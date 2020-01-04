The Beat Freaks - Stay Calm

Оригинальная обложка альбома Stay Calm, на которой «Давид» Микеланджело представлен одновременно в двух ракурсах, неплохо иллюстрирует основную интригу музыки The Beat Freaks, где многое строится на контрапункте между двумя основными солирующими инструментами – гитарой и тенор-саксофоном, что дает в результате весьма интересный эффект – совсем, как в случае с «двойным Давидом». Впрочем, я несколько забежал вперед: это первая для наших читателей встреча с польским ансамблем The Beat Freaks, а потому вначале немного об этом коллективе.
The Beat Freaks появился в Щецине в 2014 году. Основателем коллектива был гитарист Михал Старкевич, а к нему присоединились тенор-саксофонист Томаш Лицак, басист Павел Гжесюк и ударник Радек Вошко. В этом составе квартет существует до сих пор, что недвусмысленно говорит о хорошей «химии» в атмосфере ансамбля, где все четверо уже довольно долго комфортно чувствуют себя, играя вместе. Первый альбом The Beat Freaks появился в 2016 году. Слушать его не довелось, а вот представляемый сегодня Stay Calm – это как раз следующий, второй в дискографии ансамбля, альбом. Разрыв между двумя дисками в три года позволяет говорить о серьезности отношения музыкантов к своим релизам: альбомы появляются только тогда, когда накоплен новый материал и новые идеи требуют выхода и оценки от требовательных слушателей. Напомню, что коллектив – польский, а в этой стране слушатели, как, пожалуй, нигде в Восточной Европе, избалованы качественным джазом. Что ж, на мой взгляд, Stay Calm не должен их разочаровать.
Все композиции здесь – авторские. Главным сочинителем в группе является Старкевич: ему принадлежат восемь композиций из тринадцати. Две написал Лицак, одну – Вошко, а два финальных трека – плод коллективного творчества музыкантов. Тематика композиций, заявленная в их названиях, различна. Так, две пьесы посвящены модному сегодня уже не только в литературе, но и в визуальных искусствах, направлению стимпанк: это одноименный Steampunk и Difference Engine (культовый роман англичан Гибсона и Стерлинга, положивший начало этому направлению). Судя по основной мелодической линии A Train to Tromso, этот норвежский заполярный город вызвал у парней из Щецина какие-то грустно-лирические ассоциации. Стартовая First Steps on a Lonely Planet – это, естественно, музыкальная фантастика, и, пожалуй, единственная пьеса, где тема повлияла на выбор выразительных средств в виде вмонтированной в ткань композиции имитации разговоров космонавтов друг с другом. В прочих пьесах образность, и подчас весьма яркая, создается чисто музыкальными средствами.
Как уже упоминалось в начале этого текста и как вытекает из самой логики состава, основными солистами являются Старкевич и Лицак. Любо-дорого следить за их взаимодействием в Wort At Heights (вы можете сами убедиться в этом благодаря промо видео), они классно играют в унисон в Difference Engine и демонстрируют настоящий фри-джазовый экстаз в Baloon. Гитара Старкевича может быть в рамках одной композиции (Memories from an Old Town) и пронзительно лиричной, и реветь из всех своих порожденных эффектами сил под саксофонное соло. Назойливый остинатный повтор одной фразы Лисаком придает очень эффектный финал пьесе Steampunk, а в Tree of Infinity линия его саксофона чиста и прозрачна, как лесной ручей. И при этом ритм-группа вовсе не остается в тени. И дело даже не в том, что, наряду со своими прямыми обязанностями, Гжесюк и Вошко тоже получают свои сольные эпизоды, главное в другом: в случае с The Beat Freaks мы имеем не просто солистов с ритм-группой, а действительно а-н-с-а-м-б-л-ь, где саунд - плод креативных и эффективных усилий каждого. Трудно сказать что-то определенное об изменчивой стилистике музыки квартета. Во всяком случае, ясно, что это не американский straight ahead jazz, а музыка именно европейская, в которой осмелюсь предположить и некое влияние национального фольклора, но все же, с определенной долей условности отнесу к европейскому варианту нового джаза. И весьма интересному варианту!
Cовсем недавно, в июне, мы впервые знакомили читателей нашего сайта с бостонским гитаристом Эриком Хофбауэром, и знакомство вышло очень интересным. Тогда это был первый альбом задуманного Хофбауэром цикла, посвященного пяти стихиям по ...
«Для Сонни» - так значится на обложке этого альбома после основного названия The Golden Rule. Да, речь идет о знаменитом тенор-саксофонисте Сонни Роллинсе, но это не просто альбом-трибьют, как можно было бы предположить. Для ...
Новый релиз петербургского лейбла Rainy Day Records представляет альбом московского пианиста и композитора Евгения Сивцова под названием Zoo. Впрочем, на момент записи этого альбома (2017 год), Евгений мог считаться нью-йоркским музыкантом ...