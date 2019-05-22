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Pat Battstone - The Last Taxi: New Destinations
22.05.2019
Американский пианист Пат Баттстоун, чье имя уже не раз появлялось на наших страницах, весьма последователен в своем новом проекте The Last Taxi: New Destinations. Он продолжает серию записей, объединенных общим названием The Last Taxi, продолжает сотрудничество с итальянскими партнерами из Апулии (именно здесь, в Бари, летом 2018 года записывался альбом) и вновь его новый проект выходит под логотипом Leo Records, лондонского лейбла, руководимого Лео Фейгиным. Что ж, последнее обстоятельство вполне логично: Leo Records с первых дней своего существования работает с авангардной музыкой, и именно таковы работы Пата Баттстоуна и его коллег.
В качестве liner notes для альбома Пат аллегорически описывает историю проекта The Last Taxi, завершая ее характеристикой последней работы: «…Новые звуки, новые краски, новые текстуры, новое дыхание. The Last Taxi становится живым существом. Мы надеемся разделить жизнь The Last Taxi со всеми, кто любопытен, наблюдателен и не боится новых подходов». Чуть ранее, он вспоминает, что «Последнее такси» начало набирать пассажиров с 2012 года. Что ж, все так и аллегория эффектна, но, на мой взгляд, чуть не точна: такси – это когда пассажир указывает, куда его везти. Если понимать под пассажирами потенциальных слушателей музыки Баттстоуна, то это, скорее не такси, а маршрутный автобус, на борту которого крупно написано: «Авангард. Свободная импровизация. Новый джаз». Если ваши вкусы совпадают с любой из этих точек – вам по пути с Баттстоуном! Смело занимайте удобные места в его «такси» и готовьтесь к непростому, но интересному путешествию!
Только басист Крис Рэтбун остался в составе исполнителей из предыдущего альбома The Last Taxi: In Transit. В итальянской части команды вновь присутствует вокалистка, только на этот раз это Чьяра Лиуцци, а не Монтекальво и Чионна, как было в In Transit. Женский голос – очень важная краска в саунде нового альбома. Вновь присутствует флейтистка – Джорджия Санторо, играющая кроме того на целом ряде неевропейских экзотов. А вот очень существенная новинка этой работы – широкое применение электроники и разнообразных звуковых эффектов, что особенно заметно в таких треках, как Sunrise over a Painted Desert и Rewind. Атональные, с рваным ритмом, импровизации ансамбля развиваются преимущественно с невысокой динамикой, словно приглашая слушателя повнимательнее оценить каждую новую звуковую краску. При всей абстрактности, музыка Баттстоуна и его коллег очень образна: она перносит вас то в японский сад (Morning in a Japanese Garden), то на арабский базар (The Markets of Marrakech), то призывает полюбоваться морем (Where Sea-Creatures Slowly Dance), то ведет в готический замок – прямо по Лавкрафту (Inside the Dark Castle). В общем, скучно не будет – если, конечно, маршрут такси вам подходит.
© & (p) 2019 Leo Records
13 tks / 64 mins
(Chiara Liuzzi - voice ( except tks 4,7,8,9 ), electronics, sound objects; Giorgia Santoro - fl, bass fl, bansuri, xiao, piccolo, voice( tk 8) , effects; Adolfo La Volpe – g, live electronics; Giacomo Mongelli – dr; Chris Rathbun – b; Pat Battstone – p;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия,
США
музыкальный стиль
авангард
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