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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Ola Onabulé - Point Less

30.09.2020

Ola Onabulé - Point Less
Для начала несколько слов о самом Ола Онабуле – как-никак этот британский певец и исполнитель собственных песен нигерийского происхождения впервые появляется на электронных страницах нашего сайта. Ола родился в Ислингтоне, Лондон, с семи до семнадцати лет учился в школе в Лагосе, Нигерия, на земле своих предков, но затем снова вернулся в Англию. Его весьма успешная карьера в музыке длится уже два десятка лет без малейших намеков на спад, о чем красноречиво говорит и представляемый нами сегодня последний альбом Point Less, изданный, как и ряд предыдущих на его собственном лейбле Rugged Ram Records. Первый же его авторский альбом был выпущен в 1995 году. Ола выступал на самых престижных джазовых фестивалях мира – в Монреале, Ванкувере, Лондоне, Сан-Себастьяне, Умбрии и многих иных. Гастролировал певец во многих странах на всех континентах, бывал он, и не один раз, и на пост-советском пространстве – в Латвии и Эстонии.

Point Less – прекрасный повод для первого знакомства. Это одновременно и весьма сильный и очень характерный для Онабуле альбом. Прекрасный сильный баритон большого диапазона в сочетании с отличной техникой вокала и стилистическим разнообразием музыки делает эту встречу запоминающейся. Ола в своих песнях с непринужденной легкостью комбинирует элементы фанка, музыки соул, латинской музыки карибского и бразильского происхождения – для него не существует узких стилистических границ. В качестве же иллюстрации вокальной техники Онабуле я рекомендовал бы песню And Yet: здесь за пять минут Ола демонстрирует все разнообразие технических приемов своего вокала. Разумеется, записывали с ним этот альбом опытные профессионалы, бывшие на уровне поставленных перед ними задач. Но дальше нам надо обратиться к текстам песен, включенных в программу Point Less – без этого суть творчества Ола Онабуле останется непонятой.

У Олы нет песен-пустышек, песен ни о чем. Лишь финишную You Can’t Depend On Love можно с известной долей условности отнести к любовной лирике. Все остальные песни альбома, независимо от того, это быстрый трек или медленная баллада, поднимают очень острые социальные проблемы. Ола говорит в своих песнях-историях о ксенофобии, расовом неравноправии, стремлении супердержав к мировому господству, о проблемах коррупции в политике, о том, что действительно волнует людей. Мне кажется, что с известной долей условности самого Олу можно сравнить с героем его песни Tender Heart, вслух говорящим о неудобных для многих вещах. Если в 60-х годах прошлого века в США движение «песен протеста» связывали с Питом Сигером и ранним Бобом Диланом, то англо-нигерийский певец Ола Онабуле в наши дни делает нечто похожее – другими средствами, но не менее остро.



© & (p) 2019 Rugged Ram Records

14 tks / 69 mins

(Ola Onabulé – voc; John Parricelli, Al Cherry, Femi Temowo – g; John Crawford, Ross Stanley,Pete Adams – p; Jack Pollitt, Chris Nickolls – dr; Phil Mulford – b; Will Fry – perc; Berthold Matschat – harmonica; George Hazelrigg - Hammond org;)

Линк предоставила Maria Avgoulis

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Нигерия
музыкальный стиль
кроссовер

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