Anthony Laguerre - Myotis

Год назад мы представили нашим читателям весьма необычный проект двух французских барабанщиков, Антуана Лягерра и Жана-Мишеля Пиреса, Club Cactus. А сегодня представляем «половинку кактуса», сольный альбом Антуана Лягерра Myotis. Независимо от того, понравится вам эта работа или нет, диапазон ваших представлений о возможностях ударных расширится наверняка. В Myotis Лягерр включил семь композиций, подчеркнуто не имеющих названий, а обозначенных просто римскими цифрами. Семь композиций – семь импровизационных шедевров, где ключевую роль в организации звука играют ударные.
Лягерр известен своими проектами Filiamotsa, Praag, Noctura, хорош он в уже упоминавшемся Club Cactus, но, пожалуй, именно сольная его работа дает наиболее полное представление о масштабах таланта, особенностях композиторского мышления и импровизационной креативности этого музыканта. Безымянные композиции альбома имеют разное время звучания: одни – в пределах полутора минут, другие, как финальная пьеса VII, - почти семнадцать. Но каждая из них – это законченное произведение со своей логикой развития, акцентами и сонористической палитрой. Яркость этой палитры применительно к инструментарию Лягерра удивит многих.
Конечно, музыка французского барабанщика далека от джаза в традиционном понимании. Это просто импровизационная музыка, которая в равной степени может вызвать живой интерес и у джазфэна, и у поклонника нойза, и у ценителей авангардного рока. Все зависит от того, удастся ли вам, слушатель, настроиться «на одну волну» с Антуаном Лягерром, чего я вам искренне желаю.
© & (p) 2019 Vand’œuvre
7 tks / 41 mins
(Anthony Laguerre – electronics, dr, harm;)
Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press
Леонид АУСКЕРН