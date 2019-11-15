Chris Madsen - Bonfire

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Chris Madsen - Bonfire

15.11.2019

Chris Madsen - Bonfire
Свежее джазовое дуновение из Города Ветров. Дуновение – в прямом смысле, потому что чикагский музыкант Крис Мэдсен играет именно на духовом инструменте, на саксофоне. Выпускник Джульярда, он живет в Чикаго с 2006 года и успел за истекшие годы создать себе солидную репутацию в местном джазе. Мэдсен помимо собственного творчества активно занимается преподавательской деятельностью в нескольких университетах Иллинойса. Своих студентов он учит джазу и собственной игрой. На счету Криса несколько альбомов в качестве лидера. Записывается он не так часто, как мог бы, делая упор более на качество, чем на количество своих работ.

Новый альбом Bonfire – полностью авторский, в его программу вошло восемь композиций Мэдсена и, надо сказать, они заставляют с уважением относиться к композиторским дарованиям музыканта. Быть нетривиальным в современном постбоповом мэйнстриме – это дорогого стоит.Ну, и само собой разумеется, уровень исполнения также делает Bonfire весьма привлекательным проектом. Играет в этом альбоме квартет исполнителей. Компанию Мэдсену составили пианист Стью Миндеман, басист Кларк Соммерс и ударник Дана Холл. Все это люди опытные и много с кем игравшие. Так, скажем, Миндеман работал с Мигуэлем Зеноном и, наверное, самым известным современным джазменом из Чикаго – вокалистом Куртом Эллингом, Соммерс играл с Джефф Тэйн Уоттсом и Брайаном Блэйдом, а Холл ассистировал таким звездам, как Рэй Чарльз и Хорэс Сильвер.

Сразу скажу, что наиболее сильное впечатление на меня произвел именно Дайна Холл, хотя каких-то сольных партий в программе альбома ему не досталось. Тем не менее, игра этого барабанщика, особенно в таких треках, как Authority или Hundred Center – выше всяких похвал. Последнюю пьесу я вообще назвал бы самой сильной в программе. Помимо Холла и Миндеман, и сам Крис Мэдсен тут играют с большим подъемом. Лидер квартета запомнился также своими партиями в титульной композиции Bonfire и в финальной Cellar Door – и техникой, и креативностью. Bonfire открыл для меня четырех новых представителей чикагского джаза: ранее слышать этих музыкантов не доводилось. Думаю, знакомство с ними станет приятным и для других слушателей этого альбома.

© & (p) 2019 Outside In Music

8 tks / 53 mins

(Chris Madsen – sax; Stu Mindeman – p; Clark Sommers – b; Dana Hall – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Greg Ward & The Rogue Parade - Stomping Off From Greenwood

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Этот диск переносит нас в мир джазовой сцены Чикаго. Там всегда происходит много интересного. Вполне подходит под это определение и альбом Stomping Off From Greenwood. Альт-саксофониста Грега Уорда доводилось слышать и раньше в работах ...
подробнее
15.11.2019

Gregor Huebner - Los Sonadores El Violin Latino Vol. 3

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Колумбия, Куба, Люксембург, Пуэрто-Рико, США, Кюрасао
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Новый пример того, как в джазе отражаются социальные и политические проблемы. Совсем недавно мы рассказывали об альбоме American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom биг-бэнда Джона Даверсы. То было яркое музыкальное выступление в ...
подробнее
15.11.2019

Grup Doğuş - Grup Doğuş

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Турция
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка
Глубокое ретро с необычной историей, а потому рассказ об этом альбоме приходится начинать издалека. История турецкой диаспоры в Германии отсчитывается с начала 60-х годов прошлого века, когда ФРГ испытывала значительный недостаток рабочей ...
подробнее
15.11.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com