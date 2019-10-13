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Vince Ector Organatomy Trio + Theme For Ms. P
13.10.2019
Винс Эктор – очень заметный на американской джазовой сцене барабанщик и педагог. В последнем качестве он является руководителем организации Arts For Kids Inc, занимающейся развитием творческих способностей у детей в трех штатах Новой Англии. Что же касается собственного творчества, то перечисление всех его проектов и партнеров заняло бы очень много времени, так что, ограничусь именами Фредди Хаббарда, Д-ра Лонни Смита и Джои ДеФранческо. Последние два – выдающиеся мастера джазового органа. Похоже, сам Эктор питает к этому инструменту особую приязнь, потому что его собственный проект Organatomy Trio – это именно органное трио, где партнерами Эктора являются саксофонист Брюс Уильямс и другой очень известный (напрмер, работами с Пэтом Мартино и Лу Дональдсоном) органист Пэт Бьянчи. В своем четвертом альбоме трио получило дополнительный значок «+», потому что в четырех треках к нему присоединился такой популярный и многопытный гитарист, как Пол Болленбек.
Стилистически Theme For Ms. P сделан, как классический straight ahead jazz album хард-бопового толка со всеми особенностями, присущими ансамблю с органом в качестве одного из солирующих инструментов. Образцовой в этом плане мне представляется композиция Wives & Lovers со вступительным соло Эктора и классными органными импровизациями Бьянчи. А вот в жанровом плане альбом необычен. Это своеобразные музыкальные мемуары Винса Эктора, вспоминающего свое детство и юность в Южной Филадельфии, своих родных и близких, и, наконец, музыку, вошедшую в его плоть и кровь: знаменитый «филли саунд», фирменную музыку из смеси фанка и соул, облетевшую весь мир. Сама заглавная композиция Theme For Ms. P – это посвязение матери музыканта, а Dex Blues – такое эе посвящение его сестре. Но и каверы тут имеют особый смысл. The Courtship Бенни Картера связана у Винса с воспоминаниями об отце и матери, танцующими дома, а Sister Ruth Дона Паттерсона, финишная композиция альбома, напоминает ему о первом походе с отцом на концерт этого музыканта. У каждого из нас есть свои теплые воспоминания о детстве. Винсу Эктору удалось переложить их на язык музыки и сделать близкими для всех, кто услышит этот альбом.
© & (p) 2019 American Showplace Music
8 tks / 47 mins
(Vince Ector – dr; Bruce Williams – as, ss; Pat Bianchi – org; Paul Bollenback – g (tks 1-3, 7);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим,
хард-боп
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