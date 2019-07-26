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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Nickolas Mohanna - Smoke

26.07.2019

Nickolas Mohanna - Smoke
Сорокалетний Николас Моханна – творческий человек очень широкого профиля. Он и музыкант, и художник, и мастер звуковых и видеоинсталляций. Живет Моханна в Нью-Йорке, а заканчивал в свое время Калифорнийский университет. Синтез различных видов искусств для него очень характерен. Именно в связи с этим новый альбом Smoke (уже далеко не первый) даст слушателю достаточно одностороннее представление о творчестве Моханны. Определенной компенсацией может послужить стартовый трек Tower, которому сопутствует видеоряд, размещенный здесь: https://revlabrecords.bandcamp.com/track/tower.

Как мне показалось, этот видеотрек несколько более абстрактен, чем музыка, которую он сопровождает. Да, Моханна, безусловно, тяготеет к авангарду. Но и авангард многолик. В своих электронных композициях Николас использует и разнообразные конкретные звуки, включая человеческий голос, и изощренные методы обработки звука, но если ряд радикальных экспериментаторов исследует звук как таковой, то Моханна все же предпочитает выстраивать из звуков определенные структуры, в которых явно выражены и ритмическое начало, и тематизм. Таковы практически все композиции альбома Smoke. При этом композиции Моханны обладают еще и не часто встречающимся свойством: они заставляют слушателя напряженно ждать, что же произойдет дальше, потому что развитие может оказаться весьма неожиданным. Я бы сравнил это с нагнетанием тревоги, ощущением suspense, непревзойденным мастером которого в кино был Альфред Хичкок. Думаю, что для жанра film noir некоторые композиции из Smoke могли бы послужить неплохим саундтреком. Так или иначе, если вам интересна авангардная электронная музыка, знакомство с Николасом Моханной должно оказаться приятным.

© & (p) 2019 REV. Lab. Records / Aagoo Records

9 tks / 32 mins

(Nickolas Mohanna – electronics;)

Диск предоставил Julien Fernandez, Five Roses Press

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард
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