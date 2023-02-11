Валерий Кацнельсон - Москва Воронеж, далее-везде... (часть 4)

У кого учился «Дудуш»? Принадлежит к истории польского джазового движения. «В первые годы после войны – говорил мне Анджей Курылевич – Юрек был одним из тех, кто принял на себя бремя ответственности за всю джазовую жизнь Кракова. Был душой ...