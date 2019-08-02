Voctave - Somewhere There’s Music

Avalanche – новый альбом канадского музыканта Джулиана Тейлора. Мы только знакомимся с ним, а у себя в Канаде и, особенно, в Торонто, он пользуется большой популярностью. Подтянутый и весьма молодо выглядящий на фотографиях 40-летний ...