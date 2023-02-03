Валерий Кацнельсон - Москва Воронеж, далее-везде... (часть 1)

Исполнитель и композитор музыку делают. Лейблы записывают ее, издают альбомы. Мы, коллекционеры, по­купаем компакт-диски. Но есть еще люди, которые нам помогают, предлагают вы­брать то или иное, советуют. Мы, конечно, решаем сами, но часто ...