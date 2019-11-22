Dave Stryker - Eight Track Christmas

Без всяких календарей, по одному появлению в редакционной почте линков к новым альбомам с рождественской музыкой можно судить о приближении больших праздников конца года. О, рождественская музыка – это совершенно особая ниша, и творцы, в ней подвизающиеся, как правило, преуспевают, при всей сезонности их работы. Но первый линк, пришедший к нам, связан с альбомом музыканта, для которого эта ниша – лишь эпизод широкого и многогранного творчества. Опытнейший гитарист Дэйв Стайкер добился большого, в том числе и коммерческого успеха, со своей серией «восьмитрековых», по популярному в 70-е годы восьмитрековому плэйеру, альбомов, начатой в 2014 году и превратившейся в настоящее время уже в трилогию. И вот, в этом году, Дэйв решил сказать и свое слово в рождественской музыке, записав новый альбом, в название которого включил уже хорошо отпечатавшееся в мозгах слушателя (и потенциального покупателя диска) понятие «восемь треков»: Eight Track Christmas.
На самом деле, треков в альбоме не восемь, а целых десять. Страйкер постарался проявить оригинальность, формируя программу этого проекта. Как утверждает сам Дэйв, «Это, конечно, безумие аранжировать и записывать рождественскую музыку в середине лета, но думаю, я смог придать свой колорит этой коллекции любимых праздничных мелодий и сделать довольно хиповую запись вместе со всегда восхитительными Стефоном Харрисом, Джаредом Голдом и МакКленти Хантером». Да, боевой «восьмитрековый» состав квартета впечатляет. Наряду с самим Страйкером, мы видим тут очень крутых мастеров, в первую очередь – одного из лучших в мире вибрафонистов Стефона Харриса.
Но вернемся к программе альбома. Страйкер создал весьма привлекательную смесь из традиционных рождественских хитов и композиций, звучащих в этой связи сравнительно редко, например, Happy Xmas (War is Over) Джона Леннона и Йоко Оно. Открывает же альбом This Christmas (Донни Хэтауэй / Надин МакКиннор), где ювелирное взаимодействие гитары, вибрафона и органа сразу показывает, что в чисто музыкальном, чисто джазовом плане, уровень этой работы очень высок. Очень любопытен и следующий трек, точнее его история. Старинную английскую мелодию Greensleeves знают многие, а во второй половине ХIХ века англичанин Уильям Чаттертон Дикс положил на эту музыку свой текст, создав очень популярный рождественский гимн What Child Is This? Найдет слушатель в альбоме и Christmas Time Is Here от джазового импрессиониста Винса Гуаральди, и традиционную тему God Rest Ye Merry Gentlemen, и, конечно, O Tannenbaum.
В общем, Рождество сДэйвом Страйкером скучным точно не будет!
© & (p) 2019 Strikezone Records
10 tks / 50 mins
(Dave Stryker – g; Stefon Harris, Steve Nelson (tk 10) – vibe; Jared Gold – org; McClenty Hunter – dr, perc;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН