Валерий Кацнельсон - Москва Воронеж, далее-везде... (часть 2)

Музыкант, у которого нет души Костюшко 460. Странно: о Збышеке Намысловском я мог бы говорить часами, о Кшыштофе Комеде написать пол-тома, а о Войтыке Кароляке я не смог бы сказать ничего кроме нескольких банальных истин. Я принимал его ранг почти ...