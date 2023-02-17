Валерий Кацнельсон - Москва Воронеж, далее-везде... (часть 5)

Глава из книги "Джаз — народная музыка" Сиднея ФИНКЕЛЬСТАЙНА, изданной в Нью-Йорке в 1948 году и переизданной в Лондоне в 1964 году. Перевод осуществлен в Минском джаз-клубе в 1978 году. Едва ли не основное отличие джаза от другой музыки — его ...