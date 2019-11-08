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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Matt Herskowitz - Mirror Image

08.11.2019

Matt Herskowitz - Mirror Image
Если еще не перевелись строгие ревнители академических традиций, не признающие ничего, кроме классики, то пианист из Монреаля Мэтт Гершковиц наверняка примирит их с джазом – разумеется, в том варианте, который он исповедует. В Монреале Мэтт живет с 2000 года, а родился он в США, в Олбани, Нью-Йорк. Мэтт получил прекрасное классическое музыкальное образование, окончив знаменитую Juilliard School в Нью-Йорке и Сurtis Institute of Music в Филадельфии. Именно в Филадельфии, в конце 80-х годов, он сочинил свою первую джазовую композицию под впечатлением от игры джазового пианиста и композитора Джона Коутса и назвал ее Tribute to John Coates. Ею же он открыл программу своего нового сольного фортепьянного альбома Mirror Image.

Для Гершковица это уже второй сольный альбом. Первый он выпустил в 2007 году, посвятив его музыке своего великого почти однофамильца Джорджа Гершвина Matt Herskowitz Plays Gershwin. Но полная его дискография, конечно, значительно шире. Мэтт играет и записывается в разных форматах, но при этом верен избранной им стилистике: сочетании джаза и академической музыки. В этом духе выдержан и Mirror Image.

Здесь есть композиции, толчком для создания которых послужила музыка французских импрессионистов начала ХХ века Равеля и Сати, есть известный джазовый стандарт 50-х годов My One and Only Love, но все они объединены характерной для Гершковица манерой исполнения: подчеркнуто классическая форма, безупречная техника, легкое, почти невесомое туше и тонкие джазовые интонации, ажурные импровизации и отличный вкус, очень органично соединяющий все эти элементы. В общем, идеи «третьего течения», выдвинутые в свое время Гюнтером Шуллером, в музыке Гершковица обретают новое, современное дыхание. Вот как говорит об этом сам музыкант: «Я чувствую, что в этом альбоме окончательно соединились мои классические и джазовые устремления, старые и новые, причем очень органично. Это есть и в Tribute to John Coates, в концерте Равеля (Piano Concerto in G Adagio Assai) или в Gnossienne no. 1.. Сати. Все это единое звучание, единый стиль, восходящий к двум мирам, которые только кажутся противоположными, это совсем не так. Классика и джаз подвергаются перекрестному опылению с начала ХХ века, и еще с тех самых пор их музыкальная история отражает это взаимное вдохновение.» После этой длинной, но исчерпывающей цитаты мне остается только пригласить вас к прослушиванию этой действительно очень красивой музыки, в чем вы можете убедиться хотя бы на этом примере:



© & (p) 2019 Justin Time Records

10 tks / 57 mins

(Matt Herskowitz – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение

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