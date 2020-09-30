Ola Onabulé - Point Less

Вам кажется несколько размытым изображение на обложке альбома Исраэля Мартинеса Pausa? Думаю, так мексиканский музыкант, родившийся в Гвадалахаре в 1979 году, хотел подчеркнуть, что и саунд его альбома порой будет «размыт», что ...