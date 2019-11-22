Dave Stryker - Eight Track Christmas

Очень необычный проект. Можно дискутировать о его чисто джазовых достоинствах (а на мой взгляд, они есть), но по необычности сюжета – прясо скажу, мне такие ранее не встречались. Начнем с создателя Bardfly. Джон Алли (р.1963) поет ...