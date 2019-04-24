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Karim Maurice - Odysseus Fantasy
24.04.2019
Выдающиеся памятники древнегреческой литературы, «Илиада» и «Одиссея» постоянно служат источником вдохновения для мастеров разных видов искусства и литературы: поэтов, композиторов, живописцев, писателей, скульпторов, кинематографистов. Вспомню хотя бы самую великую книгу ХХ века – «Улисс» Джойса. Свежей «жертвой» обаяния бессмертных творений Гомера стал французский композитор Карим Морис: в конце мая американский лейбл Odradek Records выпускает альбом Odysseus Fantasy, с музыкой по мотивам «Одиссеи».
Видный джазовый пианист и композитор, уроженец Гренобля, Карим Морис (р.1976) – весьма заметная личность в современной французской музыке. У него много получивших хорошую прессу проектов и впечатляющая дискография. Проект Odysseus Fantasy сделал его в 2016 году лауреатом и участником программы франко-американского джазового обмена. Сам Морис говорит об этой работе так: «Odysseus Fantasy - современная сказочная музыкальная поэма. Сочинение для хроматической гармоники, джазового трио, струнного оркестра и арфы, предлагает широкий спектр современных оркестровых красок и помещает инструмент, который по большей части связан с блюзом, роком, джазом и кантри, в уникальный звуковой ландшафт, отдавая дань одному из величайших шедевры литературы и античной музыки.»
Морис имеет ввиду гармонику, и он нашел блестящего мастера для воплощения своего замысла: это американский исполнитель на хроматической губной гармонике Уилл Гэлисон, игравший со множеством известнейших мастеров – от Барбры Стрейзанд до Жако Пасториуса. Его инструмент звучит в саундтреках целого ряда фильмов.Гэлисона высоко ценил сам патриарх джазовой губной гармоники Тутс Тилеманс – и трудно придумать лучшую рекомендацию. Другим важнейшим участником проекта стал французский струнный оркестр La Camerata из Лиона, работающий под руководством скрипача Гаэля Рассара.
Все вместе они создали проект, поражающий своей масштабностью. В программу, занявшую 74 минуты звучания вошли семь композиций, отражающих разные эпизоды из «Одиссеи»: пребывание возвращающихся после взятия Трои Одиссея и его спутников у Цирцеи и Калипсо, хитроумная победа Одиссея над циклопом Полифемом (Blues For Nobody), эпизод с мешком ветров от Эола (Do Not Open the Aeolus's Bag), смертоносное пение сирен (When The Sirens Sing), события на Итаке в отсутствие Одиссея (Weave and Undo) и, наконец, финальная композиция, повествующая о возвращении героя на родной остров. Более подробно о сюжетных линиях я распространяться не буду: возможно, для кого-то это послужит стимулом перечитать книгу. Лучше отмечу высокие музыкальные достоинства этой работы. Гэлисон действительно заставляет по-новому взглянуть на совершенно потрясающие возможности своего инструмента – основного солирующего чуть ли не во всех композициях. В этой роли и в этом контексте мне гармонику слышать еще не доводилось. В высшей степени профессионально выглядит и La Camerata. Блюзовые и джазовые мотивы живут в академической по форме сюите Карима Мориса полнокровной жизнью. Синтез джаза и классики в музыке и аранжировках французского композитора естественен и органичен. Думаю, Odysseus Fantasy придется по вкусу поклонникам обоих направлений.
© & (p) 2019 Odradek Records
7 tks / 74 mins
(Karim Maurice - p, artistic direction, compositions; Will Galison - chromatic harm; Brice Berrerd - double b; Thibaud Pontet – dr; La Camerata string orchestra (Lyon): Gaël Rassaert - artistic direction, vi; Vincent Soler, Antoinette Lecampion, Florian Perret, Mathieu Schmaltz – vi; Estelle Gourinchas, Clément Sozanski – viola; Amandine Lefèvre, Frédéric Dutheil – cello; Émilie Martin - double b; Karine Hahn-Rassaert – harp;)
Линк предоставлен Angie Lemon PR
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США,
Франция
музыкальный стиль
академическая музыка,
кроссовер,
третье течение
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