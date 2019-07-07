Roxy Coss - Quintet

Двойной подтекст у названия нового альбома американской саксофонистки Рокси Косс. Во-первых, квинтет – это именно тот формат, который больше всего любит Рокси и в котором записан этот альбом, а во-вторых, Quintet – это именно пятый альбом в ее персональной дискографии. Пять – хоть и маленький, но юбилей, и Рокси Косс решила отметить его, сделав пятый альбом антологией своих любимых композиций из предыдущих работ, разумеется, в новом прочтении. Выбирать ей было из чего, потому что Косс – уже опытный и искушенный мастер-инструменталист и бэнд-лидер, а также талантливый композитор.
Косс родом из Сиэттла, а покорять Восточное побережье (читай – Нью-Йорк) она начала десять лет назад. Ей доводилось работать с Джо Ловано, Кларком Терри, Клаудио Родити, а с Джереми Пелтом она провела два года в его ансамбле. Собственный состав (естественно, квинтет) она собрала в 2008 году, а ее первый альбом появился уже в 2010-м. В нынешнем ансамбле дольше всех с Рокси работает гитарист Алекс Винц, вместе с ним и остальными музыкантами квинтета – пианистом Мики Яманакой, басистом Риком Росато и ударником Джимми Макбрайдом – Косс записывала и свой предыдущий альбом The Future Is Female (2018). Характерное название, не правда ли? Да, Рокси Косс – активная участница феминистского движения, что преломляется в ее джазовой жизни. Она – основательница организации Women In Jazz, объединяющей сегодня более трехсот исполнительниц, с 2010 года Косс участвует в женском биг-бэнде Diva Jazz Orchestra, да и в целом, она - весьма социально активная личность.
Следы этой активности можно найти и в программе альбома Quintet. Финальная композиция Females Are Strong As Hell – это, своего рода, боевой клич, а стартовая Don’t Cross The Coss – некое грозное предупреждение. Нашлось место в альбоме и джазовым репликам на современную политическую жизнь США в виде композиции Mr. President: Рокси явно не принадлежит к числу поклонниц Дональда Трампа. Но своими фаворитами в этом альбоме я назвал бы несколько иные треки: единственный кавер, All or Nothing At All с его очень красивой темой и лиричную спокойную балладу Enlightenment, впервые прозвучавшую на дебютном альбоме Косс, названном просто ее именем. Вспоминая действительно яркую игру Рокси, я прежде всего думаю не об ее общественной позиции, а об ее музыке, которую стоит услышать.
© & (p) 2019 Outside In Music
8 tks / 45 mins
(Roxy Coss – ts, ss; Alex Wintz – g; Miki Yamanaka – p; Rick Rosato – b; Jimmy Macbride – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН