказал: «Никто и никогда ещё не нанимал людей, чтобы они стучали ногами».
Когда Пи Ви Эрвин и Крис Гриффин (40)работали в музыкальной школе в Нью-Джерси, Бадди Крисчен (41)занимался с некоторыми учениками-барабанщиками. Однажды мать одного из них пожаловалась: «То, что я слышу – сплошной грохот! Он же не знает никакой музыки! Даже "Бездомного Кота", которого играют на свадьбах!» Чтобы успокоить её, Бадди заставил её сына играть на хай-хэте постоянный ритм, потом взял леди за руку и провёл её шагами «Бездомного Кота»: правой, правой, левой, левой... Мать была в восторге. «Он знает Бездомного Кота!»
У Джона Ла Порта (42)якобы был небольшой разговор с одним из его учеников: «У меня есть хорошая и плохая новость по поводу твоей игры. Хорошая новость: ты овладел техникой. Плохая – техника слишком овладела тобой».
-В концерте в Нью-Джерси участвовали несколько трубачей, включая Джо Шепли (43) Джона Глейзела (44), Бобби Хакетта (45)и молодого Гленна Зоттолу (46), который тогда был
подростком. Все были под впечатлением от таланта молодого Гленна, и когда они потом собрались вместе в ресторане, Хакетт похвалил родителей Гленна. – А кто его ещё слушал? – спросил Хакетт. – Луи Армстронг? – Нет, – ответил отец Гленна, – ему Луи Армстронг не
нравится. Хакетт серьёзно посмотрел на них и сказал: – Вашему ребенку грозят серьёзные проблемы!
На показательном джазовом концерте в Гринвичской школе, штат Коннектикут, Гленн Дрюс (47)немного рассказал детям о том, как устроена его труба и продемонстрировал её звук и диапазон. Затем Джон Фумасоли (48)сделал то же со своим тромбоном, добавив: «Этот инструмент принадлежит тому же семейству, что и труба, но звучит значительно ниже». И продемонстрировал низкий регистр. «Но на нём можно подняться и до диапазона трубы», и для иллюстрации сыграл несколько очень высоких нот. Один парнишка поднял руку и спросил у Джона: «Тогда зачем же без толку тратить деньги на трубу?»
В государственной школе Рауэйя, штат Нью-Джерси, оркестр из великовозрастных джазовых музыкантов демонстрировал своё мастерство учащимся музыкального отделения. Преподаватель хотел поразить своих учеников тем, что вся музыка была импровизированной и никто не играл по нотам. Он задал им вопрос: – А что есть в нашем оркестре такого, чего нет ни у кого из этих музыкантов? – Волосы? – предположил один из ребят.
[Гитарист] Джо Пума (49)работал с талантливым моло-дым барабанщиком, который всегда стремился приукрасить соло Джо. Через какое-то время Джо решил поговорить с ним. Послушай, – сказал он, – тебе не нужно заставлять меня свинговать. Я могу это сделать сам. Просто держи ритм. Ты должен научиться не мешать двигаться ровно. Пойми, каждый раз, когда ты стоймя опускаешь своё весло в воду, лодка начинает тормозить!»
Аги Ямбор (50)учительница по фортепиано Дуайка Митчелла (51)однажды несколько своеобразно напутствовала своего ученика в Музыкальной академии Филадельфии, где он
должен был представить классическое произведение:Я должен был исполнить 1-ю часть фортепианного концерта Хачатуряна (52), которая у меня всегда шла хорошо, потому что Аги приложила к тому немало труда. Но когда пришло время выйти на сцену, я был на грани нервного срыва. Я, трясясь от охватившего меня страха, стоял за кулисами, лепеча: «Я не выйду, мне страшно». Аги меня успокаивала – сказала: « Выйдешь, выйдешь, не надо волноваться, всё будет хорошо». И стоило мне, дрожа, сделать шаг к сцене, как она изо всех своих сил пнула меня ногой в зад. Мне никогда не приходилось испытывать такой шок. Вся моя нервозность куда- то пропала. Да! Вот это было настоящее напутствие. На следующий день критик газеты «Филадельфия» дал мне подборку рецензий. Они ещё где- то лежат у меня, пожелтевшие и потёртые. ♫
19
Alfred Wesley Hall (1915–1988) – американский джазовый басист. Первый чёрный музыкант в оркестре театра на Бродвее.
