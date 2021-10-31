Билл Кроу "Jazz Anecdotes" Главы из книги: Боязнь сцены

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » статьи » проза

Билл Кроу "Jazz Anecdotes" Главы из книги: Боязнь сцены

31.10.2021

Билл Кроу "Jazz Anecdotes" Главы из книги: Боязнь сцены
Боязнь сцены считается нормальным явлением среди актёров, но музыканты часто к этому не готовы. Оказавшись на сцене перед публикой в непривычной ситуации, они вдруг поражаются, обнаружив, что во рту пересохло, ладони вспотели, а в голове пустота.

Гарвин Бушелл видел, как такое случилось с Баббером Майли. После записи с блюзовой певицей Мэми Смит в 1921 году Бушелл продолжил тур с её шоу и где-то по пути был поставлен взамен трубача Джонни Данна. Баббер никогда до этого не участвовал в шоу и переживал из-за того, что надо выходить на сцену.
В день открытия в Театре Першинг в Питтсбурге Мэми возилась с крючками и петлями на своём костюме в гримёрной и опаздывала с выходом на сцену. Оркестр продолжал наигрывать аккомпанемент, но Мэми не появлялась.
Муж Мэми скомандовал: «Играйте вступление ещё раз». Оркестр подчинился, но Мэми всё не было. Уже отыграли "Royal Garden Blues", сыграли его снова. Повторили вступление к выходу Мэми. А Мэми всё нет и нет. «Играйте сначала!» – закричал её муж. К этому времени губы Майли начали сдавать. Бушелл рассказывает:
Я посмотрел на Баббера, он так нервничал, что пытался дуть в трубу, буквально сползающую на подбородок. Испуганный до смерти, он отступал со сцены, одновременно пытаясь найти свой рот. Муж Мэми, выйдя из-за кулис, пинком ноги вернул Баббера на сцену. Публика взревела! Пришлось опустить занавес. ♫

Барни Бигард рассказывает, боязнь сцены поразила оркестр Эллингтона:
Планировалось наше выступление в нью-йоркском Palace Theatre . Если вы там играли, да ещё неоднократно, то всё проходило спокойно. Эта сцена была испытательной площадкой для любых выступлений. Мы были готовы к началу, одеты в новые белые фраки с галстуками, но большинство ребят действительно волновались, потому что в этом всё-таки было нечто
особенное. У нас было всего два шоу в день, но если публике нравилось то, что вы делаете, и хорошие отзывы появлялись в первых же публикациях, тогда вы могли автоматически получить работу на пятьдесят две недели в году. Всё было поставлено на карту, и мы в гримёрной дрожали от разных предчувствий. К тому же мы знали, что все критики и бродвейские «важные
персоны» были там. Мы заняли свои места за занавесом. Затем занавес подняли, а мы словно застыли.
Вышел Дюк и отвесил поклон. Он повернулся к нам и взмахнул дирижёрской палочкой, чтобы мы грянули тот мощный большой аккорд, с которого обычно начинается наше выступление. Палочка уже внизу… И – ничего! Никто не пошевелился или выдул ноту. Дюк испепелял нас всех взглядом, а затем очаровательно улыбнулся публике, как будто вёл танцевальный вечер. Повернувшись к нам, но всё ещё улыбаясь, громким голосом произнес: «Играйте, паршивцы!»
Мы каким-то образом пережили эту первую неделю. Толком не пойму как, но мы получили хорошую прессу и продолжили играть. ♫

Бигард рассказал другой случай: В то время пьеса "Black and Tan [Fantasy]" была одним из главных номеров. Пока мы репетировали, я, дурачась со своей дудкой, выдал глиссандо и, представьте себе, Дюк тут же навострил ухо: «Закрепи и запомни: это то, что мне нужно». Вот как бывало в этом оркестре. И забавно то, что когда мы открывали концерт в Palace Theatre в Нью-Йорке, именно это было коронным номером. А у меня и [тромбониста] Трики Сэма [Нэнтона] были в нём соло.
Итак, когда я встал для соло – а это было моё первое появление на сцене и меня буквально трясло! – и собирался сыграть легато, всё, что я смог сделать, это выдать «пи-ип, пи-ип, пи-ип», рассмешив тем самым публику. Только когда я вошёл в блюз, всё стало на свои места.
Знаешь, я позеленел, полагая, что действительно серьёзно облажался. Но затем Трикки Сэм начал своё соло с использованием плунжерной сурдины, придавив её так плотно, что у него вылетела задняя часть тромбона (настроечная крона). Людям опять стало смешно. Они думали, что это было частью шоу. ♫

Когда Лаки Томпсон (53) в 1943 году впервые приехал в Нью-Йорк вместе с оркестром Лайонела Хемптона (54), его ждало потрясение. Он был нанят в джазовый клуб "Three Deuces", чтобы заменить Бена Уэбстера, и в первый же вечер, глядя с высоты эстрады, узрел Коулмана Хокинса, Дон Байса, Лестера Янга и Бена Уэбстера, которые сидели в зале как слушатели. «Я никогда в своей жизни не играл так скверно, – сказал Лаки. «Я не знаю, как я пережил это, поверь мне. Впервые я обнаружил свои пальцы между клапанами».

Рой Элдридж (55) был настолько энергичным, всегда готовым к соперничеству музыкантом, что, казалось, о нервозности не могло быть и речи, но он признавался, что всегда нервничал перед выступлением. И считал, что причина этого кроется в детских годах:
Я вступил в оркестр барабанщиков и горнистов. Это мне действительно нравилось. Я не мог дождаться парада в День поминовения. Я вставал около шести часов утра, шёл за своим малым барабаном и настраивал его. Когда ты ночью возвращаешься домой, эти барабаны всё ещё звучат в голове. Это такое потрясающее чувство – маршировать впереди всех. Однажды горнистов не хватило, и мне вручили инструмент. Это было до того, как я стал играть на трубе. Я бы и играл на горне, если бы не одна вещь, то, что не покидало меня все эти годы – я жутко нервничал, когда наставала минута играть. Посмотри, что они делали: ставили каждого горниста на определенные места... на кладбище. ♫

Рой описал, как один горнист, бывало, начинал «Тэпс» (56) , и каждый музыкант по очереди должен был и г-рать следующие фразы. Я не имел ничего против игры на кладбище. Просто все приятели из моего района были там. А жили мы в северной части города. Если бы я был вторым, не думаю, что нервничал бы. Но вот отыграл один, второй, третий и я оказался последним. Когда подошёл мой черёд, я уже был в холодном поту и (поёт дрожащим голосом) стал блеять, как коза! Вот от этого я не могу отделаться до сих пор, можешь себе представить?


Как и многие молодые музыканты, Рой чувствовал себя запуганным, когда впервые приехал в Нью-Йорк: Знаешь, у нью-йоркских джазистов были свои замашки. И я попал именно в такой коллектив. Прежде всего, я ещё никогда не играл в оркестре с хорошими контрабасистом и барабанщиком, чувствующими темп, с чарльстоном, понимаешь? Здесь для меня всё было необычно. К тому же, эти чуваки играют просто здорово, и я был напуган до смерти. Каждый раз, когда приближался мой квадрат, первый трубач, Леонард Дэвис (57) , бывало, перехватывал моё соло. И когда нужно было что-то играть, я был настолько подавлен, что не мог играть вообще ничего.
Когда подошёл перерыв, мой брат [Джо] и [тенорист] Чу Берри прихватили меня, повели в бар, что через дорогу от отеля «Ренессанс», и взяли мне тройной то ли джин, то ли кукурузовку, то ли что-то ещё крепкое. А потом заявили: «Если не будешь играть, мы просто надерём тебе задницу! Забудь этого хрена! Растопчи его!»
Тогда было так: если ты был готов солировать, то ближе к концу квадрата предыдущего соло отстукивая ногой давал понять: «Я вхожу! Откройте дверь!» Так ведь? Так что, чувак, к тому времени, когда мы вернулись из бара, я уже не испытывал никаких переживаний и сомнений. И когда Дэвис встал и перехватил мой квадрат, мне это было до лампочки, я начал играть сам и с тех пор всегда играл без оглядки! ♫

53
Eli "Lucky" Thompson (1924–2005) – американский джазовый тенор- и сопрано-саксофонист. Пол Гонзалвес и Лаки Томпсон были в числе лучших учеников саксофониста Карлоса Уэсли "Дона" Байса.
54
Lionel Leo Hampton (1908–2002) – американский джазовый музыкант (вибрафон, ударные, ф-но), бэнд-лидер, певец, актёр и шоумен. За карьеру, измеряемую шестью десятилетиями, Хэмптон
играл почти со всеми гениями джаза.
55
David Roy Eldridge (1911–1989), по прозвищу "Little Jazz" – американский джазовый трубач. Один из самых влиятельных музыкантов в эпоху свинга и предшественник бибопа, сумел подняться
до уровня технических требований, внесённых в джаз саксофонистами.
56
"Taps" – сигнал отбоя, вечерняя зоря, сигнал гасить свет (в казармах).
57
Leonard "Ham" Davis (1905–1957) – американский джазовый трубач, чья карьера охватывала период с 20-х по 40-е годы прошлого века.

Адаптированный перевод с английского - Георгий Искендеров, Михаил Кулль

Литературная редакция - Игорь Рыбак

Текстовая адаптация - Гдалий Левин


стиль
джаз
страна
США


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела проза

В.Зая - Музыка для Ромы - 3

  • стиль: джаз, джаз
  • страна: Беларусь
Музыкально-бытовой сериал продолжается несмотря ни на что. Некоторый перерыв объясняется легким разгильдяйством, но даже не автора, а больше того человека, кто все время дергает его и подзуживает на дальнейшие "серии". Кто этот негодяй — ...
подробнее
29.11.2013

Виктор Леденев - Blues Brothers: Свинг на братскую тему

  • стиль: блюз, блюз
  • страна: США
  • музыкальный стиль: ритм-энд-блюз, свинг, современный блюз
Над городом смог. Густой, плотный, синий... Трубы, ка­кие-то непонятные сооруже­ния, языки пламени, столбы черного дыма — прямо-таки тот самый гнилой Запад, ко­торый так любили показы­вать советские пропагандис­ты — конец ихней ...
подробнее
27.06.2013

Виктор Леденев - Вечер в "Паласе"

  • стиль: джаз, джаз
  • страна: США
  • музыкальный стиль: боп
Толпа у дверей ресторана "Палас" собралась нешуточ­ная. Да и гости прибывали пачками, служители едва ус­певали отгонять машины на стоянку, как появлялись все новые и новые. Нарядные дамы в сопровождении эле­гантно одетых мужчин про­ходили ...
подробнее
31.03.2013
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com