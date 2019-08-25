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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Tucker Brothers - Two Parts

25.08.2019

Tucker Brothers - Two Parts
Как вы понимаете. Индиана – далеко не главный джазовый центр США. Но в искусстве, на мой взгляд, понятие провинциальности неуместно. Если человек талантлив, он даже в самом медвежьем углу может создавать шедевры, особенно сегодня, когда Сеть стерла все границы и открыла доступ к любым источникам и позволяет быть в курсе всех современных тенденций. Я не хочу сказать, что Two Parts, новый (уже третий по счету) альбом ансамбля Tucker Brothers из Индианаполиса – это шедевр, но это интересная и достойная музыка, которая заслуживает вашего внимания.

Интерес к музыке у братьев Такеров возник довольно поздно. Они росли в семье, где музыка отнюдь не была наследственным делом. Оба брата увлеклись ею уже в школьные годы. Интерес к джазу возник еще позже. Для обоих братьев толчком здесь послужили прослушанные пластинки: для гитариста Джоэля – альбом гитариста Веса Монтгомери, для басиста Ника – альбом фортепьянного трио Билла Эванса.

Джоэль и Ник накопили определенный опыт выступлений с разными коллективами, прежде, чем организовали свой ансамбль и выпустили в 2015 году первый альбом. В Two Parts помимо постоянного состава, в который входят тенор-саксофонист Шон Имбодин и ударник Брайан Джарде, участвует также целый ряд гостей. С вокалом без слов от Елены Эскудеро мы знакомимся уже в стартовом треке Warm Heart, задающем тон всему альбому: тонкой, атмосферичной пьесе, где нежному (можно сказать, ангельскому) голосу Эскудеро вторят столь же мягкие и действительно теплые, под стать названию пьесы, инструментальные партии. Музыка братьев Такер (все пьесы альбома – авторские) совсем не похожа на характерный американский straight-ahead jazz и в то же время в ней нет ничего авангардного. Это такой деликатный, приближенный к камерной музыке и очень симпатичный мэйнстрим, который хорошо слушать вдвоем с близким человеком или в одиночестве, предаваясь романтичным мечтам. В Sundancing звук альт-саксофона гостьи Аманды Грандье прорезает пространство, словно солнечный луч, а последующее гитарное соло Джоэла ярко расцвечивает очень «летнюю» атмосферу композиции. Приятное впечатление оставили и его сольные партии в Lifely, в титульной Two Parts и в финальной Return To Balance, но, пожалуй, это единственная пьеса, где гитарное интро несет ощущение тревоги, в целом не характерное для этого очень умиротворяющего альбома.

© 2019 Tucker Brothers

9 tks / 60 mins

(Joel Tucker – g; Nick Tucker – b; Sean Imboden – ts; Brian Jarde – dr; with Elena Escudero – voc; Ellie Pruneau – p; Walter Smith III – ts; Amanda Gardier – as;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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