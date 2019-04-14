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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Anthony Laguerre - Myotis

стиль:
14.04.2019

Anthony Laguerre - Myotis
Год назад мы представили нашим читателям весьма необычный проект двух французских барабанщиков, Антуана Лягерра и Жана-Мишеля Пиреса, Club Cactus. А сегодня представляем «половинку кактуса», сольный альбом Антуана Лягерра Myotis. Независимо от того, понравится вам эта работа или нет, диапазон ваших представлений о возможностях ударных расширится наверняка. В Myotis Лягерр включил семь композиций, подчеркнуто не имеющих названий, а обозначенных просто римскими цифрами. Семь композиций – семь импровизационных шедевров, где ключевую роль в организации звука играют ударные.

Лягерр известен своими проектами Filiamotsa, Praag, Noctura, хорош он в уже упоминавшемся Club Cactus, но, пожалуй, именно сольная его работа дает наиболее полное представление о масштабах таланта, особенностях композиторского мышления и импровизационной креативности этого музыканта. Безымянные композиции альбома имеют разное время звучания: одни – в пределах полутора минут, другие, как финальная пьеса VII, - почти семнадцать. Но каждая из них – это законченное произведение со своей логикой развития, акцентами и сонористической палитрой. Яркость этой палитры применительно к инструментарию Лягерра удивит многих.

Конечно, музыка французского барабанщика далека от джаза в традиционном понимании. Это просто импровизационная музыка, которая в равной степени может вызвать живой интерес и у джазфэна, и у поклонника нойза, и у ценителей авангардного рока. Все зависит от того, удастся ли вам, слушатель, настроиться «на одну волну» с Антуаном Лягерром, чего я вам искренне желаю.

© & (p) 2019 Vand’œuvre

7 tks / 41 mins

(Anthony Laguerre – electronics, dr, harm;)

Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Франция
музыкальный стиль
авангард
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