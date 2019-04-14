Sonar - The Bill Laswell Mix Translations

Уже первые альбомы швейцарского ансамбля из Цюриха Sonar привлекли благосклонное внимание критики. Но когда в 2018 году минималисты с тритоновыми гитарами дебютировали на британском лейбле RareNoise Records своим четвертым по счету альбомом Vortex с участием американского гитариста и электронщика Дэвида Торна, успех был безусловным. Весьма положительно отозвался на этот проект и наш сайт. Любопытно, что превращение ансамбля из квартета в квинтет с приходом Торна, стало результатом довольно случайных событий: гитарист Генри Кайзер рекомендовал своему приятелю Торну послушать альбом парней из Цюриха (это был альбом 2015 года Black Light). Торн послушал, оценил, согласился продюсировать новую работу музыкантов, а после первых репетиций уже стал полоноправным членом коллектива.
Как оказалось, цепочка случайностей на этом не прервалась. Впрочем, тут лучше предоставить слово гитаристу и композитору Sonar Штефану Тилену: « Мой друг и музыкальный журналист Анил Прасад прислал мне электронное письмо, где сообщал, что недавно обедал с Биллом Ласуэллом, и интересовался, не против ли я буду, если он попросит Билла сделать два ремикса из композиций Sonar. Так как Билл всегда был одним из моих любимых музыкантов, я, конечно, согласился. Затем все пошло очень быстро. Билл согласился, но захотел сделать эти ремиксы как можно быстрее из-за своего очень плотного графика. Мы с группой обсудили ситуацию, выбрали два трека, которые Билл должен был обработать, и послали записи Джеймсу Деллатакоме, инженеру Билла. Ровно через девять дней после письма Анила мы нашли два потрясающих ремикса в нашем дропбоксе.»
Остается, чисто на всякий случай, напомнить, что 64-летний Билл Ласуэлл – один из самых успешных современных музыкантов, басист и продюсер, работавший и работающий в сотнях проектов в самых разных жанрах. Получив записи двух композиций с того самого Vortex, титульной и пьесы Monolith, Ласуэлл превратил их в две весьма значительные по объему композиции (одна десять с небольшим, другая – одиннадцать минут), где, сохранив основные линии этих пьес, значительно усилил и утяжелил ритмическую составляющую. Так родился ЕР The Bill Laswell Mix Translations, который 19 апреля выпускает 7d Media. Афористично оценил результат этой работы все тот же Анил Прасад, «крестный отец» нового проекта: « Сонористический саммит Цюриха и Нью-Йорка, где минималистский грув встречается с максимальным дабом». Добавить тут просто нечего.
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2 tks / 22 mins
(Stephan Thelen, Bernhard Wagner – g; Christian Kuntner – el. b; Manuel Pasquinelli – dr; David Torn – el.g, live-looping & manipulation; Bill Laswell – electronics, b;)
Линк предоставлен 7d Media
Леонид АУСКЕРН