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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Various Artists - Best of Welsh Choirs

18.08.2019

Various Artists - Best of Welsh Choirs
Специфичная штука – хоровая музыка. Но древняя. Фольклор многих народов – от славян до эстонцев тесно связан с хоровым пением. В чести оно и у кельтов, в частности, у валлийцев. Правда, исторически у кельтов все начиналось с бардов с арфами, хоры появились существенно позже, но что касается Уэльса, то тут хоровое пение набрало популярность в ХIХ века, потом был период спада, а уже во второй половине века ХХ, с ростом интереса к возрождению валлийской культуры на родном языке, хоры начали бурно расти – и количественно, и качественно.

Новый релиз специализирующегося на этнической музыке английского лейбла ARC Music, который называется Best of Welsh Choirs, дает широкую панораму современных валлийских хоров, больших и малых, чисто мужских, чисто женских и смешанного типа. Наиболее широко здесь представлен один из старейших из ныне действующих и, одновременно, наиболее успешных - Côr Eifionydd, которым руководит Пат Джонс, он существует с 1986 года. В альбом Best of Welsh Choirs вошло сразу четыре номера в его исполнении. Двумя композициями в сборнике представлены смешанный хор Côr Dre из города Кэрнарфон из Северного Уэльса, мужской хор Côr Meibion Machynlleth, которому в 2019 году исполнилось пять лет, и женский хор Côr y Wiber из Ньюкасла-Эмлина в Западном Уэльсе.

Что поют валлийские хоры? О, самую разную музыку – преимущественно а-капелльную и с инструментальным сопровождением, духовную и светскую, академическую и фольклорную. В сборнике я выделил бы группу с большим чувством исполненных духовных произведений: A Gentle Alleluia от Côr Eifionydd, Domine Iesu от Côr Dre, Beati Mortui и Ave Maria от Meibion Machynlleth. Впечатлил Côr Seiriol, существующий с 1991 года и насчитывающий в своем составе более 60 исполнителей. Он часто исполняет академическую музыку, и в его дискографии есть альбом Cantus Triquetrus с музыкой современного валлийского композитора Кари Дженкинса. В альбом вошла композиция Ceidwad y Goleudy, сделанная именно в таком ключе. А моим персональным фаворитом альбома стал номер Yr Hedydd от Glanaethwy a Da Capo, драматичная перекличка мужских и женских голосов в сопровождении перкуссии. Конечно, специалисты и знатоки именно хорового пения найдут в этом сборнике немало специфических нюансов, но для обычного слушателя, интересующегося этниче6ской музыкой, вроде меня, здесь много интересного.

© & (p) 2019 ARC Music

18 tks / 55 mins

(Côr Eifionydd, Bois y Castell, Côr Dre, Côrdydd, Côr Seiriol, Côr Meibion Machynlleth, Côr Bro Gwerfyl, Glanaethwy a Da Capo, Côr y Wiber, Côr Gore Glas, Côr Rhuthun, Côr Orffiws Rhos Orpheus Choir;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
академическая музыка, кельтская музыка

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