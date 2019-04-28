The Soul Jazz Rebels - The Soul Jazz Rebels

Рассказ о своей биографии в информации для прессы музыканты французского ансамбля The Soul Jazz Rebels предваряют цитатой из Би Би Кинга: «Блюз? Это – мать американской музыки. Источник – вот что это такое». И цитата уже сама по себе вместе с американизированным названием коллектива много говорит о направлении его творчества. Да, эти четверо французов любят корневую американскую музыку и с удовольствием (и мастерством) ее исполняют. Квартет The Soul Jazz Rebels образовался в 2015 году. Первый альбом Chitlin' Circuitis с композициями собственного сочинения музыканты выпустили в 2016 году. При этом записывался он в варианте живого концерта и с использованием исключительно винтажной техники для придания максимальной естественности звучанию. Коллектив активно гастролирует, выступая в клубах и на джазовых фестивалях, и собирает неплохую прессу.
Новый альбом, названный просто именем группы (чаще это делают с дебютником, но музыканты решили так наречь свой второй диск), издан лейблом Black Stamp Music. Традиции сохранены: это вновь альбом чисто авторской музыки, причем композиторами выступают все участники квартета. По три пьесы сочинили тенор-саксофонист Жан Верньере и гитарист Сирил Амуретт, остальные композиции принадлежат перу органиста Эрве Сен-Жирона и ударника Кристиана Салю. Композиции разные: тут есть и достаточно медленные пьесы, вроде Comment Dire, и классический блюз (Night Clinic Blues), и латинско-карибские вариации (Paw Paw Tree, Don’t Stop The Boogaloo), но, пожалуй, главное «оружие» The Soul Jazz Rebels – это темповые, с хорошим драйвом исполненные пьесы, в которых можно найти все оттенки афроамериканской музыки, включая заявленные в названии соул и джаз.
При этом не могу назвать ярко выраженного премьера группы, здесь нет лидера на авансцене и сайдменов вокруг него. Саунд The Soul Jazz Rebels – это, в первую очередь коллективная игра, в которой свои яркие эпизоды есть и у саксофона, и у гитары, и у хэммонд-органа при неизменно четкой работе ударных. Кстати, в этом смысле ударнику группы, играющей без басиста (что бывает не часто), приходится работать, что называется, за двоих. И еще одна, возможно, самая приятная особенность музыки группы: она неизменно позитивна. The Soul Jazz Rebels возрождают ту непосредственность, искренность и теплоту, которая была присуща старому джазу и которая во многом утрачена в усложненном современном джазе. В то же время это подлинный джаз, без примесей слащавой поп-музыки с одной стороны и агрессивного, но чуждого природе старого джаза влияния рэпа - с другой. И хорошее настроение, и бодрость духа после прослушивания вам обеспечены – это касается и конкретного альбома, и The Soul Jazz Rebels в целом.
© & (p) 2019 Black Stamp Music
9 tks / 39 mins
(Jean Vernhères – ts; Cyril Amourette – g; Hervé Saint-Guirons - Hammond org; Ton Ton Salut – dr;)
Линк предоставил Hervé Saint-Guirons
Леонид АУСКЕРН