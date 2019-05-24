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Главная » обзоры » издано в 2019 г.

AKA Trio - Joy

стиль:
24.05.2019

AKA Trio - Joy
Межконтинентальными бывают не только ракеты, но и музыкальные ансамбли. Межконтинентальные ракеты – это, в потенциале, разрушения, гибель людей и даже всей цивилизации, словом, горе. А вот межконтинентальный ансамбль – совсем другое дело, он несет своим слушателям исключительно радость. Именно так, Joy (то есть «радость») назвал свой альбом межконтинентальный ансамбль AKA Trio. Громкое определение в данном случае полностью соответствует действительности: музыканты трио не просто из разных стран, но и с разных континентов. Антонио Форчоне – европеец из Италии, Секу Кейта – африканец из Сенегала, Адриано Адевале – южноамериканец из Бразилии. А родился их ансабль в Лондоне, где сегодня работают все трое.

Но до это у каждого из них прошел свой, достаточно большой путь. Гитарист Антонио Форчоне перебрался в Лондон еще в начале 80-х. Он к тому времени увлекся джазом, благодаря музыке МакЛафлина и Колтрейна. Здесь его ждала большая и разнообразная карьера. У него 12 сольных альбомов, выступления и гастроли с Анжелик Киджо, Мартином Тейлором, Чарли Хейденом, Лэрри Кориеллом – разные партнеры, разная музыка. Перкуссионист Адриано Адевале приехал в Лондон в 2000 году на последние деньги, долго зарабатывал на жизнь самой разной работой, а потом познакомился с Антонио и на долгие годы стал участником его квартета и играл в трех его альбомах. В 2005 году Адриано посетил Нигерию, где почувствовал, что вернулся к истокам своих афро-бразильских корней. Визит произвел на него столь глубокое впечатление, что он принял африканскую фамилию Адевале, что означает «королевское дитя, вернувшееся домой». Секу Кейта – потомственный гриот – поэт-музыкант народа мандинка, играет он на характерной для этого народа 22-хструнной арфе кора. Именно с ней он добился международной известности, выступал в разных странах, а с 1999 года осел в Лондоне и основал свой квартет. Большим успехом стал его совместный альбом с валлийской арфисткой Кэтрин Финч.

Вместе все трое начали работать в 2011 году. И сразу почувствовали, как сейчас модно говорить, «общую химию», понимая и чувствуя музыку друг друга с полу-ноты. AKA Trio можно назвать символом торжества идей глобализма и конвергенции: музыку трио нельзя отнести к какой-то определенной музыкальной традиции. Гитара, кора и перкуссия создают новую музыку, музыку нашего века, очень светлую, камерную, чем-то отдаленно напоминающую эмбиент, хотя в своих композициях музыканты затрагивают самые разные темы – от воспоминаний детства до футбола. Каждый принес в альбом по три своих пьесы, а одну, титульную, с которой альбом и начинается, они написали вместе. Ее название глубоко символично: радость – это то чувство, которое у них вызывает совместное творчество.

© & (p) 2019 bendigedig / ARC Music

10 tks / 43 mins

(Antonio Forcione – g, backing voc; Seckou Keita – kora, lead voc; Adriano Adewale – perc, backing voc;)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Италия, Сенегал
музыкальный стиль
кроссовер
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