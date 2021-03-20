Билл Кроу "Jazz Anecdotes" Главы из книги: Слово "Джаз"

Представляется уместным в книге под названием Jazz Anecdotes одну главу посвятить слову «джаз» как таковому. Попыток дать точное определение этого слова было множество, но ни одна из них не была успешной. Некоторые исследователи обнаружили его корни в Африке и Аравии, у других, возможно, немного больше свидетельств того, что оно происходит от французского глагола jaser, что равносильно английскому to chatter, «щебетать, вибриро-вать». Есть предположения, что это слово возникло из-за искажений аббревиатур имён ранних музыкантов: «Чарльз» (Час) или «Джеймс» (Джас). Ещё один источник утверждает, что источником этого термина был чикагский музыкант по имени Джасбо Браун.
Некоторые историки находят происхождение в сленго-вых терминах для слов «сперма, семя» (gism – джисм, jasm– джасм). И действительно, слово "jazzing" широко использовалось как слово, означающее блуд, но никто не смог точно определить, что это использование предшествовало его музыкальной коннотации. Некоторые ранние джазовые музыканты припоминали, что на рубеже нового столетия как в Новом Орлеане, так и в Сан-Франциско слушание джаза носило эротический характер.
Есть также версия, по которой слово «духи » как – возможный источник слова «джаз». Гарвин Бушелл (157), в молодости работавший в цирке в Луизиане, рассуждал на эту тему с музыкантами старшего поколения: Говорят, что французы развернули в Новом Орлеане производство парфюмерии и что масло жасмина (jasmine) было там довольно важным ингредиентом. Добавление его в духи называли "jassing it up"(«джассирование»). Этот сильный аромат был популярен в районе красных фонарей, где проститутка могла подойти к потенциальному клиенту и сказать: «Не желаете ли "jass", молодой человек?» Этот термин, ставший эротическим знаком, распространился и на музыку.
В 1916 году оркестр Джонни Штайна (158) из Нового Орлеана играл музыку в стиле, который был новым для Чикаго. Гарри Бранн (159) описывает, как «джаз» стал определением той музыки, которую они играли: Именно во время их работы в кафе] «У Шиллера» слово «джасс» впервые было применено к музыке. Какой-то бывший водевильный артист, слегка заикаясь от неразбавленного виски и вдохновлённый пульсирующими эмоциональными ритмами оркестра, встал из-за стола и закричал: "Jass it up, boys!" («Давайте джасс, ребята!»).
«Джасс» в лингвистическом сленговом словаре чикагского преступного мира был непристойным словом, но, как и многие четырёхбуквенные слова (160) этого своеобразного языка, оно проникло повсюду и стало настолько распространённым, что его точный смысл стал утраченным. Гарри Джеймс, управляющий «У Шиллера», был весьма предприимчив. Когда пьяный посетитель выкрикнул: «Давайте джасс, ребята!», мыслительный аппарат этого эксперта чикагских кафе мгновенно среагировал. В результате подвыпивший ветеран водевилей был нанят, чтобы сидеть за своим столиком и время от времени вопить "Jass it up". Ну, и ясное дело – «все напитки за счёт заведения». На следующий день на входе в кафе появилась афиша, пылавшая красными буквами: STEIN’S DIXIE JASS BAND (161).
Так жители Чикаго присвоили термин ранее безымянной музыке. После некоторых изменений в составе исполнителей упомянутый оркестр был приглашён в ресторан Райзен-вебера в Нью-Йорке. Успешливый преемник рэгтайма – джаз – завершил свою эволюцию, сначала от "jass" до "jasz", и вот в газете «Нью-Йорк Таймс» от 2 февраля 1917 года наконец появилось слово "Jazz". В газетном разделе реклам и развлечений ресторан Райзенвебера не без гордости провозгласил: «Первое на северо-востоке появление знаменитого "Original Dixieland Jazz Band" («Ориджинал Диксиленд Джаз Бэнда»). Ник Ларокка (162) утверждает, что слово "jass" изменили, поскольку ребятня, а иногда и взрослые не могли устоять перед искушением стереть букву "j" на афише. Без буквы "j" получится "ass", т. е. «задница» – Перев.].
Ральф Бёртон (163) – ещё один исследователь происхождения этого слова. Вот его точка зрения: В 1915 году водевильный танцор и комик по имени Джо Фриско (164), игравший в это время в Новом Орлеане, услышал белый спазм-бенд (165) , как его здесь называли, играющий своеобразную весёлую и пародийную музыку, которую они слышали в районах красных фонарей в кварталах для чернокожего населения. Фриско устроил им выступление в кафе Lamb’s, в Чикаго, представив их как "Тоm Brown’s Band from Dixieland" . Дела шли отлично, и музыканты продержались там долго. Заслуженные же музыканты из профсоюза были возмущены «захватчиками» и осудили их, посчитав, что они исполняют «ничего, кроме дешёвой, бесстыжей JASS-музыки». Шокирующий эффект этого четырёхбуквенного слова дал предсказуемый результат. На следующей неделе Lamb должен был поставить аж сорок дополнительных столов и намеренно поменять афишу на "Brown’s JASS BAND from Dixie land" . Это было первое известное публичное использование подобного словосочетания.
Вероятно, точно определить, кто первым использовал обсуждаемое нами слово, невозможно. Во всяком случае, оно быстро стало универсальным термином для музыки, впитавшей в себя горячий ритм. Натан У. Пирсон-младший (166) указывает на неприязненные взгляды отдельных моралистов, направленные против новой музыки: Акций протеста против джаза было предостаточно. В городе Сион, штат Иллинойс, например, в январе 1921 года запретили джаз, ставя его в один ряд с табаком и алкоголем как грех, которого гражданам следовало бы избегать. Многие сочли, что сам термин «джаз», имеет эротическую окраску. Хуже того, его ритмы и «дикие» танцы под подобную музыку могли привести молодых людей к сексуальной развязности и деградации. Учитывая, в какое время всё происходило, подобная аргументация, вероятно, и вызвала повышенный интерес к этой музыке и её социальному статусу.
Каким бы ни было происхождеие слова «джаз», оно сопротивлялось неоднократным попыткам изменить его. Дюку Эллингтону (167) никогда не нравилось это слово. Отдавая предпочтение более достойной с его точки зрения терминологии, он сказал: По большому счёту, джаз всегда был вроде одного из тех парней, которого вы бы не хотели видеть со своей дочерью. Слово "jazz" было лишь частью проблемы. И само слово никогда не утрачивало ассоциации со всеми этими нью-орлеанскими борделями. В 1920-е годы я пытался убедить Флетчера Хендерсона (168), что мы должны называть то, что мы делаем, «Негритянской музыкой». Но сейчас уже поздновато: эта музыка настолько интегрировалась, что невозможно отличить один вид её от другого до тех пор, пока это не связано с цветом кожи.
Другие выражали надежду на то, что джаз сможет всё-таки избавиться от «клейма» сексуальной окраски. Попытки музыкальных журналов 1930-х и 40-х годов придумать какое-то новое слово, вроде "Ragtonia", "syncopep", "crewcut", "Amerimusic" и "Jarb", были безуспешными. В наши дни, в двадцать первом веке, сексуальная окраска этого слова практически исчезла. Слово «джаз» теперь используется для обозначения различных музыкальных форм, а также стиля танцев в бродвейском театре, патентованной системы физических упражнений, туалетной воды, баскетбольной команды... Однажды этим термином обозначили бренд программного обеспечения компьютерной техники.
157
Garvin Bushell (1902 – 1991) – американский духовой мульти-инструменталист, педагог. Играл как джаз, так и классическую музыку. У Бушелла была долгая карьера от ранней эры музыки до авангарда 1960-х годов.
158
John Philip Hountha "Johnny" Stein (1891 или 1895–1962) –
американский джазовый барабанщик и бэндлидер.
159
Harry O. Brunn – автор книги "The Story of the Original Dixieland
Jazz Band" и биограф этого оркестра.
160
Нецензурные слова. Почти вся матерщина в английском языке
– слова из четырёх букв.
161
Сначала название у оркестра было "Stein’s Band from Dixie",
затем – "STEIN’S DIXIE JASS BAND".
162
Dominic James "Nick" LaRocca (1889–1961) – американский, из
сицилийских иммигрантов, один из первых джазовых корнетистов
и трубачей, лидер оркестра "Original Dixieland Jass Band".
163
Ralph Berton (1910-1993) – американский джазовый педагог
и писатель. В юности играл на барабанах.
164
Joe Frisco (имя при рождении Louis Wilson Joseph; 1889–1958) –
американский исполнитель водевилей, комик и джазовый танцор.
165
Spasm band (букв. «судорожный» оркестр) – джазовый оркестр,
состоящий из примитивных импровизированных инструментов
(колокольчики, уошборд, кувшин, самодельные гитары, барабаны
и т. п.). Возник во времена рэгтайма.
166
Nathan W. Pearson, Jr. – американский независимый консультант по исследованиям истории американской музыки. Автор книги "Goin' to Kansas City" (1988).
167
Edward Kennedy Ellington (1899–1974) – американский джазовый бэндлидер, композитор, аранжировщик и пианист. Один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века. В 1971 году посетил с концертами СССР (Москва, Ленинград, Минск, Киев, Ростов).
168
James Fletcher Hamilton Henderson Jr. (1897–1952) – американский пианист, бэндлидер, аранжировщик и композитор.
Адаптированный перевод с английского - Георгий Искендеров, Михаил Кулль
Литературная редакция - Игорь Рыбак
Текстовая адаптация - Гдалий Левин