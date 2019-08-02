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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Voctave - Somewhere There’s Music

02.08.2019

Voctave - Somewhere There’s Music
А-капелльные вокальные джазовые группы – редкие гости на нашем сайте. Да и в принципе это – штучный товар. Лучшие из них - The Swingle Singers, Manhattan Transfer, The New York Voices, Singers Unlimited – всегда на слуху. Думаю, если ранее вы, как и я, не слышали Voctave, этот список может пополниться еще одним именем. Этот коллектив довольно велик по составу – одиннадцать голосов, целая футбольная команда! Основан он сравнительно недавно, зимой 2015 года. В городе Орландо, Флорида. Инициатором создания Voctave стал продюсер и аранжировщик Джеймс Рэй. С его искусством ярко расписывать на голоса популярные темы можно познакомиться благодаря свежему альбому Voctave под названием Somewhere There’s Music.

В основном в этой почти сорокаминутной программе мы встретим джазовые стандарты из Great American Songbook, темы из кинофильмов и просто популярные хиты. И даже если вы десятки раз слышали Moon River или My Funny Valentine, вам трудно будет остаться равнодушным к интерпретациям этих эвергринов Рэнм и его коллегами. Не все понравилрсь мне в этом альбоме в равной степени. Есть вещи, как мне показалось, не совсем органичные для Voctave. Скажем, Tribute to Ella Fitzgerald, на мой вкус, оказался не самым убедительным. Зато другой трибьют, попурри из самых громких хитов Andrews Sisters – это действительно стихия Voctave. Вокалисты соединили в одном динамичном треке In the Mood, Don't Sit Under the Apple Tree, Sing Sing Sing, Mele Kalikimaka, Rum and Coca Cola и Boogie Woogie Bugle Boy – и сделали это виртуозно! Элегантность, хороший вкус, высокое мастерство исполнителей (все участники коллектива имеют богатый опыт выступлений на лучших сценах своей страны) – отличительные приметы ансамбля из Флориды, который трудно забыть даже после одного прослушивания.

© & (p) 2019 James Ray Music

13 tks / 38 mins

(Kate Lott, Tiffany Coburn, Ashley Espinoza, Sarah Whittemore, Chrystal Johnson, EJ Cardona, Tony De Rosa, Jamey Ray, Kurt von Schmittou, J.C. Fullerton, Karl Hudson – voc;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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