20
Charlie H. "Devil" Gaines (1900–1986) – американский джазовый трубач и бэндлидер, видный представитель традиционного джаза, а также раннего и классического свинга. Как иструменталист он оказал большое влияние на Армстронга, считавшего его одним из своих учителей. Другой его ученик – саксофонист и вокалист Луис Джордан, один из основоположников ритм-энд-блюза.
21
William Henry Webb (рост 130 см, отсюда прозвище "Chick" (рус.«Малютка»); 1909–1939) — джазовый барабанщик, руководитель оркестра.
22
Idrees Sulieman (наст. имя Leonard Graham; 1923–2002) –американский джазовый трубач, композитор. С середины 60-х по 1973 г. был основным солистом в копенгагенском "Kenny Clarke-FrancyBoland Big-Band". В 1960 г. на открытии первого Московского джаз-клуба на Раушской набережной (президент Алексей Баташев) выступал "New York Jazz Quartet" (Idrees Sulieman – труба, Oscar Dennard – ф-но, Jamil Nasser –контрабас, Earl Smith – ударные).
23
Bomb – фирменное движение бибоповского барабанщика Кенни Кларка, когда на слабую долю играется рим-шот (удар палочкой по ободу и мембране малого барабана одновременно) и сразу после него ставится «бомба», подстёгивающий акцент в бас-барабан.
24
Sidney "Big Sid" Catlett (1910 – 1951) – американский джазовый барабанщик, один из немногих, кто без проблем выступал как с биг-бэндами Эры Свинга, так и с комбо, играющими бибоп.
25
Erskine Ramsay Hawkins (1914–1993) – американский джазовый бендлидер, трубач, вокалист, шоумен и композитор эпохи биг-бэндов. Прозван «Архангелом Гавриилом ХХ века» из-за своей яркой и мощной игры в высоком регистре.
26
Sam B. Foster – школьный бэндлидер, музыкальный учитель Хокинса (с уважением называемый "High-C Foster", «Фостер-Верхнее-До»), который убедил его взяться за трубу.
27
John Albert "Johnny" Guarnieri (1917–1985) – американский джазовый и страйд-пианист. Отпрыск легендарных скрипачей. Поставщик экзотических ритмов.
28
Harry "The Hipster" Gibson (имя при рождении Harry Raab; 1915–1991) – американский джазовый пианист, певец, автор песен.
29
Edward Emanuel "Eddie" Barefield (1909–1991) – американский джазовый саксофонист, кларнетист и аранжировщик. Играл практически со всеми знаменитыми биг бэндами.
30
Carlos Wesley "Don" Byas (1912–1972) – американский джазовый тенор-саксофонист, наиболее связанный с бибопом. Последние 26 лет своей жизни пробыл в Европе.
31
Allen Eager (1927–2003) – американский джазовый тенор-и альт-саксофонист. Первый значительный белый тенорист кул-джаза. Один из первых представителей школы Лестера Янга в современном джазе («ультра-кул-скул»).
32
Minton's Playhouse – джазовый клуб Минтон’с Плейхаус, колыбель бибопа. Основан в 1938 году тенор-саксофонистом Генри Минтоном, первым чёрным делегатом в Американской федерации
-музыкантов Local 802 (от нью-йоркской местной администрации). Располагался в ресторане гарлемского отеля Сэсил.
33
Russell Procope (1908–1981) – американский джазовый кларнетист и альт-саксофонист. Долгое время играл в оркестре Дюка Эллингтона, в составе которого в 1972 году гастролировал в СССР.
34
Ray Willis Nance (1913–1976) – американский джазовый трубач, скрипач и певец. Долгое время сотрудничал с Дюком Эллингтоном.
35
James Kendrick "Jimmy" Maxwell (1917–2002) – американский джазовый трубач свинга. Играл во многих известнейших биг бэндах. В 1962 г. приобрёл героиновую зависимость, заболев в полном стрессов российском турне оркестра Бенни Гудмана.
36
The Kim Sisters – американские певицы корейского происхождения (сёстры Sue, Aija и их кузина Mia). В 1950-е и 1960-е годы работали в Соединенных Штатах. Первая южнокорейская
музыкальная группа, которая добилась успеха на рынке США.
37
James Stanley "Jim" Hall (1930–2013) – американский джазовый гитарист, композитор, аранжировщик. Удостоен специальной награды Национального фонда искусств США.
38
Wilton Jameson "Jamey" Aebersold (1939) – американскийджазовый саксофонист педагог,издатель, продюсер. Автор серии обучающих CD и книг "Play-A-Long". Играет также на фортепьяно, контрабасе, банджо.
39
Robert Roland Chudnick (в профессии известен как Red Rodney; 1927–1994) – американский джазовый трубач еврейского происхождения, вдохновлённый музыкой Чарли Паркера. По
приглашению Паркера Родни присоединился к его квинтету и был его членом с 1949 по 1951 г. Во время выступлений на Юге Соединённых Штатов его, как единственного белого члена комбо, объявляли как "Albino Red" («Рыжий альбинос»).
40
Chris Gordon Griffin (1915–2005) – американский джазовый трубач. Джазовое имя заработал в классическом оркестре Бенни Гудмана конца 1930-х годов.
41
Howard S. "Buddy" Christian Jr. (1917–2009) – американский джазовый барабанщик с 72-летней выдающейся музыкальной карьерой. Тип барабанщиков различных прототипов бопа – preboppers, shadow boppers, ex-boppers, bop lite и т. д.
42
John D. La Porta (1920–2004) – американский джазовый кларнетист и саксофонист, педагог. Считается представителем стиля «кул» в школе джаза и импровизации. Один из разработчиков учебной программы Berklee.
43
Joseph James Shepley (1930–2016) – американский джазовый трубач. Один из самых востребованных нью-йоркских студийных трубачей с 1960-х годов вплоть до 90-х.
44
Joseph Samuel Glasel (1930-2011) – американский джазовый трубач, опытный музыкант в различных жанрах. Был первоклассным музыкантом и героическим борцом за права и благополучие музыкантов. Высокопрофессиональный профсоюзный лидер. Ему обязан и будет и впредь во многом обязан каждый профессиональный музыкант.
45
Robert Leo Hackett (1915–1976) американский джазовый музыкант, который в 1930-х и ранних 1940-х гг. играл на трубе, корнете и гитаре в оркестрах Гленна Миллера и Бенни Гудмана. Один из выдающихся приверженцев классического стиля, он возглавлял ансамбли традиционного джаза.
46
Glenn Paul Zottola (1947) – американский джазовый трубач и саксофонист. Известен своими совместными выступлениями с Лайонелом Хэмптоном, Бенни Гудманом и Бобом Уилбером;
сопровождал широкий круг вокалистов, в том числе Мела Торме, Фрэнка Синатру, Пегги Ли, Эллу Фитцджеральд и Джо Уильямса.
47
Glenn Drewes (1949) – американский джазовый трубач, один из самых востребованных музыкантов-фрилансеров на джазовой сцене в Нью-Йорке.
48
Американский джазовый тромбонист. В 1986 году организовал оркестр "The Jones Factor", состоящий из 10 тромбонов. На протяжении многих лет "The Jones Factor" исполнял множество
музыкальных произведений разных стилей – Latin, Blues, Hip Hop, Bop.
49
Joe Puma (1927–2000) – американский джазовый гитарист. Выступал в качестве сессионного музыканта для многих джазовых музыкантов 1950-х годов. Кроме того, активно записывался в качестве лидера.
50
Agi Jambor (венг. Jámbor Ági; 1910–1997) – венгерско-американская пианистка, выдающийся педагог. Вундеркинд фортепиано, она играла Моцарта, прежде чем могла читать, а в 12 лет
дебютировала с симфоническим оркестром.
51
Dwike Mitchell (имя при рождении Ivory Mitchell; 1930–2013) – американский джазовый пианист и педагог. Начал свою карьеру в качестве пианиста оркестра Лайонела Хемптона. В 1954 году
с валторнистом Вилли Раффом сформировали джаз-дуэт "Mitchell-Ruff Duo". В 1959 году дуэт выступал в Москве. Позже выступал в Москве с Йельским Русским хором (YRC), фактически проведя два джазовых концерта в МГК им. Чайковского.
52
Хачатурян Арам Ильич (1903–1978) – советский армянский композитор, дирижёр, педагог, профессор.
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Адаптированный перевод с английского - Георгий Искендеров, Михаил Кулль
Литературная редакция - Игорь Рыбак
Текстовая адаптация - Гдалий Левин