Chris Madsen - Bonfire

Свежее джазовое дуновение из Города Ветров. Дуновение – в прямом смысле, потому что чикагский музыкант Крис Мэдсен играет именно на духовом инструменте, на саксофоне. Выпускник Джульярда, он живет в Чикаго с 2006 года и успел за истекшие годы создать себе солидную репутацию в местном джазе. Мэдсен помимо собственного творчества активно занимается преподавательской деятельностью в нескольких университетах Иллинойса. Своих студентов он учит джазу и собственной игрой. На счету Криса несколько альбомов в качестве лидера. Записывается он не так часто, как мог бы, делая упор более на качество, чем на количество своих работ.
Новый альбом Bonfire – полностью авторский, в его программу вошло восемь композиций Мэдсена и, надо сказать, они заставляют с уважением относиться к композиторским дарованиям музыканта. Быть нетривиальным в современном постбоповом мэйнстриме – это дорогого стоит.Ну, и само собой разумеется, уровень исполнения также делает Bonfire весьма привлекательным проектом. Играет в этом альбоме квартет исполнителей. Компанию Мэдсену составили пианист Стью Миндеман, басист Кларк Соммерс и ударник Дана Холл. Все это люди опытные и много с кем игравшие. Так, скажем, Миндеман работал с Мигуэлем Зеноном и, наверное, самым известным современным джазменом из Чикаго – вокалистом Куртом Эллингом, Соммерс играл с Джефф Тэйн Уоттсом и Брайаном Блэйдом, а Холл ассистировал таким звездам, как Рэй Чарльз и Хорэс Сильвер.
Сразу скажу, что наиболее сильное впечатление на меня произвел именно Дайна Холл, хотя каких-то сольных партий в программе альбома ему не досталось. Тем не менее, игра этого барабанщика, особенно в таких треках, как Authority или Hundred Center – выше всяких похвал. Последнюю пьесу я вообще назвал бы самой сильной в программе. Помимо Холла и Миндеман, и сам Крис Мэдсен тут играют с большим подъемом. Лидер квартета запомнился также своими партиями в титульной композиции Bonfire и в финальной Cellar Door – и техникой, и креативностью. Bonfire открыл для меня четырех новых представителей чикагского джаза: ранее слышать этих музыкантов не доводилось. Думаю, знакомство с ними станет приятным и для других слушателей этого альбома.
© & (p) 2019 Outside In Music
8 tks / 53 mins
(Chris Madsen – sax; Stu Mindeman – p; Clark Sommers – b; Dana Hall – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН