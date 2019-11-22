Dave Stryker - Eight Track Christmas

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2019 г.

Dave Stryker - Eight Track Christmas

22.11.2019

Dave Stryker - Eight Track Christmas
Без всяких календарей, по одному появлению в редакционной почте линков к новым альбомам с рождественской музыкой можно судить о приближении больших праздников конца года. О, рождественская музыка – это совершенно особая ниша, и творцы, в ней подвизающиеся, как правило, преуспевают, при всей сезонности их работы. Но первый линк, пришедший к нам, связан с альбомом музыканта, для которого эта ниша – лишь эпизод широкого и многогранного творчества. Опытнейший гитарист Дэйв Стайкер добился большого, в том числе и коммерческого успеха, со своей серией «восьмитрековых», по популярному в 70-е годы восьмитрековому плэйеру, альбомов, начатой в 2014 году и превратившейся в настоящее время уже в трилогию. И вот, в этом году, Дэйв решил сказать и свое слово в рождественской музыке, записав новый альбом, в название которого включил уже хорошо отпечатавшееся в мозгах слушателя (и потенциального покупателя диска) понятие «восемь треков»: Eight Track Christmas.

На самом деле, треков в альбоме не восемь, а целых десять. Страйкер постарался проявить оригинальность, формируя программу этого проекта. Как утверждает сам Дэйв, «Это, конечно, безумие аранжировать и записывать рождественскую музыку в середине лета, но думаю, я смог придать свой колорит этой коллекции любимых праздничных мелодий и сделать довольно хиповую запись вместе со всегда восхитительными Стефоном Харрисом, Джаредом Голдом и МакКленти Хантером». Да, боевой «восьмитрековый» состав квартета впечатляет. Наряду с самим Страйкером, мы видим тут очень крутых мастеров, в первую очередь – одного из лучших в мире вибрафонистов Стефона Харриса.

Но вернемся к программе альбома. Страйкер создал весьма привлекательную смесь из традиционных рождественских хитов и композиций, звучащих в этой связи сравнительно редко, например, Happy Xmas (War is Over) Джона Леннона и Йоко Оно. Открывает же альбом This Christmas (Донни Хэтауэй / Надин МакКиннор), где ювелирное взаимодействие гитары, вибрафона и органа сразу показывает, что в чисто музыкальном, чисто джазовом плане, уровень этой работы очень высок. Очень любопытен и следующий трек, точнее его история. Старинную английскую мелодию Greensleeves знают многие, а во второй половине ХIХ века англичанин Уильям Чаттертон Дикс положил на эту музыку свой текст, создав очень популярный рождественский гимн What Child Is This? Найдет слушатель в альбоме и Christmas Time Is Here от джазового импрессиониста Винса Гуаральди, и традиционную тему God Rest Ye Merry Gentlemen, и, конечно, O Tannenbaum. В общем, Рождество сДэйвом Страйкером скучным точно не будет!

© & (p) 2019 Strikezone Records

10 tks / 50 mins

(Dave Stryker – g; Stefon Harris, Steve Nelson (tk 10) – vibe; Jared Gold – org; McClenty Hunter – dr, perc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2019 г.

Jeff Pifher and Socrates’ Trial - Alternative Futures Past Realities

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: кроссовер
Американский саксофонист и композитор Джефф Пифхер живет и работает в Лос-Анджелесе. Высокобразованный музыкант, он прошел школу университетов Южной Калифорнии и Майами, а также известной Eastmen School Of Music. Ранее мне не доводилось ...
подробнее
22.11.2019

John Allee - Bardfly

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень необычный проект. Можно дискутировать о его чисто джазовых достоинствах (а на мой взгляд, они есть), но по необычности сюжета – прясо скажу, мне такие ранее не встречались. Начнем с создателя Bardfly. Джон Алли (р.1963) поет ...
подробнее
22.11.2019

John Finbury / Thalma De Freitas - Sorte!

  • стиль: джаз, джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Да здравствует босса-нова! – так можно в двух словах охарактеризовать содержание этого проекта. Имена двух главных его создателей размещены на обложке альбома. Имени Джона Финбери вы не найдете в списке участвовавших в записи ...
подробнее
22.11.2019
© 2019 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com