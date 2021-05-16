Билл Кроу "Jazz Anecdotes" Главы из книги: Изобретательность

Король "Дудуш" польского свинга "Я долго считал, что у нас нет хорошего джаза. Тем временем, уже на одном танцевальном вечере, где играли "Меломаны", и на который я пошёл, поддавшись пагубному влиянию Стефана Киселевского, убедился, что ...