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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Mike Pachelli - High Standards

30.08.2019

Mike Pachelli - High Standards
Есть известное выражение: «короля делает свита». Применительно к данному релизу титул «короля» надо отдать тому, чье имя выставлено на обложке альбома High Standards – гитаристу Майку Пачелли, а вот «свита» тут такова, что ценитель музыки точно не пропустит этот альбом: на басу здесь играет блистательный Тони Левин, участник King Crimson и многих других прог-рок-фьюжн-проектов, отложивший в данном случае в сторону свои электрифицированные инструменты в пользу акустического контрабаса, а за ударной установкой сидит тоже весьма и весьма известный Дэнни Готлиб – партнер Мэтини, Ди Меолы, Джека Брюса и трудно вспомнить кого еще из великанов современной музыки.

А что же сам «король»? Да и с ним все в порядке, хотя для таких людей, как автор этих строк, именно «свита» стала главной приманкой. Ранее слушать Майка Пачелли не доводилось, но это уже мои проблемы, а никак не гитариста, для которого High Standards – это уже 18-й (!) альбом. Пачелли родился в Янгстауне, Огайо, а сейчас живет в Нэшвилле. Тонкости игры на гитаре он, с ранних лет поклонник Веса Монтгомери, изучал с Джо Пассом и Патом Мартино. Карьера Пачелли сложилась так, что он в равной степени близок миру и джаза, и блюза. Майк выступал вместе с Бразером Джеком МакДаффом, Элбертом Кингом, Джимми Смитом. Блюз он с удовольствием играет со своей группой M.P. & The BluesMasters. Но у него немало проектов и джазового, и рокового характера, а кроме того, Пачелли автор целого ряда бумажных и видео пособий по игре на гитаре.

Как-то, выступая вместе с Левиным, он пригласил Тони поучаствовать в записи одного из треков для своего будущего альбома. И с удивлением и энтузиазмом услышал в ответ: «А почему один трек? Давай сделаем вместе весь альбом». Команда оказалась в сборе, когда Майк усадил за ударную установку своего старого друга Дэнни Готлиба. В названии их детища из десяти треков можно усмотреть двойной смысл. «Высшие стандарты» здесь бесспорно можно отнести к уровню мастерства всех исполнителей, ну, а в прямом смысле – это коллекция действительно очень известных и проверенных временем джазовых стандартов – вроде Sweet Georgia Brown, Skylark или What A Wonderful World. Кстати, включил он в программу и одну собственную пьесу, Yardbird Blues, исполненную в две гитары с помощью еще одного большого друга Майка, одного из главных людей современного блюза Кеба Мо. Как говорит сам Майк, «Мне хотелось записать свингующий джазовый инструментальный альбом стандартов, который было бы приятно слушать. Я отобрал известные композиции с очень позитивной атмосферой». Истинная правда! Нет в High Standards какого-то второго плана, двойного дна, сверхзадач… Есть живая радость, которую несет музыка – думаю, не только слушателям, но и самим музыкантам. Почти физически ощущаешь, как они играют с подлинным удовольствием, пронизывающем и соло Готлиба, и прочувствованную игру Левина, и, конечно же, самого Майка Пачелли.

© & (p) 2019 Fullblast Recordings

10 tks / 57 mins

(Mike Pachelli – g; Tony Levin – b; Danny Gottlieb – dr; with Keb Mo – g (tk 6);)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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