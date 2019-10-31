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Pat Battstone & Giorgia Santoro - Dream Notes
31.10.2019
За последние два года американский пианист-импровизатор Пат Баттстоун прочно прописался в каталоге авангардного лондонского лейбла Leo Records. Представляемый сегодня альбом Dream Notes – уже третий под этим логотипом и, как и его предшественники, является плодом сотрудничества Баттстоуна с итальянскими коллегами из Апулии. Тут надо добавить, что все проекты Пата, начиная с 2016, года связаны с этим южноитальянским регионом и сделаны вместе с итальянскими музыкантами (таких альбомов набралось уже семь). Как и в The Last Taxi: New Destinations, другом релизе этого года, здесь Баттстоун импровизирует вместе с Джорджией Санторо, но, если упомянутый предшественник записывался в формате секстета, то Dream Notes – это чистый дуэт Пата и Джорджии.
Пат – частый гость на наших страницах и о нем можно больше узнать из прежних обзоров, а вот про Джорджию есть прекрасный повод рассказать чуть подробнее. По основной музыкальной специальности она флейтистка и в этом качестве сотрудничает с целым рядом итальянских оркестров: Orchestra of Magna Grecia, Youth Orchestra of Apulia и другими, а также является сооснователем ряда камерных коллективов. Джорджия Санторо работала со многими мастерами джазовой импровизации, как итальянскими, так и зарубежными. И еще один любопытный штрих: Джорджия еще и актриса, снявшаяся в кинофильме Mine Vaganti режиссера Ферцана Озгелека.
С Патом Баттстоуном Санторо работает с 2018 года, и в дуэтном формате, на мой взгляд, именно она раскрыла свои импровизационные возможности в наибольшей степени. Как обычно, Санторо работает здесь с целым арсеналом флейт. Это и классические инструменты, и экзотические разновидности, вроде индийской флейты бансури или китайской продольной флейты сяо. Первые пару треков альбома я был настолько заворожен звучанием ее инструментов, ее способом атаки, динамикой игры и точным чувством времени, что, каюсь, счел ее лидером в этом дуэте. А каюсь не зря, потому что в импровизационном дуэте не бывает ведущих и ведомых, и в таких пьесах, как Beyond the River Banks, The Mist of Morning Waters или Attraverso i Rami Пат и Джорджия продемонстрировали потрясающую креативность в диалоге своих инструментов. Ну, а богатство сонористики Джорджия продолжала демонстрировать и далее, с помощью собственного голоса или играя на варгане в Window into the Night ( pt 1). И еще один немаловажный факт: Dream Notes – это, по сути, не дуэт, а, в некотором роде, трио. В некотором роде – потому что все пьесы альбома это плод импровизаций музыкантов на тему картин художницы Даниэлы Чионны. Как образно сказал об этом синтезе искусств Пат Баттстоун, «… Я был очень рад, когда Джорджия и Даниэла стали друзьями, замкнув кольцо. Как мы говорим, 1+1+1=1. Эта сессия была открытым экспериментом для нас трех. Хотя Даниэла и не играет, ее присутствие и креативная энергия была с нами, мы ощущали ее мощное воздействие при импровизации». Настоятельно рекомендую всем поклонникам импровизационной музыки познакомиться с результатами этого эксперимента.
© & (p) 2019 Leo Records
11 tks / 58 mins
(Giorgia Santoro - fl, bass fl, bansuri, xiao, piccolo, voice, mouth harp, effects; Pat Battstone – p;)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия,
США
музыкальный стиль
авангард
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